CIES включила Зинченко в десятку лучших игроков последнего месяца в топ-5 европейских чемпионатах

Теги тони крооснеймаркриштиану роналдумарселоалександр зинченко

CIES включила Зинченко в десятку лучших игроков последнего месяца в топ-5 европейских чемпионатахФутбольная обсерватория CIES включила полузащитника английского "Манчестер Сити" Александра Зинченко в число лучших игроков последнего месяца в топ-5 европейских чемпионатах.

Первая же десятка списка выглядит следующим образом:

1. Тони Кроос ("Реал")

2. Неймар (ПСЖ)

3. Криштиану Роналду ("Реал")

4. Марсело ("Реал")

5. Юри Берчиче (ПСЖ)

6. Александр Зинченко ("Манчестер Сити")

7. Лионель Месси ("Барселона")

8. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити")

9. Иван Рамис ("Эйбар")

10. Андре Шюррле ("Боруссия" Дортмунд)

Напомним, Мостовой высказался о выступлениях Зинченко в "Манчестер Сити". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Битва титанов на "Сантьяго Бернабеу": "Реал" принимает ПСЖ

Битва титанов на "Сантьяго Бернабеу": "Реал" принимает ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 27 56
3 Ливерпуль 27 54
4 Тоттенхэм 27 52
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 27 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Ньюкасл Юнайтед 27 28
14 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
15 Кристал Пэлас 27 27
16 Суонси Сити 27 27
17 Хаддерсфилд Таун 27 27
18 Саутгемптон 27 26
19 Сток Сити 27 25
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов