Цикл "футбол (не) вне политики": "Црвена Звезда" Белград - клуб, изменивший югославскую историю

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Цикл "футбол (не) вне политики": "Црвена Звезда" Белград - клуб, изменивший югославскую историю

Недавно редакция Soccernews запустила цикл материалов о клубах, для которых футбол всегда являлся частью политики. Эта философия абсолютно не поддерживается официальными футбольными инстанциями, в том числе ФИФА, однако прошлый раз, на примере "Стяуа Бухарест", мы увидели, как один клуб в течении всей своей истории передавался о одних политических рук в другие. Сегодня наши взоры падут на более свежий пример – белградскую "Црвену Звезду". Ее история не была связана с громкими политическими моментами, однако сейчас "красная звезда" является одним из инструментов власти и пропаганды, так как владеет клубом не кто-нибудь, а сам президент Сербии. Об этом всем далее!

Белградский клуб "Црвена Звезда" всего лишь за 6 лет прошел путь от рождения до первого чемпионского титула. Команду основали в 1945 году – сразу после Второй мировой войны – на базе Спортивного объединения югославской молодежи. Эту организацию нельзя было назвать политической – скорее она была общественной, однако в коммунистической Югославии (пусть эта политическая система и отличалась от того, что было в СССР) особого разделения между этими двумя понятиями не следовало. Футбольная команда была лишь частью структуры белградской "Звезды". Под "красно-белыми" цветами объединялись сразу семь видов спорта (сегодня их число возросло до 30). Так уж вышло, что еще с 1950-ых голов на первый план "красно-белой" эмблемы начали выходить не спортивные достижение, а деятельность фанатов. Фанатское движение "Црвены Звезды" образовалось фактически сразу после основания самого клуба. На начальном этапе оно представляло из себя отдельный сектор на стадионе, в который входило около 100 человек – предпочтительно жители буржуазных частей столицы Югославии (рабочий клас). В течении следующих 30 лет фанатские движения активно развивались, а апогеем их деятельности стал конец 80-ых годов ХХ века.

В 1989 году самые известные фанатские группировки "Црвены Звезды", которые были знамениты по всей Европе из-за бума футбольного хулиганства, пришедшего из Англии, объединились в одну очень сильную группу под названием "Герои" (серб. "Delije"). Именно она втянула "Црвену Звезду" в серьезный политический конфликт, который в итоге привел не только к обострению фанатских воин, но и к развалу целой страны. 13 мая 1990 года на стадионе "Максимир" (главная арена Хорватии) перед очередным югославским дерби между загребским "Динамо" и белградской "Црвены Звезды" разразилась одна из главных фанатских стычек в югославской истории. Предпосылкой для борьбы двух фанатских лагерей стало то, что за несколько дней до этого на первых демократических выборах в хорватской республике победила радикальная партия, которая выступала за выход страны из состава Югославии. В сербских кругах настроения были совсем иными – они выступали за сохранность целостности страны (стоит сказать, что именно Сербия была так называемой "главной" страной в союзе балканских стран и сейчас считается наследницей великой Югославии). Конфликт интересов привел к противостоянию фанатов двух клубов, которое в итоге прозвали как "матч ненависти", который стал катализатором событий сербско-хорватской войны 1991-1995 годов. Интересно, что известный телеканал CNN поставил это противостояние 13 мая 1990 года в список пяти матчей, которые изменили мир.

"Црвена Звезда" активно поучаствовала в политических процессах по развалу Югославии, а теперь ее история развивается еще более интересно. Несколько лет назад клуб вылетал на ранних стадиях Лиги Европы и не мог зацепиться за чемпионство в Сербии, а сегодня "белградцы" обскакали своих главных врагов из "Партизана" как в плане результатов, так и в плане финансов. Такой резкий подъем связан всего лишь с одной личностью – Александаром Вучичем, нынешним президентом Сербии. Свою карьеру Вучич начал с того, что постепенно продвигался по иерархии фанатского движения "Звезды" "Герои". Как сообщают многие сербские и европейские источнике, будущий президент тоже принимал участие в той самой знаменитой стычке фанатов 13 мая 1990 года. После развала Югославии Вучич смог прорваться в политику и в течении 20 лет занимал разнообразные должности, продвинувшись от Министра Информации в 2000-ом до Премьер-министра в 2014-ом году. Формально, Вучича никак нельзя назвать владельцем команды, но его болельщицкий интерес к "белградцам" и огромная власть помогают Александару напрямую влиять на дела команды. В 2012 году, когда клуб погряз в долгах, именно Вучич инициировал создание специальной рабочей группы из бизнесменов, спортсменов и государственных деятелей, которые должны были вернуть клуб к жизни.

Когда финансовая ситуация пришла в норму, рабочая группа была распущена, а власть над "Црвеной Звездой" перешла в руки официальных представителей, среди которых, как говорят различные СМИ, очень много людей, приближенных к президенту Александару Вучичу. В текущем сезоне значительные денежные вливания в структуру "Звезды" помогли белградскому клубу впервые в новейшей истории пробиться в групповой этап Лиги Чемпионов и даже победить "Ливерпуль" на домашнем стадионе "Райко Митич". При поддержке президента в клуб пришли такие футболисты, как, например, Марко Марин, что существенно улучшило позиции "белградцев" в европейском футболе, и изрядно позлило фанатов "Партизана", так как их любимцы не имеют возможность проводить конкурентную политику в связи с отсутствием сравнительного финансового и административного ресурса. Среди европейских СМИ существует мнение, что попытки вывести "Црвену Звезду" на новый уровень рассматриваются президентом Сербии как один из политических способов представить страну на европейском уровне и приблизить Сербию к вхождению в состав Европейского Союза (отметим, что Александар Вучич является проевропейским политиком и последние годы стремиться двигаться именно в сторону Запада). Не исключено, что в дальнейшем влияние на "красно-черных" со стороны официальных властей будет только увеличиваться.

Стоит напомнить, что "Црвена Звезда" является никому неизвестным проектом только последние десятилетие. В ХХ веке команда успешно выступала в Кубке Европейских Чемпионов и даже победила в его предпоследнем розыгрыше в 1991 году. Сегодня клубы с Юго-Восточной Европы не могут позволить себе столь грандиозные успехи, так как таланты, выращенные на Балканском полуострове, сразу уезжают играть в сильные чемпионаты. Один из способов поднять свое влияние на международной арене – стать "монополистом на чемпионства" в своей стране и регулярно попадать в компанию лучших клубов Европы, пусть даже и в статуе пассажира. Именно это, благодаря своему огромному политическому влиянию внутри страны, и пытается сделать Александар Вучич.

Игорь Малиенко soccernews.ru

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