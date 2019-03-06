Цикл "футбол (не) вне политики": "Истамбул Башакшехир" - политическая "игрушка" Эрдогана

Портал Soccernews продолжает рассказывать о клубах, которые тесно связаны с политической системой. Прошлые разы речь шла о румынской "Стяуа" и белградской "Црвены Звезды", которые имели коммунистическое прошлое, а сейчас тесно связаны с людьми управленческого аппарата. Сегодня мы решили осветить прорыв нынешнего турецкого гиганта под названием "Истамбул Башакшехир", который не имеет яркой истории и значимых трофеев, зато сейчас превратился в настоящего монстра на уровне национальной Суперлиге. Что же стало причиной такой удивительной метаморфозы?

Футбольный клуб "Башакшехир" появился на свет в 1990 году в результате слияния нескольких любительских команд из города на берегах Босфора. Первоначально команда имела название "Истанбул Бюйюкшехир Беледиеспор". Если переводить это длинное словосочетание на русский язык, то получится "Спортивный клуб мэрии Стамбула". Еще в самом начале своего существования клуб позиционировал себя как один из органов, принадлежащих административным структурам. Большую часть своей истории команда провела в низших турецких лигах, однако случались и взрывы. В сезоне 2010/11 "Истанбул Бюйюкшехир Беледиеспор" впервые в своей истории прорвался в финал Кубка Турции, но в главном матче проиграл своим соседям по городу – "Бешикташу" – в серии послематчевых пенальти. Благодаря управлению, исходящему из власти самого крупного Европы, в 2007 году – когда "Истамбул" впервые вышел в Суперлигу – клуб переплюнул всех и получил в распоряжение один из самых больших стадионов страны – "Олимпийский стадион имени Ататюрка". Арена, вмещающая 80 500 зрителей, была построена к летней Олимпиаде 2008, но в итоге Стамбул уступил борьбу за проведение соревнований Пекину. Кстати, именно на этой арене "Ливерпуль" совершил свой легендарный камбек в финале Лиги Чемпионов 2005 против "Милана".

Настоящая и самая насыщенная история команды началась в 2014 году, когда команда сменила формальных собственников и была переименована в свое нынешнее название – "Истамбул Башакшехир". Этимология слова "Башакшехир" не связана с какими-то спортивными терминами, на самом деле так называется один из районов Стамбула, в который переехала команда после "небольшого" ребрендинга. Башакшехир находится в центре европейской части самого большого города Турции, насчитывает около 250 тыс. жителей (можно сравнить с Таганрогом) и известен двумя интересными моментами. Во-первых, во времена Османской империи именно в Башакшехире производилась большая часть пороха для императорской армии. Во-вторых, в Башакшехире родился нынешний президент Турции Реджеп Эрдоган. Именно нынешний глава турецкой нации формально стоит за всеми нынешними успехами клуба "Истамбул Башакшехир".

В 2014 году команда второй раз в своей истории вышла в турецкую Суперлигу, а финансирование и управление клубом взяли на себя люди главной национальной партии – "Справедливости и Развития", которой управляет действующий президент страны Эрдоган. Стоит отметить, что нынешний президент "Истамбул Башакшехира" Гексель Гюмюшдаг является племянником проводника турецкой нации, и это прибавляет понимание того, насколько сильно клуб осел в руках политических сил. В качестве вишенки на вершине этого турецкого пирога выступает тот факт, что в 2014 году именно Эрдоган открывал новый стадион, построенный специально для команды "Истамбул". Его вместимость не столь велика – всего 17 000 зрителей, – но это прекрасно коррелируется с числом реальных фанатов клуба, так как ранее "Ататюрк" был практически пустой, когда на нем играл "Башакшехир". В своем первом сезоне после ребрендинга "Истамбул Башакшехир" занял 4 место в турнирной таблице и сразу же квалифицировался в Лигу Европы, где в дальнейшем, однако, так и не смог пробиться в групповой этап.

Нынешнее положение "Истамбул Башакшехира" очень схоже с тем, что переживает "Црвена Звезда". Огромные денежные "вливания" в клуб привели к тому, что о "Истамбуле" говорят куда чаще, чем о их знаменитых соседях с "Бешикташа", "Галатасарая" или "Фенербахче", да и состав у команды несколько более статусный. За последние несколько лет в клуб пришли Гаэль Клиши (известен по выступлениям за "Арсенал"), Арда Туран (лучший турецкий игрок последних лет), Демба Ба (экс-форвард "Челси"), Робиньо (знаменитый бразильский "наследник" Пеле) и даже россиянин Федор Кудряшов, который отлично проявил себя на прошлом Чемпионате Мира. Реджеп Эрдоган понимает влияние футбола на общественные настроения в стране и за ее пределами, а потому его новый проект во многом выполняет именно пропагандистскую функцию, чтобы (а) доказать превосходство внутри Стамбула, где пока что все еще орудуют более статусные "Галатасарай", "Фенербахче" и "Бешикташ" (в частности, в 2013 году правящая турецкая партия во главе с тогда еще Премьер-министром Эрдоганом затеяла перестройку легендарной площади Таксим – единственного "зеленого островка" в одном из центральных районов города под так называемые "капиталистические" нужды, но ультрас ведущих стамбульских клубов, в первую очередь "Бешикташа", протестовали вместе с теми, кто был против реформации исторического сооружения. История закончилась временной политической изоляцией Эрдогана, за которую нынешний президент мстит весьма изощренными методами – за счет футбола), (б) создать красивую визитную карточку Турции на международной арене. Пока что значительных успехов "Истамбул Башакшехир" на международной арене не достиг (лучшее достижение – 3 место на групповом этапе Лиги Европы), однако нынешние процессы вокруг развития команды показывают, что в течении нескольких последующих сезонов клуб вполне может выстрелить.

На данном этапе деятельность ведущей партии Турции привела к тому, что, после 24 туров Суперлиги, "Истамбул Башакшехир" идет на первой строчке чемпионата с отрывом в 8 баллов от второго "Галатасарая". За всю историю турецкого первенства всего лишь 5 команд становились чемпионами – вышеуказанные "Галатасарай", "Фенербахче" и "Бешикташ", а также "Трабзонспор" и "Бурсаспор". Нынешняя форма "Истамбула" показывает, что клуб Эрдогана может стать шестым коллективом в этой легендарной компании. Пока неизвестно, сможет ли клуб удержаться на верхушке после ухода "Партии Справедливости и Развития" с ведущих ролей в стране, но пока стоит констатировать следующее – клуб имеет полностью политический генезис, который привел к тому, что с 2014 года "Истамбул" является полностью политическим проектом.