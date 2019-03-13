Цикл "футбол (не) вне политики": "Реал" Мадрид - символ диктатуры Франко
Редакция Soccernews продолжает говорить о командах, существования которых так или иначе связано с политическими течениями. Ранее мы уже рассказывали о "Стяуа", "Црвене Звезде" и "Истамбуле Башакшехире", которые до сих пор либо являются владением политических персон, либо ввязываются в скандалы на политической почвы. Наш сегодняшний пример не имеет столь большой связи с официальной политикой в современной истории, однако прошлое этого клуба непосредственно связано с вершиной власти. Имя этому клубу – мадридский "Реал". На протяжении своей истории "бланкос" переживали разные периоды. Если говорить о сегодняшнем дне, то королевский клуб скорее откатился на обочину европейской жизни и требует тотального обновления. Матч 5 марта против "Аякса" в Лиге Чемпионов (1:4 в пользу голландцев) это четко показал. Предлагаем вспомнить период, когда "Реал" был самой успешной командой Европы и при этом представлял высшую испанскую власть.
На начальном этапе нынешний "Реал" Мадрид пережил несколько преобразований, прежде чем начать развиваться по тому пути, который сделал "сливочных" всемирно известным клубом. Еще в конце ХІХ века в столице Испании была основана команда "Футбол Скай". На тот момент страна с Пиренейского полуострова не имела сформированной системы чемпионата, а потому оценить успехи клуба весьма сложно. Очевидным на тот момент являлось только то, что собственная столичная команда, которая представляет свои цвета в одной из самых быстрорастущих игр на планете, – это невероятно хорошая идея. Именно так рассудил Хулиан Паласиос, который в 1902 году возглавил "Футбол Скай" и провел несколько этапов чистки: из состава ушли множество футболистов, клуб заменил несколько человек в самом персонале, а также сделал фундаментальную для сегодняшнего дня вещь – приобрел новое название "футбольный клуб Мадрид", будто бы намекая, что теперь белые футболки станут главными в испанской столице (с этим утверждением в течении 116 лет спорит "Атлетико" Мадрид, который был основан в 1903 году). К слову, именно в год основания "Мадрида" – 1902 – был проведен первый чемпионат Испании, который станет потомком Ла Лиги. Событие было приурочено коронации Альфонсо XІІІ, который в будущем поставит "Реал" на современные рельсы.
Связь "Реала" с королевской семьей весьма очевидна, ведь зачем бы тогда клубу вообще иметь приставку "Реал", которая с испанской переводится как "королевский"?! Все очень просто. В 1920 году Альфонсо XІІІ присвоил команде статус "королевской", добавив на эмблему корону, а в название известную частицу "Реал". Подобное решение можно воспринимать как спортивный прорыв, ведь "сливочные" заметно преобразились и с течением времени вышли на ведущие роли в Испании, а можно было отторгать команду в связи с ее прямой политической направленностью, ведь теперь клуб фактически вступал во власть испанского правительства. Подобные процессы были нередкими для Испании первой половины ХХ века, ведь, по факту, под крылом этого государства на Пиренейском полуострове объединялись разные народности с разными этническими особенностями, среди которых стоит отметить басков и каталонцев. Футбольный клуб "Барселона", основанный в 1899 году, например, долгое время проповедовала политику независимости Каталонии от Испании (На противовес "сине-гранатовым" в Барселоне был создан футбольный клуб "Эспаньол", который своим названием говорит о придерживаемой позиции единения Каталонии и Испании). В этом политическом хаосе "Реал" стал официальной силой Короля, которая помогала ему удерживать крепкую власть внутри страны.
История Испании, а вместе с ней и история "Реала" всколыхнулась в 1936 году, когда правые и ультраправые силы организовали военный переворот и гражданскую войну внутри страны, что привело к приходу во власть диктатора Франсиско Франко, который управлял страной до 1973 года. Существует несколько версий о том, за кого болел диктатор в детве, однако сам факт остается неизменным: с самого начала своего правления он воспользовался позицией "Реала", отстаивающего силу единой Испании и превратил клуб в "машину пропаганды", взяв его под свое крыло. Методология этого действия мало чем отличается от нынешней системы управления "Истамбул Башакшехиром" или "Црвеной Звездой" – политик вкладывает деньги в клуб, чтобы тот стал его визитной карточкой как внутри страны (за счет социального значения внутри общества) так и за ее пределами. Первым громким скандалом, над которым до сих пор спорят футбольные историки, стало Эль-Классико в 1943 году, в котором "сливочные" разгромили "блаугранас" со счетом 11:1. Это поражение стало самым унизительным для "Барсы" за всю историю противостояний с "Реалом", однако множество испанских источников (в том числе и авторитетных) указывают на то, что представители режима Франко пытались создать максимальное давление на представителей Каталонии и буквально заставили их проиграть с как можно более крупным счетом.
Поддержка футбольного клуба со стороны государства – в первую очередь, тоталитарного – означает фактическое уничтожение конкуренции со стороны других футбольных клубов. Именно потому в течении 40-ых – 60-ых годов ХХ века "Реал" оставался ведущей силой в чемпионате Испании. В клубе играли лучшие игроки, которые порой доставались команде именно за счет политического давления. В 1953 году "Барселона" и "Реал" пытались подписать известного аргентинского нападающего Альфредо Ди Стефано. Как говорят современники, "Барселона" выиграла борьбу за игрока, таким образом заставив "Реал" подключить свой "репрессивный аппарат" и насильно прописать в контракте, что футболист "побегает" в Каталонии лишь один сезон, а потом все равно приедет в Мадрид. Руководство "блаугранас" было недовольно такими действиями, а потому уступило игрока в пользу "сливочных". Вполне возможно, что это была самоя значимая победа мадридского клуба, так как в стане королевского клуба Ди Стефано стал одним из лучших игроков в истории футбола и помог "Реалу" взять первые 5 Кубков Европейских Чемпионов кряду, за счет которых команда Франко стала известна всему миру, а также записала свое имя в зал славы, до сих пор оставаясь самым успешным европейским футбольным клубом в истории.
Примечательно, что после смерти Франсиско Франко влияние "Реала" в Испании и Европе постепенно угасало, и в последующие годы клуб не смог приблизится к таким выдающимся успехам на всех фронтах, которые характеризовали команду 40-ых – 60-ых годов ХХ века. Королевский клуб Франко доказал, что политическая власть в футболе может открывать все двери и творить невиданные вещи в плане результатов. Конечно, никто не пытается как-то уменьшить заслуги "сливочных"! Просто констатация фактов, просто история, которая уже невозможно изменить!
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|27
|63
|2
|Атлетико Мадрид
|27
|56
|3
|Реал Мадрид
|27
|51
|4
|Хетафе
|27
|45
|5
|Алавес
|27
|41
|6
|Севилья
|27
|40
|7
|Валенсия
|27
|39
|8
|Бетис
|27
|39
|9
|Реал Сосьедад
|27
|35
|10
|Эйбар
|27
|35
|11
|Эспаньол
|27
|34
|12
|Атлетик Бильбао
|27
|34
|13
|Леганес
|27
|33
|14
|Жирона
|27
|31
|15
|Леванте
|27
|30
|16
|Реал Вальядолид
|27
|26
|17
|Вильярреал
|27
|26
|18
|Сельта Виго
|27
|25
|19
|Райо Вальекано
|27
|23
|20
|Уэска
|27
|22