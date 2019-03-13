Цикл "футбол (не) вне политики": "Реал" Мадрид - символ диктатуры Франко

Редакция Soccernews продолжает говорить о командах, существования которых так или иначе связано с политическими течениями. Ранее мы уже рассказывали о "Стяуа", "Црвене Звезде" и "Истамбуле Башакшехире", которые до сих пор либо являются владением политических персон, либо ввязываются в скандалы на политической почвы. Наш сегодняшний пример не имеет столь большой связи с официальной политикой в современной истории, однако прошлое этого клуба непосредственно связано с вершиной власти. Имя этому клубу – мадридский "Реал" . На протяжении своей истории "бланкос" переживали разные периоды. Если говорить о сегодняшнем дне, то королевский клуб скорее откатился на обочину европейской жизни и требует тотального обновления. Матч 5 марта против "Аякса" в Лиге Чемпионов (1:4 в пользу голландцев) это четко показал. Предлагаем вспомнить период, когда "Реал" был самой успешной командой Европы и при этом представлял высшую испанскую власть.

На начальном этапе нынешний "Реал" Мадрид пережил несколько преобразований, прежде чем начать развиваться по тому пути, который сделал "сливочных" всемирно известным клубом. Еще в конце Х ІХ века в столице Испании была основана команда "Футбол Скай". На тот момент страна с Пиренейского полуострова не имела сформированной системы чемпионата, а потому оценить успехи клуба весьма сложно. Очевидным на тот момент являлось только то, что собственная столичная команда, которая представляет свои цвета в одной из самых быстрорастущих игр на планете, – это невероятно хорошая идея. Именно так рассудил Хулиан Паласиос , который в 1902 году возглавил "Футбол Скай" и провел несколько этапов чистки: из состава ушли множество футболистов, клуб заменил несколько человек в самом персонале, а также сделал фундаментальную для сегодняшнего дня вещь – приобрел новое название "футбольный клуб Мадрид", будто бы намекая, что теперь белые футболки станут главными в испанской столице (с этим утверждением в течении 116 лет спорит "Атлетико" Мадрид, который был основан в 1903 году). К слову, именно в год основания "Мадрида" – 1902 – был проведен первый чемпионат Испании, который станет потомком Ла Лиги. Событие было приурочено коронации Альфонсо X ІІІ , который в будущем поставит "Реал" на современные рельсы.

Связь "Реала" с королевской семьей весьма очевидна, ведь зачем бы тогда клубу вообще иметь приставку "Реал", которая с испанской переводится как "королевский"?! Все очень просто. В 1920 году Альфонсо X ІІІ присвоил команде статус "королевской", добавив на эмблему корону, а в название известную частицу "Реал". Подобное решение можно воспринимать как спортивный прорыв, ведь "сливочные" заметно преобразились и с течением времени вышли на ведущие роли в Испании, а можно было отторгать команду в связи с ее прямой политической направленностью, ведь теперь клуб фактически вступал во власть испанского правительства . Подобные процессы были нередкими для Испании первой половины ХХ века, ведь, по факту, под крылом этого государства на Пиренейском полуострове объединялись разные народности с разными этническими особенностями, среди которых стоит отметить басков и каталонцев. Футбольный клуб "Барселона", основанный в 1899 году, например, долгое время проповедовала политику независимости Каталонии от Испании (На противовес "сине-гранатовым" в Барселоне был создан футбольный клуб "Эспаньол", который своим названием говорит о придерживаемой позиции единения Каталонии и Испании). В этом политическом хаосе "Реал" стал официальной силой Короля, которая помогала ему удерживать крепкую власть внутри страны.

История Испании, а вместе с ней и история "Реала" всколыхнулась в 1936 году, когда правые и ультраправые силы организовали военный переворот и гражданскую войну внутри страны, что привело к приходу во власть диктатора Франсиско Франко , который управлял страной до 1973 года. Существует несколько версий о том, за кого болел диктатор в детве, однако сам факт остается неизменным: с самого начала своего правления он воспользовался позицией "Реала", отстаивающего силу единой Испании и превратил клуб в "машину пропаганды", взяв его под свое крыло. Методология этого действия мало чем отличается от нынешней системы управления "Истамбул Башакшехиром" или "Црвеной Звездой" – политик вкладывает деньги в клуб, чтобы тот стал его визитной карточкой как внутри страны (за счет социального значения внутри общества) так и за ее пределами. Первым громким скандалом, над которым до сих пор спорят футбольные историки, стало Эль-Классико в 1943 году, в котором "сливочные" разгромили "блаугранас" со счетом 11:1 . Это поражение стало самым унизительным для "Барсы" за всю историю противостояний с "Реалом", однако множество испанских источников (в том числе и авторитетных) указывают на то, что представители режима Франко пытались создать максимальное давление на представителей Каталонии и буквально заставили их проиграть с как можно более крупным счетом.

Поддержка футбольного клуба со стороны государства – в первую очередь, тоталитарного – означает фактическое уничтожение конкуренции со стороны других футбольных клубов. Именно потому в течении 40-ых – 60-ых годов ХХ века "Реал" оставался ведущей силой в чемпионате Испании. В клубе играли лучшие игроки, которые порой доставались команде именно за счет политического давления. В 1953 году "Барселона" и "Реал" пытались подписать известного аргентинского нападающего Альфредо Ди Стефано . Как говорят современники, "Барселона" выиграла борьбу за игрока, таким образом заставив "Реал" подключить свой "репрессивный аппарат" и насильно прописать в контракте, что футболист "побегает" в Каталонии лишь один сезон, а потом все равно приедет в Мадрид. Руководство "блаугранас" было недовольно такими действиями, а потому уступило игрока в пользу "сливочных". Вполне возможно, что это была самоя значимая победа мадридского клуба, так как в стане королевского клуба Ди Стефано стал одним из лучших игроков в истории футбола и помог "Реалу" взять первые 5 Кубков Европейских Чемпионов кряду , за счет которых команда Франко стала известна всему миру, а также записала свое имя в зал славы, до сих пор оставаясь самым успешным европейским футбольным клубом в истории.

Примечательно, что после смерти Франсиско Франко влияние "Реала" в Испании и Европе постепенно угасало, и в последующие годы клуб не смог приблизится к таким выдающимся успехам на всех фронтах, которые характеризовали команду 40-ых – 60-ых годов ХХ века. Королевский клуб Франко доказал, что политическая власть в футболе может открывать все двери и творить невиданные вещи в плане результатов. Конечно, никто не пытается как-то уменьшить заслуги "сливочных"! Просто констатация фактов, просто история, которая уже невозможно изменить!