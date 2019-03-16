Цикл "футбол (не) вне политики": Сильвио Берлускони и его строптивый "Милан"

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Цикл "футбол (не) вне политики": Сильвио Берлускони и его строптивый "Милан"

Редакция Soccernews продолжает говорить о командах, которые были тесно связаны с политическими процессами. Интересно отметить, что все команды из нашего списка – "Реал" Мадрид, "Истамбул Башакшехир", "Стяуа" и "Црвена Звезда" – представляют южные регионы Европы. Исторически он имеет свой собственный вектор развития. Даже если говорить о медиасфере (с которой вы коммуницируете прямо сейчас), средиземноморский регион пошел по своем специфическом пути развития под названием "поляризованная плюралистическая модель прессы" (принципы этой модели сохраняются и в некоторых из бывших стран СССР, в том числе России и Украины). Модель характеризируется значительным вмешательством власти в редакционную политику прессы. Это все к тому, что политическое влияние средиземноморских элит на деятельность субъектов в различных сферах деятельности достаточно высока. Сегодня мы поговорим об еще одном знаменитом средиземноморском футбольном проекте, который пережил взлет и падение при владении человека из политических кругов – речь о "Милане" и его экс-собственнике Сильвио Берлускони.

20 февраля 1986 года итальянский бизнесмен Сильвио Берлускони стал во главу "Милана". История этого магната весьма спорная и неоднозначная. Часто именно такие личности становятся наиболее обсуждаемые в обществе. О Берлускони даже написали книгу. В 2016 году Алан Фридман издал свою работу "Берлускони: история человека, на 20 лет завладевшего Италией". В ней, кроме всего прочего, присутствует одна достаточно известная мысль: "Критики Берлускони презирали его и считали продавцом мусора, человеком, который своим коммерческим телевидением убил итальянский кинематограф, человеком, которому удалось сохранить свою медиаимперию только благодаря дружбе с премьер-министром Беттино Кракси. Сторонники Берлускони видели в нём инноватора, прекрасного организатора и гения маркетинга с превосходной интуицией и необычно сильной способностью сопереживать простым людям. Он продавал амбиции и надежду на лучшую жизнь, он предлагал чистое, бесстыдное и одурманивающее веселье изголодавшимся по развлечениям итальянцам. Он продавал мечты". Быть сторонником или критиком Сильвио – дело каждого. Нам остается только отметить, что "продажа мечты" – это дело, которое в руках Берлускони разрасталось с космической скоростью, при чем не только в сфере медиа. В 90-ых годах будущий итальянский министр "продал" миру еще и футбольный клуб "Милан", который 4 раза выходил в финал Лиги Чемпионов (Кубка Европейских Чемпионов), и дважды брал этот кубок.

82-летний Берлускони является олицетворением знаменитого сюжета "из грязи в князи". Детство будущего бизнесмена прошло в одном из самых неблагополучных районов Милана, где маленький Сильвио постоянно наблюдал за драками грязных бездомных, которые каждый день переходили через железную дорогу – один из символов раннего детства Берлускони. Его район находился между двумя крупнейшими железнодорожными вокзалами – "Порта Гарибальди" и Центральным (между прочим, это один из самых крупных железных вокзалов в Европе). Вскоре началась Вторая мировая война, которая очень закалила маленького Берлускони. В маленькой деревне неподалеку Милана, где тот жил с мамой, бабушкой и дедушкой, Сильвио постоянно проходил "голодные" экзамены, вместе со сверстниками продавал все, что попадалось у него на пути и, таким образом, научился жить в самых отвратительных условиях. При этом будущий владелец "Милана" никогда не имел проблем с обучением и уже в школьные годы начал свою собственную предпринимательскую деятельность, делая домашние задания сверстников. В университете это переросло в торговлю различными розничными товарами, а также написание курсовых робот. Тяжелая умственная работа юноши перекликалась с творческой деятельностью. Как сообщает автор книги о Берлускони Алан Фридман, будущий министр опробовал себя практически во всех творческих ролях: от фотографа до экскурсовода.

Дела Берлускони в сфере бизнеса очень быстро устремились вверх. Между его первой должностью в компании и собственным успешным проектом прошло всего лишь 3 года. Дело Сильвио было связано со строительством. Будущий министр Италии быстро прочувствовал эффект "бума" на отечественном рынке градостроения и очень быстро, вместе с компаньоном Пьетро Канали, основал компанию "Союз застройщиков Милана". Денег на быстрое развитие дела у юного Берлускони не было, однако его выручил отец, который поверил в сына и снял для него все деньги со своих пенсионных сбережений. Строительство заняло почти 20 лет жизни будущего владельца "Милана". Его множество раз обвиняли в коррупционных схемах, а также находили в его деятельности следы незаконного швейцарского капитала. Однако, Берлускони создал огромную бизнес-империю, в которую в начале 70-ых годов прошлого века вошла еще одна очень перспективная ветка – медиабизнес. За 10 лет в Италии появилась огромная компания "Mediaset", а также несколько коммерческих телеканалом, которые, впервые в истории страны, транслировались на большую часть Евросоюза. Вскоре к всему этому добру присоединился футбольный клуб "Милан" – один из сильнейших клубов Италии, который не так давно увяз в коррупционном скандале "Тотонеро" и опустился в Серию "Б" (как оказалось, это был лишь шаг назад перед тысячами километров вперед).

Футбольная специализация Берлускони отразилась на его политических проектах. Первое, что стоит сказать – его партия называется "Вперед, Италия!", название было фактически скопировано с известной болельщицкой кричалки. История партии совершенно уникальна. В январе 1994 года эта "группировка" была создана с нуля, а через 2 месяца она уже выиграла парламентские выборы (на минуточку, в середине 90-ых население Италии составляло более 60 млн человек). Изначально партия имела статус политического движения, и лишь через 2 года стала действительно партией. Политическая карьера Берлускони продлилась до 2011 года и закончилась серией скандалов на финансовой почве и роспуском партии "Вперед, Италия!". Но это было позже. А до этого Сильвио 4 раза возглавлял правительство Италии.

Механизмы управления "Миланом", по сравнению с его коллегами на политическом поприще, будь то Франко или Эрдоган, особо не изменились. Берлускони использовал клуб как одну из составляющих своего бизнеса, которая работала в сфере PR и создавала для политика отменную визитку на международной арене. После прихода Берлускони в клуб пошли грандиозные финансовые вливание, которые помогли собрать в тогдашней столице моды голландское трио нападения Гуллит-Ван Бастен-Райкард, которое в сочетании с легендарным тренером Ариго Сакки подарило "красно-черным" 2 победы в Лиге Чемпионов. Если говорить о главной трофейной полке при Берлускони, то "Милан" может похвастаться 8 победами в чемпионате, и 5 кубками Лиги Чемпионов и Клубного Чемпионата Мира. Однако, в отличии от других политических собственников команд (особенно это касается "Реала" при Франко), "Милан" не стал фактическим монополистом на победы на своем национальном рынке. Причины две, и они достаточно просты: во-первых, Италия 70-ых годов уже не была тоталитарным государством, да и Берлускони на начальном этапе никак нельзя было назвать политиком; во-вторых, конкуренция в чемпионате Италии была уж очень высока в связи с наличием большого количества денег на рубеже столетия. Нельзя забывать, что именно Серии "А" была формальной предшественницей АПЛ на посту самой богатой лиги мира.

Как говорят современники, связи и политический статус Берлускони помогли "Милану" оставаться на плаву, что в условиях середины 00-ых годов было очень сложно. В 2006 году Италию охватил коррупционный скандал под названием "Кальчиополи". "Красно-черные" оказались в центре событий и даже были переведены в Серию "Б" вместе с "Ювентусом", но в итоге понижение получила только "старая синьора", а по локти в "зелени" "Милан" остался в лиге, даже несмотря на минус 30 очков в сезоне 2005/06. Все прекрасно помнят, чем закончилась та история: "Ювентус" вылетел и потерял многих лидеров, из-за чего до 2012 года не мог вернуться на итальянский трон, а "Милан" в 2007 году в очередной раз выиграл Лигу Чемпионов. Итоговым аккордом Берлускони, этакой "лебединой песней", стал 2011 год, когда гвардия Аллегри во главе с ветеранами Гатуззо и Ибрагимовичем, завоевала свой на данный момент последний трофей Серии "А". Финал этой истории наступил в 2016 году, когда погрязший в скандалах Берлускони продал клуб китайским инвесторам. Мера была, во многом, вынужденной, так как пока Сильвио решал юридические вопросы, "красно-черные" падали как в финансовом, так и в турнирном планах. Сейчас ситуация немного изменилась – "Милан" снова в четверке, в команду пришли деньги и новые игроки. Неизменным остается одно: в футбольном сообществе все еще звучит фамилия Берлускони, когда разговор каким-то образом касается "Милана". При этом сам Берлускони совсем недавно приобрел новый футбольный клуб - "Монцу", которая на данном этапе выступает в третьем по силе итальянском дивизионе.

Игорь Малиенко soccernews.ru

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