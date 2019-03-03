Цикл "футбол (не) вне политики": "Стяуа" Бухарест - самая яркая румынская "звезда".

"Футбол – вне политики". Эта фраза традиционно используется различными федерациями футбола и самой организацией ФИФА, чтобы подчеркнуть идеологическую и финансовую независимость самой популярной игры в мире от различных политических направлений и личностей. Однако, подобное утверждение часто существует лишь на бумаге, а практика гласит о другом – много известных футбольных команд, которые добивались успехов как внутри страны, так и не вне ее, часто были во власти именно политических сил, чем, во многом, и объяснялся их успех. Портал Soccernews решил посвятить целый цикл материалов истории самых известных команд, для которых футбол часто был в пределах политики. Сегодня мы начнем с бухарестской "Стяуа".

История футбольного клуба "Стяуа" Бухарест начинается в 1947 году. Команда, которая до 1961 года носила название "Спортивная ассоциация армии" ("ASA Bucuresti"), была организована на базе министерства обороны страны. В этом аспекте ее история была очень схожа со всеми клубами из постсоветского пространства, в названии которых имеются аббревиатуры ЦСКА и СКА. Название "Стяуа" пришло только в начале 1960-ых. В дословном переводе это звучит как "звезда" (этот элемент эмблемы сохранился у клуба и до нынешних дней). Звезда являлась стандартным атрибутом армейских образований стран Восточной Европы. Именно в составе министерства обороны "Стяуа" добилась самых больших успехов на еврокубковой арене. В 1986 году клуб из Бухареста впервые среди всех команд Восточной Европы смог поставить в свой музей трофей Кубка Европейских Чемпионов, а также Суперкубок УЕФА. В 1986 году румынскому коллективу противостояла сама "Барселона", но "Стяуа" смогла остановить каталонцев, переведя встречу в серию послематчевых пенальти, и выиграв ее со счетом 2:0. Главным героем того матча стал вратарь румын Хельмут Дукадам, который смог отбить все 4 пенальти в серии.

Тоталитарные режимы и расцвет футбольных команд в середине ХХ века – это достаточно распространенная практика. Не стоит забывать, что "золотая команда" венгров образца 50-ых годов прошлого столетия является не более, чем продуктом тоталитарной системы. И распад легендарной сборной произошел именно тогда, когда в Венгрии начались революционные процессы. Румынская "Стяуа" в общих чертах повторила этот путь. В 1989 году был свергнут известный румынский диктатор Николае Чаушеску, политика которого во многом и способствовала взращиванию молодых футболистов на базе оборонительного ведомства. Это повлекло за собой сразу 2 знаменательные события: (а) коммунистический режим в Румынии пал, и страна начала двигаться в сторону капиталистического общества; (б) армия, при непосредственном влиянии на это со стороны УЕФА, перестала управлять футбольным клубом "Стяуа". В итоге, новым собственником "красно-синих" стал известный в Румынии бизнесмен Виорел Паунеску. К 1998 году он владел самым титулованным клубом Румынии фактически единолично.

Вступив в новую эру, "Стяуа" все еще оставалась самым титулованным и сильным клубом Румынии, и в дальнейшем выиграла еще 7 национальных титулов, но в 2003 году клуб погряз в серьезных долгах и Виорелу Паунеску пришлось отступить от дел. Место собственника занял олигарх Джиджи Бекали. Его покупка "Стяуа" вышла весьма символической, ведь, как сообщают румынские источники, большую часть своих денег Бекали заработал сразу после падения коммунистического режима на махинациях с земельными участками министерства обороны. Покупка "звезды" в 2003 году стала началом очередного тоталитарного режима – теперь внутри самого клуба. Джиджи Бекали влиял на трансферную политику, на решения тренеров, а также мог "послать" наставника куда подальше после первой же неудачи. Кроме того, этот человек был достаточно конфликтен, что отражалось не только внутри клуба, но и за его пределами. В особенности Бекали любит поливать грязью другие клубы чемпионата. Как-то раз он сказал на публике: "Представители ЧФР научились подкупать арбитров у Динамо. И они делают это уже на протяжении 1,5 года, но делают, надо отметить, профессионально. Раз они такие умные и знают, как это делать, я могу только поаплодировать им. Браво! Но пусть знают: во втором круге к судьям с деньгами будем ходить и мы". Агрессия владельца "Стяуа" привела к тому, что к 2013 году он нажил себе кучу врагов, из-за чего угодил в тюрьму на 6 лет (отсидел только 3), продолжая управлять "Стяуа" оттуда.

Стоит признать, что при владении Джиджи Бекали – известном своими гомофобскими, сексистскими и нацистскими (симпатизирует "Железной Гвардии" – в прошлом одному из самых известных нацистских движений Румынии) настроениями – "Стяуа" справилась с долговой ямой и существенно поднялась в рейтинге европейских клубов, регулярно выступая не международной арене. Но скандалов вокруг команды не уменьшилось. В 2011 году министерство обороны Румынии подало в суд на Бекали за то, что он незаконно использует бренд "Стяуа", нарушая правила марки, которая всегда относилась исключительно к военному ведомству. В 2014 футбольный клуб окончательно проиграл войну в кабинетах и Верховный суд Румынии обязал команду сменить эмблему, клубные цвета и название. Именно это время стало периодом, когда "Стяуа" совершенно нельзя было узнать в связи с тотальным ребрендингом. В случае с названием команды руководство поступило весьма демократично, в будущем подобный ход будет использовать "РБ Лейпциг". Сейчас румынский клуб официально называется FCSB, что официально означает "Спорт Бухарест", но воспринимается как "Стяуа" (в случае с "Лейпцигом" частичка "РБ" расшифровывается как RasenBallsport, но имеет прямой намек на официального спонсора команды "Ред Булл"). При владении Джиджи Бекали "Стяуа" 5 раз стала чемпионом страны.

История "Стяуа" поделена на определенные отрезки, но в каждом из них клуб прямо или косвенно либо же принадлежал, либо же испытывал влияние со стороны различных политических моментов. Румынский гранд – не первый клуб в мировой истории, который часто находился под прямым влиянием политических процессов, однако его история в этом аспекте самая длинная и одна из самых насыщенных.