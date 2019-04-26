Цикл "Игроки, за которыми будущее"! ТОП-10 самых дорогих центральных полузащитников в категории U-23. Часть 1

Редакция Soccernews продолжает рассказывать о 5-ти самых дорогих игроках на каждой из основных футбольных позиций в категории U-23. Сегодня мы поведаем о лучших представителей центра полузащиты и, по аналогии с центральными защитниками, расширим наш список с 5 до 10 человек, разбив материал на 2 части.

Материал о самых дорогих вратарях до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих правых защитниках до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих левых защитниках до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих центральных защитниках (часть 1) до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих центральных защитниках (часть 2) до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

10. Деклайн Райс ("Вест Хэм")

Ориентировочная стоимость: 35 млн евро

20-летнего англичанина с ирландскими корнями можно смело записывать в ряд самых прогрессирующих центральных полузащитников мира. По-настоящему мир узнал о нем зимой прошлого года, хотя, конечно, тогда он играл заметно реже, чем сейчас. Как ни странно, раскрытию Райса очень сильно поспособствовали травмы его конкурентов (как мы помним, в текущем сезоне "молотобойцы" являются чемпионами АПЛ среди травмированных футболистов). За полтора года он подорожал с 2 млн евро до 35 млн евро, при том являясь не только исправным волнорезом, но и бомбардиром. Именно его гол помог "Вест Хэму" одолеть "Арсенал" в 22 туре АПЛ. Всего на счету Деклайна 36 матчей в текущем сезоне, 2 гола и 1 результативная передача. Результаты в клубе помогли пробиться в сборную Англии (хотя до этого Райс прошел все уровни ирландских молодежных команд). Дебют Деклайна пришелся на 22 марта 2019 года (игра с Чехией в отборе на Евро 2020). Интересно, что Райс начинал в "Челси", переехав в другую часть Лондона в 2013 году.

9. Фабиан Руиз ("Наполи")

Ориентировочная стоимость: 40 млн евро

23-летний испанский полузащитник "взорвал" свою карьеру в прошлом сезоне, когда выдал шедевральный отрезок сезона за "Бетис". До этого воспитанник "гелиополитов" отмечался колоссальным талантом, но не показывал ничего особенного. Следствием этого стали арендные командировки в другие клубы: например, "Эльче". Тем не менее, после сезона 2017/2018 талант Руиза заметил "Наполи" и предложил центральному полузащитнику переехать в Италию. Фабиан провел 35 матчей в футболке неаполитанцев, отметился 5 голами и 2 результативными передачами. Руиз, чьими главными качествами являются умение отдать пас, а также обыграть соперника с помощью дриблинга, привлекался и в национальную сборную Испании, однако пока что Луис Энрике не доверял 23-летнему футболисту место в составе.

8. Джованни Ло Чельсо ("Бетис")

Ориентировочная стоимость: 40 млн евро

В 2016 году аргентинского центрального защитника купил ПСЖ за 10 млн евро. Трансферный ход показался очень даже странным, так как он не вписывался в общую концепцию парижан. Покупать молодых игроков было не в их правилах. Тем не менее, игрок "Росарио Сентраль" их очень серьезно заинтересовал. В составе парижан аргентинский футболист сыграл 54 матча, забил 6 голов, отдал 9 результативных передач и претендовал на неплохую парижскую карьеру, однако недостаток игровой практики вынудили Ло Чельсо поискать счастья в другом месте. Тогда на горизонте и появился "Бетис". Интересно, что центральный полузащитник является лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне. На его счету 16 голов и 4 результативные передачи в 42 матчах. Футболист также стабильно играет и в сборной Аргентины. Ло Чельсо дебютировал в составе страны 11 ноября 2017 года и с тех пор сыграл 12 матчей, забив 1 гол. Стоит сказать, что "Бетис" решил не терять такого ценного игрока и договорился с ПСЖ о выкупе контракта Ло Чельсо за 22 млн евро.

7. Рубен Невеш ("Вулверхэмптон")

Ориентировочная стоимость: 40 млн евро

22-летний португалец прославился тем, что в начале прошлого сезона решил променять "Порту" (лидер своего чемпионата) на "Вулверхэмптон" (тогда еще не явный лидер Чемпионшипа). Многие поспешили осудить такой поступок с точки зрения перспективы, а точнее его отсутствия в рядах не самого сильного английского клуба. Тем не менее, прав оказался именно Невеш. Еще в Чемпионшипе он сделал немалый вклад в свое имя, регулярно поражая ворота соперников с дальней дистанции. Его вклад помог "волкам" выйти в АПЛ, а также закрепиться в ней (нынче "Вулверхэмптон" идет на 7 месте в турнирной таблице, имея в активе 51 балл после 35 игр). После переезда в Англию Рубен Невеш резко подорожал с 15 млн евро до 40 млн евро, и привлек внимание многих топ-клубов. К примеру, в информационных сводках часто мелькает имя "Манчестер Сити", так как Гвардиола усиленно ищет замену Фернандиньо в опорную зону. В текущем сезоне португалец сыграл 36 матчей в составе "волков", отметился 4 голами и 3 результативными передачами.

6. Уссем Ауар ("Лион")

Ориентировочная стоимость: 40 млн евро

Нынешний "Лион" обладает россыпью талантов. Если бы "ткачи" имели возможность сохранять своих талантов внутри клуба, то с течением нескольких лет французский клуб при правильном тренере вполне мог бы повторять подвиги "Аякса". Одним из талантов является 20-летний центральный полузащитник Уссем Ауар, который, несмотря на свою в большей степени оборонительную позицию, повторяет подвиги Ло Чельсо и уже забил 7 голов и отдал 8 результативных передач в 42 играх. С таким элементом, как "финишинг" у футболиста явно все в порядке. Большую часть своей юности Ауар провел в структуре "Лиона". В свои 20 он имеет некоторые сходства с Андресом Иньестой, так как, помимо завершающего удара, владеет также очень тонки пассом на любую дистанцию, а также может пройти соперников на дриблинге. Сегодня Ауар находится в сфере интересов многих европейских клубов, так что не исключено, что уже скоро мы увидим очередной дорогостоящий трансфер.