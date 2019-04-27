Цикл "Игроки, за которыми будущее"! ТОП-10 самых дорогих центральных полузащитников в категории U-23. Часть 2

Редакция Soccernews продолжает рассказывать о 5-ти самых дорогих игроках на каждой из основных футбольных позиций в категории U-23. Сегодня в объективе вторая часть материала о лучших центральных полузащитниках в пределах предложенной возрастной группы.

Материал о самых дорогих вратарях до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих правых защитниках до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих левых защитниках до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих центральных защитниках (часть 1) до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих центральных защитниках (часть 2) до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих центральных полузащитниках (часть 1) до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

5. Танги Ндомбеле ("Лион")

Ориентировочная стоимость: 50 млн евро

Прошлый раз мы заканчивали с полузащитника "Лиона", а сегодня попытаемся им начать. Сильный центр поля "ткачей" помимо Уссема Ауара обеспечивает еще и Танги Ндомбеле. Француз конголезского происхождения прошел через целую группу французских команд, пока не осел в "Амьене", где о нем и узнали, как о футболисте высокого уровня. Однако, узнали не фанаты, а скауты других клубов. В начале прошлого сезона глаз на полузащитника положил "Лион" и сначала забрал его в аренду (соглашение обошлось в 2 млн евро), а затем выкупил игрока за 8 млн евро. Таким образом боссы "ткачей" выложили за Ндомбеле всего 10 млн евро. При этом уже в начале текущего сезона его оценивали в целых 25 миллионов. Подорожать в 2 раза за столь непродолжительный период осени и зимы удалось благодаря удивительному набору качеств. Ндомбеле хорош как в защите, так и в нападении. Физические данных позволяют ему выигрывать большинство верховых единоборств и успешно играть в перехватах, а также прорываться к воротам соперника за счет силового дриблинга. Отдельно следует упомянуть умение полузащитника раздавать передачи, что делает его уникальным футболистом со всеми лучшими качествами Канте и Погба. Интерес топ-клубов, конечно же, идет по умолчанию. В текущем сезоне Ндомбеле сыграл 44 матча в составе "Лиона", забил 2 гола и отдал 7 результативных передач.

4. Лукас Торрейра ("Арсенал")

Ориентировочная стоимость: 55 млн евро

Многие годы "Арсенал" "славился" тем, что подбирал на трансферном рынке тех, кого не успели подобрать более статусные и денежные топ-клубы. И вот уже больше 10 лет "канониры" судорожно пытаются найти замену Патрику Вийера, чтобы вновь обеспечить порядок в центре поля. Вполне возможно, что в текущем сезоне команда все же угадала. "Арсенал" купил Торрейру из "Сампдории" за 30 млн евро. Вполне возможно, что у центрального полузащитника не получилось бы уйти так далеко, но к уверенным выступлениям за команду из Генуи были прибавлены успехи (игровые, а не результативные) на Чемпионате Мира, где Торрейра являлся оплотом в центре поля. Стоит отметить, что в Европу футболист приехал в 2015 году, чтобы выступать за скромную "Пескару" из Серии "Б". За 3 года стоимость футболиста увеличилась в 1000 раз. В текущем сезоне Торрейра сыграл 44 матча в футболке "Арсенала", забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

3. Родриго Эрнандес ("Атлетико")

Ориентировочная стоимость: 60 млн евро

Родриго Эрнандес, или просто Родри, перешел в "Атлетико" лишь вначале текущего сезона, но уже успел стать одним из ключевых футболистов в построениях Симеоне. Формально, Родриго Эрнандеса можно считать продуктом футбольной академии "матрасников", ведь в период с 2007 по 2013 года он находился в структуре "красно-белой" части Мадрида. Однако, в 2013 году "Атлетико" упустил своего полузащитника, и тот перешел в "Вильярреал". Как сообщает Transfermarkt, "матрасники" не получили ни единого евроценрата от того перехода. За неосмотрительность нужно платить! Именно это сделала мадридская команда, когда выкладывала 20 млн евро за окрепшего Родри, который за 5 лет пребывания в городке Вильярреаль превратился в одного из самых перспективных центральных полузащитников Испании. Прогресс заметили в сборной, и уже 23 марта 2018 года футболист отбегал свою дебютную встречу против немцев. С тех пор его место в основе нестабильно, но с течением времени придается все большему укреплению и укоренению – 6 матчей из 16 возможных. В текущем сезоне Родриго сыграл 43 матча в футболке "Атлетико" и успел отличиться двумя голами.

2. Артур ("Барселона")

Ориентировочная стоимость: 60 млн евро

После ухода Хави и Иньесты перед "Барселоной" предстала довольно сложная задача – найти такого футболиста, который мог бы сохранить игровое ДНК команды, заложенное Гвардиолой. При этом каталонцы не должны были потерять в качестве. В собственной академии готовых парней для такой роли не нашлось, однако в академии бразильского "Гремио", к счастью для "Барсы", рос игрок по фамилии Артур, который раздавал невероятные пасы и мог идеально исполнять функции диспетчера и конструктора атак в столь молодом возрасте. Конечно же, боссы каталонцев не пожалели 31 млн евро и множество бонусов за такого бриллианта. Интересно, что становление Артура произошло достаточно быстро. Еще зимой 2017 года о нем ничего не знали. Тогда Transfermarkt оценивал футболиста в 100 тыс. евро. Через полтора года, когда топ-клубы выстроились в очередь за центральным полузащитником, его стоимость выросла в 300000 раз – до 30 млн евро. В текущем сезоне Артур стал безоговорочным игроком основы, несмотря на наличие в составе "Барсы" еще одного Артура – Видаля. На счету бразильского представителя династии Артуров 40 сыгранных матчей и 2 результативные передачи. Кроме того, переход в "Барселону" открыл для центрального полузащитника дорогу в сборную Бразилии. С момента дебютного матча 8 сентября 2018 года против сборной США он успел провести еще 7 встреч в футболке "селесао".

3. Френки Де Йонг ("Аякс" – "Барселона")

Ориентировочная стоимость: 75 млн евро

Да что лучше всего скажет о прогрессе Френки Де Йонга, как не сравнение с Йоханом Кройфом? Наверное, только то, что "Барселона" не захотела ждать "войны" с другими клубами и отдала за Де Йонга 75 млн евро. Что интересно, представители каталонского гранда вовремя успели, ведь после прохождения "Реала" (особенно после того, как Де Йонг полностью переиграл Модрича) и "Ювенутса" Де Йонг явно подорожал бы (а вот Де Лигта не купили, так что за него можно торговать и торговать), а явный расцвет голландского футбола, который отобразился и на сборной, делают кадров из этой маленькой страны на западе Европы еще более ценными. Интересно отметить, что Френки Де Йонг, в отличии от своего друга Маттейса Де Лигта, появился на футбольных радарах лишь в первой половине 2018 года, и менее чем за полтора года показал невероятный прирост в цене и игровых характеристиках. Об этой теме говорят уже очень долго, однако стоит пояснить еще раз, за счет чего Френки Де Йонг привлекает к себе столь большое внимание? Ответ прост – универсализм! Голландец одинаково крут и когда речь идет о защите собственных ворот, то есть в качестве "волнореза", и в атаке, особенно когда нужно выдать радиоуправляемую передачу в прорыв партнеру. Именно поэтому Де Йонг может способен сыграть как на позиции центрального защитника (хотя в этой роли футболист используется невероятно редко), так и атакующего полузащитника. Ну а истина посредине – Де Йонг отлично проявляет себя в самом сердце футбольного поля, в центральном круге. Формально, вся центральная ось "Аякса" держится именно на нем. Можно лишь предполагать, как круто будет выглядеть связка Артур – Де Йонг в "Барселоне". В текущем сезоне Де Йонг сыграл 47 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.