Цикл "Игроки, за которыми будущее"! ТОП-10 самых дорогих центральных защитников в категории U-23. Часть 1

Теги джо гомесникола миленковичдавинсон санчес

Цикл "Игроки, за которыми будущее"! ТОП-10 самых дорогих центральных защитников в категории U-23. Часть 1

Редакция Soccernews продолжает рассказывать о 5 самых дорогих игроков на каждой из основных футбольных позиций в категории U-23. В сегодняшнем материале рассматриваем центральных защитников. И поскольку на поле зачастую играют сразу 2 центральных защитника, то мы решили углубится и представить сразу 10 центрбеков, разбив статью на 2 части.

Материал о самых дорогих вратарях до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих правых защитниках до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих левых защитниках до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

10. Нико Эльведи ("Боруссия", Гладбах)

Ориентировочная стоимость: 35 млн евро

Швейцарский защитник перебрался в чемпионат Германии в 2015 году их "Цюриха", и с тех пор постепенно закрепился в основном составе гладбахской "Боруссии". Изначально Эльведи играл на позиции правого защитника, однако сейчас переместился в центр и стал универсалом. Нико может закрыть любую оборонительную позицию, что и делает его столь дорогим. В текущем сезоне швейцарец отыграл 27 матчей в футболке "Боруссии", забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Значительный скачек в развитии Эльведи совершил именно в этом сезоне, когда подопечные Дитера Хёкинга долгое время шли в зоне Лиги Чемпионов.

9. Джо Гомес ("Ливерпуль")

Ориентировочная стоимость: 35 млн евро

Джо Гомес мог бы стать основным игроком "Ливерпуля", но в дело вмешалась травма, которая вновь вернула Матипа и Ловрена в стартовые 11. Гомес является воспитанником "Чарльтона", в 2015 году он перебрался в стан "красных" за 5 млн евро. Осенью 2017 года футболист совершил достаточно мощный скачек в развитии, портал Transfermarkt увеличил трансферную стоимость Гомеса более, чем в 2 раза – с 8 до 18 млн евро. В начале текущего сезона Юрген Клопп попытался поместить Гомеса в пару к Ван Дейку, создав таким образом непробиваемый центр обороны. В начале сезона эти парни действительно смотрелись очень достойно. Вполне возможно, что уже в следующем сезоне, когда Гомес полностью восстановится после повреждения, немецкий специалист снова вернется к нему как к игроку основного состава.

8. Никола Миленкович ("Фиорентина")

Ориентировочный состав: 35 млн евро

Свою игровую карьеру 21-летний Никола Миленкович начинал в славной академии "Партизана", и, таким образом, Сербия продолжила старую традицию воспитывать качественных центральных защитников, которая началась в аккурат тогда, когда на международную карьеру вышел Видич. В 2017 году Миленкович перешел в "Фиорентину" за 5 млн евро, и буквально за 2 года превратился в одного из самых многообещающих центрбеков в мире. Transfermarkt добавил к ориентировочной стоимости футболиста целых 30 млн евро. Его впечатляющие физические данные (чего только стоит рост 195 см.) позволяют выигрывать большинство единоборств, а также являться столбом обороны "фиалок" в 21 год. Однако, несмотря на то что вместе с Миленковичем в "Фиорентине" играет целая россыпь перспективных игроков во главе с Кьезой, "фиалки" никак не могут подняться вверх по турнирной таблице – в текущем сезоне они идут на 11 месте и уже практически не имеют шансов на еврокубки. Индивидуальные показатели Миленковича: 32 матча в футболке "Фиорентины" во всех турнирах, 3 забитых гола. Успешная игра в клубе привела Милинковича и на порог сборной. Он дебютировал в составе сербов 4 июня 2018 года (перед Чемпионатом Мира), и с тех пор является безоговорочным игроком в основы (12 сыгранных матчей).

7. Мануэль Аканджи ("Боруссия" Дортмунд)

Ориентировочная стоимость: 40 млн евро

Если посмотреть на наш рейтинг, то можно сказать, что Швейцария наконец-то поборола вечную проблему отсутствия высококлассных центральных защитников на фоне остальных весьма солидных линий. Эльведи уже в списке, теперь на очереди Аканджи. Швейцарец с нигерийскими корнями начинал свою карьеру в клубе "Винтерхур" из второго швейцарского дивизиона. В 2015 году его заметил "Базель" и выкупил контракт игрока за 700 тыс. евро. Инвестиция оказалась очень удачной, так как уже через 3 года – зимой 2018 года – швейцарский гранд выручил с продажи Аканджи 21,5 млн евро. Дортмундская "Боруссия" нуждалась в качественном усилении защитной линии, которая в прошлом сезоне показывала совершенно неудачную игру, и подписания швейцарца было выгодно сразу в нескольких аспектах: (а) он молодой и перспективный, то есть может стать основным на долгие годы; (б) он играл в приближенных к немецким условиях, из-за чего у Мануэля не должны были возникать проблемы с адаптацией. В текущем сезоне Аканджи пропустил много игрового времени из-за травмы бедра, однако своими минутами все же отличился: швейцарец сыграл 27 матчей в составе "шмелей" и отметился 1 голом.

6. Давинсон Санчес ("Тоттенхэм")

Ориентировочная стоимость: 45 млн евро

22-летний колумбиец Давинсон Санчес является плодом работы скаутской службы "Аякса" в Латинской Америке. Центральный защитник переехал в Голландию летом 2017 года из "Атлетико Насионаля" за 5 млн евро (тогда его трансферная стоимость оценивалась в 550 тыс. евро). Взлет колумбийца оказался просто феноменальным. Успехи в еврокубках привели к тому, что к лету 2017 Санчес стоил уже 25 млн евро, и большинство топ-клубов Европы уже держали центрального защитника у себя на карандаше. Активней всех оказался "Тоттенхэм", который выкупил контракт Санчеса за 40 млн евро (еще одна сделка, где "Аякс" оказался в прибыли более, чем на 30 млн евро, и это всего лишь за год). В текущем сезоне Давинсон провел 34 матча в составе "шпор", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Несмотря на стоимость и статус, в последнее время Санчес часто попадает в центр критических стрел, так как его игра в обороне вызывает некоторые вопросы – он уже не раз допускал результативные ошибки, теряя позицию, а также являлся слабым звеном в тройке Алдервейрелд-Вертонген-Санчес. Посмотрим, в какую сторону пойдет карьера колумбийца дальше.

Игорь Малиенко soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 23 апреля

Главные новости дня: 23 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 35 70
4 Челси Челси 35 67
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 34 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 34 64
7 Уотфорд Уотфорд 35 50
8 Эвертон Эвертон 35 49
9 Лестер Сити Лестер Сити 35 48
10 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 35 43
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 35 41
14 Борнмут Борнмут 35 41
15 Бернли Бернли 35 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 35 37
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 35 34
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 35 31
19 Фулхэм Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 35 14
Полная таблица

топ-5 тегов