Цикл "Игроки, за которыми будущее"! ТОП-10 самых дорогих центральных защитников в категории U-23. Часть 1

Редакция Soccernews продолжает рассказывать о 5 самых дорогих игроков на каждой из основных футбольных позиций в категории U-23. В сегодняшнем материале рассматриваем центральных защитников. И поскольку на поле зачастую играют сразу 2 центральных защитника, то мы решили углубится и представить сразу 10 центрбеков, разбив статью на 2 части.

Материал о самых дорогих вратарях до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих правых защитниках до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих левых защитниках до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

10. Нико Эльведи ("Боруссия", Гладбах)

Ориентировочная стоимость: 35 млн евро

Швейцарский защитник перебрался в чемпионат Германии в 2015 году их "Цюриха", и с тех пор постепенно закрепился в основном составе гладбахской "Боруссии". Изначально Эльведи играл на позиции правого защитника, однако сейчас переместился в центр и стал универсалом. Нико может закрыть любую оборонительную позицию, что и делает его столь дорогим. В текущем сезоне швейцарец отыграл 27 матчей в футболке "Боруссии", забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Значительный скачек в развитии Эльведи совершил именно в этом сезоне, когда подопечные Дитера Хёкинга долгое время шли в зоне Лиги Чемпионов.

9. Джо Гомес ("Ливерпуль")

Ориентировочная стоимость: 35 млн евро

Джо Гомес мог бы стать основным игроком "Ливерпуля", но в дело вмешалась травма, которая вновь вернула Матипа и Ловрена в стартовые 11. Гомес является воспитанником "Чарльтона", в 2015 году он перебрался в стан "красных" за 5 млн евро. Осенью 2017 года футболист совершил достаточно мощный скачек в развитии, портал Transfermarkt увеличил трансферную стоимость Гомеса более, чем в 2 раза – с 8 до 18 млн евро. В начале текущего сезона Юрген Клопп попытался поместить Гомеса в пару к Ван Дейку, создав таким образом непробиваемый центр обороны. В начале сезона эти парни действительно смотрелись очень достойно. Вполне возможно, что уже в следующем сезоне, когда Гомес полностью восстановится после повреждения, немецкий специалист снова вернется к нему как к игроку основного состава.

8. Никола Миленкович ("Фиорентина")

Ориентировочный состав: 35 млн евро

Свою игровую карьеру 21-летний Никола Миленкович начинал в славной академии "Партизана", и, таким образом, Сербия продолжила старую традицию воспитывать качественных центральных защитников, которая началась в аккурат тогда, когда на международную карьеру вышел Видич. В 2017 году Миленкович перешел в "Фиорентину" за 5 млн евро, и буквально за 2 года превратился в одного из самых многообещающих центрбеков в мире. Transfermarkt добавил к ориентировочной стоимости футболиста целых 30 млн евро. Его впечатляющие физические данные (чего только стоит рост 195 см.) позволяют выигрывать большинство единоборств, а также являться столбом обороны "фиалок" в 21 год. Однако, несмотря на то что вместе с Миленковичем в "Фиорентине" играет целая россыпь перспективных игроков во главе с Кьезой, "фиалки" никак не могут подняться вверх по турнирной таблице – в текущем сезоне они идут на 11 месте и уже практически не имеют шансов на еврокубки. Индивидуальные показатели Миленковича: 32 матча в футболке "Фиорентины" во всех турнирах, 3 забитых гола. Успешная игра в клубе привела Милинковича и на порог сборной. Он дебютировал в составе сербов 4 июня 2018 года (перед Чемпионатом Мира), и с тех пор является безоговорочным игроком в основы (12 сыгранных матчей).

7. Мануэль Аканджи ("Боруссия" Дортмунд)

Ориентировочная стоимость: 40 млн евро

Если посмотреть на наш рейтинг, то можно сказать, что Швейцария наконец-то поборола вечную проблему отсутствия высококлассных центральных защитников на фоне остальных весьма солидных линий. Эльведи уже в списке, теперь на очереди Аканджи. Швейцарец с нигерийскими корнями начинал свою карьеру в клубе "Винтерхур" из второго швейцарского дивизиона. В 2015 году его заметил "Базель" и выкупил контракт игрока за 700 тыс. евро. Инвестиция оказалась очень удачной, так как уже через 3 года – зимой 2018 года – швейцарский гранд выручил с продажи Аканджи 21,5 млн евро. Дортмундская "Боруссия" нуждалась в качественном усилении защитной линии, которая в прошлом сезоне показывала совершенно неудачную игру, и подписания швейцарца было выгодно сразу в нескольких аспектах: (а) он молодой и перспективный, то есть может стать основным на долгие годы; (б) он играл в приближенных к немецким условиях, из-за чего у Мануэля не должны были возникать проблемы с адаптацией. В текущем сезоне Аканджи пропустил много игрового времени из-за травмы бедра, однако своими минутами все же отличился: швейцарец сыграл 27 матчей в составе "шмелей" и отметился 1 голом.

6. Давинсон Санчес ("Тоттенхэм")

Ориентировочная стоимость: 45 млн евро

22-летний колумбиец Давинсон Санчес является плодом работы скаутской службы "Аякса" в Латинской Америке. Центральный защитник переехал в Голландию летом 2017 года из "Атлетико Насионаля" за 5 млн евро (тогда его трансферная стоимость оценивалась в 550 тыс. евро). Взлет колумбийца оказался просто феноменальным. Успехи в еврокубках привели к тому, что к лету 2017 Санчес стоил уже 25 млн евро, и большинство топ-клубов Европы уже держали центрального защитника у себя на карандаше. Активней всех оказался "Тоттенхэм", который выкупил контракт Санчеса за 40 млн евро (еще одна сделка, где "Аякс" оказался в прибыли более, чем на 30 млн евро, и это всего лишь за год). В текущем сезоне Давинсон провел 34 матча в составе "шпор", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Несмотря на стоимость и статус, в последнее время Санчес часто попадает в центр критических стрел, так как его игра в обороне вызывает некоторые вопросы – он уже не раз допускал результативные ошибки, теряя позицию, а также являлся слабым звеном в тройке Алдервейрелд-Вертонген-Санчес. Посмотрим, в какую сторону пойдет карьера колумбийца дальше.