Цикл "Игроки, за которыми будущее"! ТОП-10 самых дорогих центральных защитников в категории U-23. Часть 2

Редакция Soccernews продолжает рассказывать о 5 самых дорогих игроков на каждой из основных футбольных позиций в категории U-23. В сегодняшнем материале рассматриваем вторую группу центральных защитников.

Материал о самых дорогих вратарях до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих правых защитниках до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих левых защитниках до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих центральных защитниках (часть 1) до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

5. Клеман Лангле ("Барселона")

Ориентировочная стоимость: 50 млн евро

Французский центральный защитник проделал весьма плодотворный путь, прежде чем добрался до "Барселоны", однако многих экспертов одного лишь пути в биографии было мало. Многие не могли понять, почему это "Барса" решила закрыть весьма проблемную в последнее время позицию центрального защитника именно этим исполнителем. До 2017 года Лангле выступал в своем родном "Нанси", пока в услугах рослого и мощного центрбека не заинтересовалась "Севилья". "Нервионцы" получили солидную прибыль из этой покупки, так как переезд в Каталонию состоялся через год, и 5 млн евро, отданные за футболиста, были перекрыты 36 млн евро в качестве компенсации. В текущем сезоне Лангле играл достаточно часто – 40 матчей, в которых Клеман отличился 2 голами. Во многом такое доверие тренера появилось после того, как длительную эпидемию травм подхватил Самуэль Умтити. По ходу сезона игра Лангле не раз подвергалась критике. Возможно, именно из-за этого он все еще не имеет в активе дебюта за сборную Франции. В связи со всем вышесказанным, оценка стоимости игрока по версии Transfermarkt выглядит весьма странной, будто бы +20 млн были накручены просто из-за того, что он играет в "Барселоне", а не в условном "Бетисе". Лангле всего 23, интересно последить, в какую сторону пойдет его профессиональный рост дальше.

4. Никлас Зюле ("Бавария")

Ориентировочная стоимость: 50 млн евро

В текущем сезоне "Бавария" отличалась нестабильностью, и единственным относительно стабильным элементом внутри этой сложной системе Нико Ковача можно считать Никласа Зюле, который отлично заменил "не играющего" (от слова "вообще") в последнее время Боатенга. 23-летний центральный защитник прошел сквозь долгую цепочку немецких команд, однако окончательно осел лишь в 2010 году, когда попал в молодежную академию "Хоффенхайма". Там из него сделали профессионального футболста, который уже в 2013 году стал привлекаться в основную команду. Настоящий расцвет футболиста пришелся на времена работы с Юлианом Нагельсманом, который закрепил за Зюле место в основном составе, а общая стабильная концепция игры команды позволили Зюле прогрессировать с утроенной скоростью. Не удивительно, что к 2017 году, когда "Бавария" и купила игрока, Никласа оценивали в целых 25 млн евро. При этом в активе центрального защитника уже было несколько матчей в составе сборной Германии (дебют пришелся на 31 августа 2016 года). В текущем сезоне Зюле сыграл 37 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

3. Эдер Милитао ("Порту" – "Реал" Мадрид)

Ориентировочная стоимость: 50 млн евро

О 21-летнем бразильском центральном защитнике было сказано достаточно много, так как он наделал достаточно много шума, подписав предварительный контракт с "Реалом" в период зимнего трансферного окна. Таким образом, он доиграет в "Порту" до конца сезона, а сезон 2019/2020 начнет уже в Мадриде. Сумма трансфера составит 50 млн евро, а это значит: (а) Милитао – самый дорогой защитник в составе "Порту" и самая дорогая продажа "драконов" за всю историю; (б) Милитао – самая дорогая покупка в защитную линию в истории "Реала"; (в) Милитао – один из самых дорогих защитников в истории футбола. Пожалуй, только этих трех фактов достаточно, чтобы пристально следить за Эдером. Милитао имеет три неоспоримых и невероятных козыря: (а) верховые единоборства, которые выигрываются в невероятном количестве при росте 186 см; (б) огромная скорость, которая очень редко встречается в представителей его амплуа; (в) универсальность – футболист способен сыграть, как в центре обороны, так и на правом фланге защиты или в опорной зоне. В текущем сезоне Эдер Милитао сыграл 42 матча в футболке "Порту", забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. 12 сентября 2018 года он дебютировал за сборную Бразилии. Стоит отметить, что менее, чем за год, Эдер смог пополнить бюджет португальского клуба на 43 млн евро.

2. Лукас Эрнандес ("Атлетико" – "Бавария")

Ориентировочная стоимость: 70 млн евро

23-летний Эрнандес – еще один футболист, который договорился о смене клуба уже этим летом. Француз, сыгравший ключевую роль в победе своей сборной на Чемпионате Мира 2018 года, переедет из Мадрид в Мюнхен за 80 млн евро. Таким образом, Эрнандес стал самым дорогим защитником в истории футбола, хотя еще полгода казалось, что перебивать рекорд Ван Дейка – это сущая глупость. На фоне всеобщей перестройки "Баварии" этот трансфер выглядит весьма логичным хотя бы потому, что Эрнандес – это универсал, который может играть как в центре защиты (собственно, это его основная позиция), так и слева (Дидье Дешам на Чемпионате Мира и Диего Симеоне в "Атлетико" использовали Лукаса именно слева). Этот набор функций позволяет снять часть нагрузки с Алабы, который на данный момент является просто безальтернативным вариантом на левом фланге обороны "Баварии", а также добавить надежности в центре, где Боатенг играет в не пойми что, а Хуммельс заметно сдал. Напомним, что Лукас Эрнандес является воспитанником "Атлетико", который находился в структуре клуба с 2007 года.

1. Маттейс Де Лигт ("Аякс")

Ориентировочная стоимость: 70 млн евро

Где же окажется "Месси среди защитников" в начале следующего сезона? Этот вопрос волнует многих в связи с тем, что Де Лигт уже вышел за пределы статуса "перспективного". Даже не достигнув 20-летнего возраста, Маттейс спокойно уживается со статусом самого молодого капитана "Аякса" в истории, со статусом ключевого защитника сборной, и со статусом одного из лучших защитников мирового футбола прямо сейчас. Как достигнуть всего этого в 19 лет – это риторический вопрос. Если ответ на него и есть, то он доступен лишь не многим, лишь таким, как Де Лигт. Центральный защитник находится в структуре клуба с 2009 года. Первое привлечение футболиста в главную команду произошло в 2016 – тогда Де Лигту было всего 16 лет. В текущем сезоне футболист отыграл 49 матчей в составе "божьих сыновей", забил 5 голов (в том числе и решающий в четвертьфинале Лиги Чемпионов против "Ювентуса") и отдал 3 результативные передачи. Развернутый материал о нем можно будет прочитать совсем скоро на нашем сайте.