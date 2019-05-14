Цикл "Игроки, за которыми будущее"! ТОП-10 самых дорогих форвардов в категории U-23. Часть 1

Редакция Soccernews продолжает рассказывать о 5-ти самых дорогих игроках на каждой из основных футбольных позиций в категории U-23. Сегодня в объектив нашей команды попали форварды. Поскольку форварды – это уникальные футбольные люди, от которых напрямую зависит футбольное шоу, то мы решили посвятить этой позиции сразу 2 материала, включив в него целую десятку молодых перспективных нападающих.

Материал о самых дорогих вратарях до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих правых защитниках до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих левых защитниках до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих центральных защитниках (часть 1) до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих центральных защитниках (часть 2) до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих центральных полузащитниках (часть 1) до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих центральных полузащитниках (часть 2) до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих левых вингерах до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих правых вингерах до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих атакующих полузащитниках до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

10. Патрик Кутроне ("Милан")

Ориентировочная стоимость: 30 млн евро

Большая футбольная карьера Патрика Кутроне началась в прошлом сезоне, когда парень сверкнул несколькими голами в составе "Милана" и на время застолбил за собой место в стартовом составе и статус будущей звезды итальянского футбола. Буквально за полтора года цена на нападающего поднялась с 500 тыс. евро до 30 млн евро. Боссы "Милана" должны быть довольны, ведь Кутроне является полноценным продуктом этой школы. Он находится в системе "красно-черных" с 2006 года. В текущем сезоне Кутроне побывал на футбольном поле 41 раз, однако лишь 30% этих матчей пришлись на стартовый состав. В основном Патрик довольствуется ролью дублера, особенно после того, как зимой в команду был куплен поляк Кшиштоф Пёнтек, о котором мы, впрочем, еще поговорим в этом материале. На счету Кутроне 9 голов и 2 голевые передачи, что не так уж и плохо. В среднем этому дублирующему форварду нужно 205 игровых минут, чтобы отличится забитым мячом. Вполне вероятно, что долгое сидение за спиной Пёнтека не принесет итальянцу особой пользы, так что наша редакция не удивится, если Кутроне уже этим летом захочет попробовать себя в статусе основного, но уже в другом клубе.

9. Андре Силва ("Севилья" - "Милан")

Ориентировочная стоимость: 35 млн евро

Наш следующий герой тоже прошел через систему "Милана" и даже все еще принадлежит "красно-черным", однако назвать его пребывание в Италии радужным никак нельзя. В прошлом сезоне он сыграл 40 матчей за "Милан", забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи. После такого откровенно неудачного выступления (можно провести аналогии с результативностью Кутроне, однако первый является воспитанником клуба, в которого не вложили очень уж много денег, и который постоянно прогрессирует, а Андре Силва приходил в "Милан" в статусе "звезды" и обошелся "красно-черным" в 38 млн евро) решение уехать в аренду в "Севилью" выглядит неудивительным. Там Андре Силва тоже не показывает чудеса результативности (10 голов в 40 матчах), а его последний гол в чемпионате датируется 26 января, но оправдание найти можно. Во-первых – травма, которая оставила Силву вне футбола на несколько месяцев. Во-вторых, и без голов он является достаточно важной частью командного механизма, особенно в случаях, когда нужно увести защитников и дать пространство Бен-Йеддеру. Стоит напомнить, что Андре Силва является продуктом знаменитой академии "Порту". Он находился в структуре клуба с 2011 по 2017 года и успел не только принести клубу немало денег, но и получить звание "нового Роналду". Пока ожидания не оправдываются, но не стоит забывать, что форварду всего 23.

8. Жоэлинтон ("Хоффенхайм")

Ориентировочная стоимость: 35 млн евро

Жоэлинтон является воспитанником футбольного клуба "Спорт Ресифи". Многие не слышали об этом бразильце до середины текущего сезона, но все объясняет его нынешний карьерный путь. В 2015 году немецкий "Хоффенхайм" решил привести этого молодого таланта в Европу, заплатив "Спорт Ресифи" довольно символические как для футбола деньги (2 млн евро). Заиграть в первой команде сразу же не удалось, из-за чего до лета 2018 года бразилец бегал в чемпионате Австрии за "Рапид". Настоящим прорывом стал нынешний сезон! За 9 месяцев форвард подорожал на 33 млн евро. В текущем игровом году на его счету 34 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 9 результативных передач. Как и любой другой бразилец, Жоэлинтон отличается своим дриблингом. В свои 22 он отлично владеет своим телом и техническим арсеналом, предпочитая играть в комбинационный и быстрый футбол, основанный на множестве мелких передач. Кроме того, еще одной "фишкой" бразильца является удар из-за штрафной, который может поразить цель в любой момент.

7. Максимилиано Гомес ("Сельта")

Ориентировочная стоимость: 35 млн евро

Скорее всего, "Сельта" не вылетит в Сегунду в текущем сезоне, и главным ключом для спасения стало нападение, а именно усилия дуэта форвардов Яго Аспас – Максимилиано Гомес. Усилия второго особо впечатляют, и если бы "Сельта" все же вылетела, то уругваец явно бы не остался тонуть вместе с ней. Уругваец приехал в Европу в 2017 году, тогда же получил свой первый вызов с сборную (за которую успел сыграть уже 11 матчей и забить 1 гол). В текущем сезоне он успел провести 35 встреч во всех турнирах за "Сельту", забить 13 голов и отдать 5 результативных передач. Его стиль игры отличается от аналогичной характеристики других латиноамериканцев. Его физические данные (186 см, 91 кг) позволяют Гомесу очень хорошо вести борьбу в воздухе. Именно потому его излюбленным приемом является игра головой в чужой штрафной, а также прием забросов из глубины и скидка мяча на партнера, который забегает параллельным курсом. Такая игра позволила ему набрать 30 млн евро в цене за последние полтора года. Вполне возможно, что уже летом этот молодой форвард сменит клубную прописку.

6. Кшиштоф Пёнтек ("Милан")

Ориентировочная стоимость: 40 млн евро

Как и некоторых других членах нашего сегодняшнего рейтинга (да и многих других рейтингах, посвященных другим позициям), о Кшиштофе Пёнтеке узнали только прошлым летом, когда польский форвард переехал из "Краковии" в "Дженоа" за 4,5 млн евро. Трансфер получился достаточно символическим для итальянского клуба, ведь 10 лет назад они уже могли подписать в состав поляка, но в последний момент оказались от трансфера. Вряд ли они совершили такую ошибку, если бы знали, в кого в итоге превратился Роберт Левандовски. Кшиштоф Пёнтек очень напоминает своего старшего коллегу и по габаритам, и по стилю игры. А с некоторых пор еще и по результативности. Буквально за полгода "Дженоа" добавила в свой бюджет 30 млн евро, ведь бешенная стартовая результативность поляка в Серии "А" (которая, к тому же, позволила побить множество рекордов лиги) сразу же привлекла внимание многих клубов, и "Милан" не стал откладывать сделку в долгий ящик, предложил довольно внушительную сумму за игрока, который находится в большом футбольном пространстве лишь полгода. В текущем сезоне на счету поляка 40 сыгранных матчей, 29 забитых голов и 1 результативная передача. Прекрасно!

И горь Малиенко | soccernews.ru