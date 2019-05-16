Цикл "Игроки, за которыми будущее"! ТОП-10 самых дорогих форвардов в категории U-23. Часть 2

Редакция Soccernews продолжает рассказывать о 5-ти самых дорогих игроках на каждой из основных футбольных позиций в категории U-23. Говорим о второй части самых дорогих форвардов.

Материал о самых дорогих вратарях до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих правых защитниках до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих левых защитниках до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих центральных защитниках (часть 1) до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих центральных защитниках (часть 2) до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих центральных полузащитниках (часть 1) до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих центральных полузащитниках (часть 2) до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих левых вингерах до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих правых вингерах до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих атакующих полузащитниках до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих форвардах (часть 1) до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

5. Лука Йович ("Айнтрахт")

Ориентировочная стоимость: 55 млн евро

Раньше Сербия специализировалась на том, что поставляла в топовые клубы отличных центральных защитников (чего стоит только сам Видич), а теперь эта страна выстрелила еще и в сфере форвардов. Лука Йович произвел настоящий фурор в немецкой Бундеслиге, еще с самого начала было ясно, что этот чемпионат просто создан для этого форварда. Всего лишь несколько фактов! (А) Когда Йович только пришел в аренду в "Айнтрахт" из "Бенфики" (лето 2017 года), его цена равнялась 2 млн евро. Сейчас, по истечению почти 2 лет, Йович стоит 55 млн евро. В этом плане позиции "Бенфики" являются достаточно обидными, поскольку в 2016 году они нашли серба на Кипре и заплатали за него почти 6 млн евро. Теперь же, по условиям контракта, "Айнтрахт" имеет право первоочередного выкупа (и уже им воспользовался) за 7 млн евро (+ 200 тыс. евро за саму аренду). Итого мы имеем интересную картину: "Бенфика" могла оформить очередной трансфер в топ-клуб, но прогадала с потенциалом форварда и его контрактом, а "Айнтрахт" нашел "ноунейма" за относительно небольшие деньги и уже в ближайшем будущем может продать его в топ-клуб не меньше, чем за 70 млн евро. (Б) В текущем сезоне Йович сыграл 47 матчей, забил 27 голов и отдал 7 результативных передач.

4. Тимо Вернер ("РБ Лейпциг")

Ориентировочная стоимость: 65 млн евро

В свое время Тимо Вернер считался одним из самых талантливых немецких нападающих. Еще будучи 18-летним юнцом, Вернер неплохо проявил себя в "Штутгарте", после чего ему предложил контракт "РБ Лейпциг". Многие считали этот переход авантюрой, однако уже первый сезон показал обратное. "Красные быки" ворвались в Бундеслигу и сходу заняли в ней второе место, уступив итоговое чемпионство лишь "Баварии", которая чаще всего находится вне всякой конкуренции (но не в текущем сезоне). Кстати, именно в "Баварии" Тимо Вернер может оказаться уже летом. Ведущие европейские издания сообщают, что форвард уже договорился с мюнхенским клубом, и дело остается за малым – согласовать условия с самим "Лейпцигом". За 3 года на востоке Германии Вернер показал внушающую результативность. В 113 матчах Тимо отметился 61 голом и 28 результативными передачами (36 матчей, 19 голов и 11 голевых пассов в текущем сезоне). Кроме всего прочего, Вернер родился во времена, когда в Германии не так уж и много центральных форвардов, отчего у него уже давно забито место в национальной сборной. С момента дебюта в марте 2017 года Вернер сыграл за Бундестим 24 матча и забил 9 голов.

3. Габриэль Жезус ("Манчестер Сити")

Ориентировочная стоимость: 70 млн евро

Многие могли видеть мем, где Габриэль Жезус красит бордюр в Бразилии, а через несколько лет становится игроком "Манчестер Сити". Этот бразильский форвард действительно проделал большой путь. В 2017 году его купили из "Палмейраса" за 32 млн евро, и с тех пор его трансферная стоимость увеличилась более чем в 3 раза. Однако, один из самых дорогих форвардов мира не может похвастаться стабильным местом в стартовом составе "горожан". В текущем сезоне он сыграл 46 матч во всех турнирах, лишь 20 из которых начались для него в стартовом составе. Виной тому является фантастическая форма Агуэро, который решает вопросы победы во многих матчах, и постоянное напряжение в чемпионской гонке (которую "Сити" уже выиграл), где нет места массовой ротации, а на первое место выходит результат. Несмотря на свои редкие появления на поле, Жезус имеет очень неплохую статистику. На его счету 19 голов и 5 результативных передач.

2. Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед")

Ориентировочная стоимость: 80 млн евро

В текущем сезоне Маркус Рэшфорд стал одним из главнейших футболистов группы атаки в построениях команды Сульшера. И дело здесь не только в индивидуальных способностях игрока, а еще и провалах остальных партнеров по атаке. В особенности это касается Лукаку, который практически не отличается результативными действиями, когда речь идет о командах топ уровня. Главными преимуществами Рэшфорда являются высокая стартовая и дистанционная скорость, а также мощный и акцентированный удар, который часто помогает завершать атаку. В текущем сезоне футболист сыграл 47 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 9 результативных передач. Успехи в "Юнайтед" (напомним, что Рэшфорд является воспитанником "красных дьяволов") помогли Маркусу адаптироваться и в национальной сборной. Интересно, что его дебют состоялся еще в мае 2016 года в товарищеском матче против Австралии. 6 голов в 31 встречи помогают Рэшфорду удерживать статус основного.

1. Килиан Мбаппе (ПСЖ)

Ориентировочная стоимость: 200 млн евро

А вот и самый дорогой форвард в возрастной категории U-23! Кроме того, Килиан Мбаппе является самым дорогим игроком планеты прямо сейчас, а также самым дорогим игроком планеты когда-либо. Никогда ранее Transfermarkt не оценивал никого в столь внушительные 200 млн евро. А ведь игроку всего 20, и за ним уже гоняются самые титулованные клубы планеты. Назвать Мбаппе чистым форвардом нельзя. Да, он занимал эту позицию в еще том "золотом" "Монако" Леонарду Жардима, который выигрывал чемпионат Франции во времена "денежных мешков" и доходил до полуфинала Лиги Чемпионов. Однако, после перехода в ПСЖ француз стал все чаще занимать место на правом фланге атаки, пользуясь своей техникой и феноменальной скоростью там. На данный момент неизвестно, продолжит ли Мбаппе карьеру в ПСЖ. Как сообщают европейские СМИ, в борьбе за одного из самых талантливых футболистов всех времен участвует не только "Реал", но еще и "Ливерпуль".

И горь Малиенко | soccernews.ru