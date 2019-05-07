Цикл "Игроки, за которыми будущее"! ТОП-5 самых дорогих атакующих полузащитниках в категории U-23

Теги деле аллиникола дзаньолоюлиан брандт

Цикл "Игроки, за которыми будущее"! ТОП-5 самых дорогих атакующих полузащитниках в категории U-23Редакция Soccernews продолжает рассказывать о 5-ти самых дорогих игроках на каждой из основных футбольных позиций в категории U-23. Сегодня в объектив нашей команды попали атакующие полузащитники.

Материал о самых дорогих вратарях до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих правых защитниках до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих левых защитниках до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих центральных защитниках (часть 1) до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих центральных защитниках (часть 2) до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих центральных полузащитниках (часть 1) до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих центральных полузащитниках (часть 2) до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих левых вингерах до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих правых вингерах до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

5. Лукас Пакета ("Милан")

Ориентировочная стоимость: 35 млн евро

21-летний бразильский футболист Лукас Пакета сделал себе имя за счет того, что его стиль игры очень напоминает манеру великого Кака. Пакета не вписывается в ряд однотипных атакующих полузащитников, которые имеют быстрые ноги, миниатюрное телосложение, проходят несколько человек на дриблинге и бьют по воротам в дальний угол. Бразилец, помимо быстрых ног, сильного удара и радиоуправляемого паса владеет еще и довольно мощным телосложением для своего амплуа, что позволяет выигрывать борьбу на чужой половине поля и сразу же играть в созидание. Тем не менее, подобные характеристики совсем не означают, что Пакета подходит для игры в обороне. Он намного более эффективен, когда команда держит мяч больше 60% игрового времени и держит мяч возле чужих ворот. Переход в "Милан" зимой 2019 года не стал особой неожиданностью в плане того, что половина Европы пристально наблюдала за развитием этого футболиста, однако, стоит заметить, что это самое развитие – это не постоянные разговоры о перспективе, начиная с 16 лет. Бразилец возник на футбольной карте мира лишь на рубеже 2017 и 2018 годов, и буквально за сезон стал настоящим открытием. После перехода в "Милан" Пакета сыграл 12 встреч в Серии "А", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Возможно, это не самое яркое начало, но в пределах нынешнего "Милана" сложно ожидать чего-то более продуктивного.

4. Николо Дзаньоло ("Рома")

Ориентировочная стоимость: 40 млн евро

Дзаньоло стал частью "Ромы" летом прошлого года. Сообщалось, что этот игрок стал частью сделки по Наингголану, который отправился в "Интер", однако Transfermarkt определяет Дзаньоло как самостоятельный трансфер, который обошелся римским "волкам" в 4,5 млн евро. Сегодня нет никаких сомнений, что инвестиции полностью оправдались. Во-первых, оценочная трансферная стоимость атакующего полузащитника подскочила с 3 до 40 млн евро. Во-вторых, Дзаньоло практически сразу стал важным игроком в построении команды. Да, он сыграл в старте всего в 12 из 24 матчей в Серии "А", но при этом успел отметится 4 голами и 2 результативными передачами, а также войти в число лучших игроков команды по мнению болельщиков. В-третьих, "Рома" получила отличного исполнителя, который способен уверенно пользоваться дриблингом, хорошо играть в завершение, собирать на себе фолы, да еще и обороняться. Кроме того, его использовали на 5 разных позициях, в том числе и центре нападения. Нельзя не согласится с утверждением европейских СМИ о том, что Италия может получить выдающегося футболиста в будущем. Кстати, в сборной Дзаньоло тоже сыграл. Его дебютный матч пришелся на 23 марта 2019 года против Финляндии.

3. Юлиан Брандт ("Байер")

Ориентировочная стоимость: 45 млн евро

Многие считают, что Юлиан Брандт – это продукт академии "Байера", однако это утверждение не совсем соответствует действительности. Представители Леверкузена купили вингера у "Вольфсбурга" в 2014 году за символические 350 тыс. евро. Что же они получили? В первую очередь, продуктивного вингера, слава о котором разрастается достаточно медленно, но уверенно. Спустя 4 года немец стоит уже 45 млн евро, и он смог отметится весьма сомнительным, но показательным вызовом в сборную на Чемпионат Мира 2018 года вместо Сане, а также интересом со стороны "Баварии", которая обдумывает варианты долгосрочной замены Роббена и Рибери. В лице Брандта "Байер" всегда получал универсала, который в крайнем случае может опустится даже на левый фланг защиты (хотя так лучше не делать!), отдать ключевую передачу, разогнать контратаку и совершить финт. Если резюмировать, Брандт обладаем всем набором универсального вингера, который развит до хорошего уровня. В текущем сезоне немец сыграл 40 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 16 результативных передач.

2. Кай Хаверц ("Байер")

Ориентировочная стоимость: 65 млн евро

Немецкий универсал Кай Хаверц является одним из лучших бомбардиров европейских топ-чемпионатов в категории U-19 является, а также лучшим бомбардиром "Байера". 19-летний футболист начинал свою карьеру как вингер, однако вскоре тренера "Байера" передвинули Хаверца на вершину центрального треугольника, и это оказалось лучшим игровым решением "фармацевтов" за последние несколько лет. Хаверц стал не только более зрелищным, но и более эффективным. В текущем сезоне он забил 17 голов и отдал 7 результативных передач в 37 матчах Бундеслиги и Лиги Европы. Это позволило футболисту попасть в сборную, а также подняться в десятку самых дорогих футболистов планеты на своей позиции. Особенно хорошо дела пошли после того, как в команду пришел Петер Бош. Ориентация на быстрые контратаки и остроатакующую направленность позволили Хаверцу чувствовать себя более раскованным на поле, совершать больше забеганий и отдавать больше передач. Уже сейчас на Хаверца претендуют многие европейские клубы. Особенно часто в прессе называются имена "Арсенал" и "Баварии". Первые намерены найти замену Месуту Озилу, а вторые не прочь подписать себе любого классного игрока из Бундеслиги. Иногда даже странно, как при таких атакующих игроках, как Брандт и Хаверц, общая стоимость которых превышает стоимость почти каждого отдельно взятого клуба из РПЛ, "Байер" до сих пор умудряется оставаться Леверкузеном.

1. Дели Алли ("Тоттенхэм")

Ориентировочная стоимость: 100 млн евро

О последнем игроке в этом списке слышали все, и в дополнительных представлениях он просто не нуждается. Он, как и все остальные представители этого ТОПа, имел очень стремительный взлет, который начался практически сразу после перехода в "Тоттенхэм" в начале сезона 2015/16. Да, именно перехода, так как Алли не является воспитанником академии "шпор". Его очень удачно нашли в маленьком клубе "Донс" и не пожалели отдать за 18-летнего паренька целых 7 млн евро. На длинной дистанции эти инвестиции оказались удачными. Алли не раз попадал в неприятные истории, но компенсировал их на футбольном поле, за несколько лет став ключевым игроком команды Почеттино. В текущем сезоне английский атакующий полузащитник отметился 7 голами и 6 результативными передачами, а его команда до определенного момента боролась за чемпионство и дошла до полуфинала Лиги Чемпионов, не потеряв окончательные шансы даже сразится в финале турнира.

Игорь Малиенко soccernews.ru

Личный футбольный блог автора в Instagram
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 6 мая

Главные новости дня: 6 мая

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль Ливерпуль 37 94
3 Челси Челси 37 71
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 37 67
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон Эвертон 37 53
9 Лестер Сити Лестер Сити 37 51
10 Уотфорд Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 37 49
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут Борнмут 37 45
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 37 42
15 Бернли Бернли 37 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 37 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 37 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 37 31
19 Фулхэм Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 37 15
Полная таблица

топ-5 тегов