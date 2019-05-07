Цикл "Игроки, за которыми будущее"! ТОП-5 самых дорогих атакующих полузащитниках в категории U-23
Редакция Soccernews продолжает рассказывать о 5-ти самых дорогих игроках на каждой из основных футбольных позиций в категории U-23. Сегодня в объектив нашей команды попали атакующие полузащитники.
Материал о самых дорогих вратарях до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.
Материал о самых дорогих правых защитниках до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.
Материал о самых дорогих левых защитниках до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.
Материал о самых дорогих центральных защитниках (часть 1) до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.
Материал о самых дорогих центральных защитниках (часть 2) до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.
Материал о самых дорогих центральных полузащитниках (часть 1) до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.
Материал о самых дорогих центральных полузащитниках (часть 2) до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.
Материал о самых дорогих левых вингерах до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.
Материал о самых дорогих правых вингерах до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.
5. Лукас Пакета ("Милан")
Ориентировочная стоимость: 35 млн евро
21-летний бразильский футболист Лукас Пакета сделал себе имя за счет того, что его стиль игры очень напоминает манеру великого Кака. Пакета не вписывается в ряд однотипных атакующих полузащитников, которые имеют быстрые ноги, миниатюрное телосложение, проходят несколько человек на дриблинге и бьют по воротам в дальний угол. Бразилец, помимо быстрых ног, сильного удара и радиоуправляемого паса владеет еще и довольно мощным телосложением для своего амплуа, что позволяет выигрывать борьбу на чужой половине поля и сразу же играть в созидание. Тем не менее, подобные характеристики совсем не означают, что Пакета подходит для игры в обороне. Он намного более эффективен, когда команда держит мяч больше 60% игрового времени и держит мяч возле чужих ворот. Переход в "Милан" зимой 2019 года не стал особой неожиданностью в плане того, что половина Европы пристально наблюдала за развитием этого футболиста, однако, стоит заметить, что это самое развитие – это не постоянные разговоры о перспективе, начиная с 16 лет. Бразилец возник на футбольной карте мира лишь на рубеже 2017 и 2018 годов, и буквально за сезон стал настоящим открытием. После перехода в "Милан" Пакета сыграл 12 встреч в Серии "А", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Возможно, это не самое яркое начало, но в пределах нынешнего "Милана" сложно ожидать чего-то более продуктивного.
4. Николо Дзаньоло ("Рома")
Ориентировочная стоимость: 40 млн евро
Дзаньоло стал частью "Ромы" летом прошлого года. Сообщалось, что этот игрок стал частью сделки по Наингголану, который отправился в "Интер", однако Transfermarkt определяет Дзаньоло как самостоятельный трансфер, который обошелся римским "волкам" в 4,5 млн евро. Сегодня нет никаких сомнений, что инвестиции полностью оправдались. Во-первых, оценочная трансферная стоимость атакующего полузащитника подскочила с 3 до 40 млн евро. Во-вторых, Дзаньоло практически сразу стал важным игроком в построении команды. Да, он сыграл в старте всего в 12 из 24 матчей в Серии "А", но при этом успел отметится 4 голами и 2 результативными передачами, а также войти в число лучших игроков команды по мнению болельщиков. В-третьих, "Рома" получила отличного исполнителя, который способен уверенно пользоваться дриблингом, хорошо играть в завершение, собирать на себе фолы, да еще и обороняться. Кроме того, его использовали на 5 разных позициях, в том числе и центре нападения. Нельзя не согласится с утверждением европейских СМИ о том, что Италия может получить выдающегося футболиста в будущем. Кстати, в сборной Дзаньоло тоже сыграл. Его дебютный матч пришелся на 23 марта 2019 года против Финляндии.
3. Юлиан Брандт ("Байер")
Ориентировочная стоимость: 45 млн евро
Многие считают, что Юлиан Брандт – это продукт академии "Байера", однако это утверждение не совсем соответствует действительности. Представители Леверкузена купили вингера у "Вольфсбурга" в 2014 году за символические 350 тыс. евро. Что же они получили? В первую очередь, продуктивного вингера, слава о котором разрастается достаточно медленно, но уверенно. Спустя 4 года немец стоит уже 45 млн евро, и он смог отметится весьма сомнительным, но показательным вызовом в сборную на Чемпионат Мира 2018 года вместо Сане, а также интересом со стороны "Баварии", которая обдумывает варианты долгосрочной замены Роббена и Рибери. В лице Брандта "Байер" всегда получал универсала, который в крайнем случае может опустится даже на левый фланг защиты (хотя так лучше не делать!), отдать ключевую передачу, разогнать контратаку и совершить финт. Если резюмировать, Брандт обладаем всем набором универсального вингера, который развит до хорошего уровня. В текущем сезоне немец сыграл 40 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 16 результативных передач.
2. Кай Хаверц ("Байер")
Ориентировочная стоимость: 65 млн евро
Немецкий универсал Кай Хаверц является одним из лучших бомбардиров европейских топ-чемпионатов в категории U-19 является, а также лучшим бомбардиром "Байера". 19-летний футболист начинал свою карьеру как вингер, однако вскоре тренера "Байера" передвинули Хаверца на вершину центрального треугольника, и это оказалось лучшим игровым решением "фармацевтов" за последние несколько лет. Хаверц стал не только более зрелищным, но и более эффективным. В текущем сезоне он забил 17 голов и отдал 7 результативных передач в 37 матчах Бундеслиги и Лиги Европы. Это позволило футболисту попасть в сборную, а также подняться в десятку самых дорогих футболистов планеты на своей позиции. Особенно хорошо дела пошли после того, как в команду пришел Петер Бош. Ориентация на быстрые контратаки и остроатакующую направленность позволили Хаверцу чувствовать себя более раскованным на поле, совершать больше забеганий и отдавать больше передач. Уже сейчас на Хаверца претендуют многие европейские клубы. Особенно часто в прессе называются имена "Арсенал" и "Баварии". Первые намерены найти замену Месуту Озилу, а вторые не прочь подписать себе любого классного игрока из Бундеслиги. Иногда даже странно, как при таких атакующих игроках, как Брандт и Хаверц, общая стоимость которых превышает стоимость почти каждого отдельно взятого клуба из РПЛ, "Байер" до сих пор умудряется оставаться Леверкузеном.
1. Дели Алли ("Тоттенхэм")
Ориентировочная стоимость: 100 млн евро
О последнем игроке в этом списке слышали все, и в дополнительных представлениях он просто не нуждается. Он, как и все остальные представители этого ТОПа, имел очень стремительный взлет, который начался практически сразу после перехода в "Тоттенхэм" в начале сезона 2015/16. Да, именно перехода, так как Алли не является воспитанником академии "шпор". Его очень удачно нашли в маленьком клубе "Донс" и не пожалели отдать за 18-летнего паренька целых 7 млн евро. На длинной дистанции эти инвестиции оказались удачными. Алли не раз попадал в неприятные истории, но компенсировал их на футбольном поле, за несколько лет став ключевым игроком команды Почеттино. В текущем сезоне английский атакующий полузащитник отметился 7 голами и 6 результативными передачами, а его команда до определенного момента боролась за чемпионство и дошла до полуфинала Лиги Чемпионов, не потеряв окончательные шансы даже сразится в финале турнира.
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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|37
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|Манчестер Юнайтед
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