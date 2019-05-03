Цикл "Игроки, за которыми будущее"! ТОП-5 самых дорогих левых вингеров в категории U-23

Редакция Soccernews продолжает рассказывать о 5-ти самых дорогих игроках на каждой из основных футбольных позиций в категории U-23. Сегодня в объектив нашей команды попали левые вингеры.

Материал о самых дорогих вратарях до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих правых защитниках до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих левых защитниках до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих центральных защитниках (часть 1) до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих центральных защитниках (часть 2) до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих центральных полузащитниках (часть 1) до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих центральных полузащитниках (часть 2) до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

5. Антони Марсиаль ("Манчестер Юнайтед")

Ориентировочная стоимость: 60 млн евро

Антони Марсиаль оказался в "Манчестер Юнайтед" летом 2015 года, и тогда все европейские СМИ заявляли, что этот француз имеет все шансы стать "вторым Роналду" и надолго закрыть левую бровку "красных дьяволов". Кроме того, у фанатов постоянно возникали сомнения по поводу его фамилии – "Марсиаль" или "Мартиаль" или еще какие-то французские извращение. В этом плане француз чем-то напоминает Жоау Фелиша. Во-первых, никто так и не определился, Фелиш он или Феликс. Во-вторых, Марсиалю раздали столько же авансов в самом начале, если не больше. В 2015 году Transfermarkt оценивал футболиста "Монако" в 8 млн евро, однако это не помешало "Манчестеру" выложить за него его нынешнею трансферную стоимость – 60 млн евро. Карьера француза в Англии получается достаточно скомканной. Когда речь заходит о стабильной игре, в дело вмешиваются травмы (как в текущем сезоне, например). Да и вообще, если посмотреть в историю, то самый успешный отрезок Марсиаля в "Юнайтед" – это несколько месяцев на рубеже 2017 и 2018 годов. В текущем сезоне француз провел 37 матчей во всех турнирах, лишь 50% из которых пришлись на стартовый состав, забил 12 голов и отдал 3 результативные передачи. Сильными сторонами Марсиаля являются скорость и техника. Вполне возможно, он выдержит чистку, которую "Юнайтед" собирается затеять этим летом, и все же станет ключевым игроком команды Сульшера.

4. Винисиус Жуниор ("Реал Мадрид")

Ориентировочная стоимость: 70 млн евро

Мадридский "Реал" решил закупиться молодыми бразильцами, и первой ласточкой этой трансферной политики стал Винисиус Жуниор, который пришел в команду в начале текущего сезона за 45 млн евро, и буквально за год подорожал в целых 2 раза. Еще немного, и этот 18-летний игрок и вовсе ворвется в список самых дорогих футболистов мира. Стоит сказать, что подобный прорыв весьма заслуженный. Бразилец засверкал при Солари. На фоне блеклой игры Асенсио и, особенно, Бэйла, аргентинский специалист постоянно выпускал на левом фланге атаки Жуниора. Это никак не помогло бразильцу сыграть более 30% матчей сезона в стартовом составе, однако помогло оценить потенциал Винисиуса. Если кратко резюмировать его умения, то это выносливый парень с бразильских пляжей, который одинаково хорошо управится как с футбольным, так и с теннисным мячами в ногах, но вот забивать из выгодных позиций 18-летний бразилец еще не научился. 7 голов в 33 матчах никак не отражают то количество моментов, которые Жуниор попросту запорол по ходу сезона. В первую очередь, конечно, вспоминаются классические противостояния с "Барселоной".

3. Марко Асенсио ("Реал Мадрид")

Ориентировочная стоимость: 80 млн евро

Год назад Марко Асенсио находился бы на ведущих ролях в этом списке, однако бывший подопечный Валерия Карпина существенно подешевел на фоне всех своих конкурентов. Если прошлым летом портал Transfermarkt оценивал испанца в 90 млн евро, и вскоре число обещало перевалить за сотню, то нынешние 80 млн смотрятся уже не так впечатляюще. Спад Асенсио пришел ровно в тот момент, когда команду покинул Зидан и кризис начале переживать весь "Реал". Интересно, что Асенсио являлся одним из любимейших игроков старого-нового главного тренера, так что летний уход французского наставника еще больше подбил Асенсио. Остается наблюдать за тем, как изменится ситуация в следующем сезоне, когда в "Реал" приедет еще пара атакующих бразильцев, Азар (в перспективе), а также уйдет Бэйл (тоже в перспекстиве). В текущем сезоне Асенсио сыграл 41 матч, из которых лишь 22 пришлись на основной состав, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.

2. Лерой Сане ("Манчестер Сити")

Ориентировочная стоимость: 100 млн евро

Лерой Сане уже настолько долго играет на достаточно высоком уровне, что не всегда принимаешь во внимание юный возраст футболиста. А ведь немцу всего лишь 23! Он прошел сквозь многие немецкие клубы, но все же больше всего времени провел в "Шальке". Первый приход датировался 2005-2008 гг., а второй – 2011-2016 гг. Именно в течении второго прихода Сане попал в основную команду, забил несколько важных голов в Лиге Чемпионов, заявил о себе как о скоростном игроке, хорошо владеющим техническими приемами, а также ударами с дальнего расстояния (точные пасы в этом списке идут по дефолту), и был продан в "Манчестер Сити" за 50 млн евро. Гвардиола не всегда использует немца в старте. Например, в текущем сезоне лишь 28 матчей из 45 пришлись на место среди первых одиннадцати для Сане. Зато у немца неплохо получается роль джокера. Он смог отличится 16 голами и 18 результативными передачами, которые помогают "Манчестер Сити" выигрывать борьбу за чемпионство у "Ливерпуля". Роли джокера в Сане не рассмотрел разве что Йоахим Лёв, которые взорвал информационный поток, не взяв футболиста на Чемпионат Мира в Россию. Впрочем, это уже совсем другая история.

1. Усман Дембеле ("Барселона")

Ориентировочная стоимость: 120 млн евро

В футбольных кругах до сих пор ведутся споры о том, кто же такой Дембеле – топ-игрок или же просто очередной футболист с невероятной скоростью, который не предназначен для решения больших задач в самый сложный момент. Вполне возможно, что мы бы не написали первое предложение, если бы не недавний позор Дембеле в матче с "Ливерпулем", когда свежий француз, вместо того, чтобы забить четвертый гол "красным" и окончательно их похоронить, оказался перед Алиссоном и ковырнул мяч так, как не сделал бы любой самый слабый выпускник футбольной школы (Донни Ван Де Бек забил бы!). Сюда же можно приписать постоянные нарушения дисциплины с момента перехода в "Барселону", не самое большое количество матчей и отсутствия статуса "железного игрока основы" при заплаченных за него 125 млн евро, ну и несколько голов, которые пришлись на самый нужный момент и заставляли забывать о всех неудачах Дембеле до этого. Ну и как тебе такое, Илон Маск? Тема, затронутая выше, требует отдельного материала. Пока просто скажем, что Transfermarkt постоянно повышает цену на игрока, и очередной скачек с 80 до 120 млн евро случился ровно в тот момент, когда футболист забил несколько важных голов (к примеру, победный мяч в ворота "Атлетико", который, по факту, решил исход чемпионской гонки). В текущем сезоне француз отыграл 41 неполный матч, забил 14 голов и отдал 9 результативных передач.

И горь Малиенко | soccernews.ru