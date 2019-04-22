Цикл "Игроки, за которыми будущее"! ТОП-5 самых дорогих левых защитников в категории U-23

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Цикл "Игроки, за которыми будущее"! ТОП-5 самых дорогих левых защитников в категории U-23

Редакция Soccernews продолжает рассказывать о 5 самых дорогих игроков на каждой из основных футбольных позиций в категории U-23. В сегодняшнем материале рассматриваем левых защитников.

Материал о самых дорогих вратарях до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих правых защитниках до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

5. Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед")

Ориентировочная стоимость: 25 млн евро

Люк Шоу является продуктом довольно статусной и сильной футбольной школы "Саутгемпитона", откуда в свое время вышли такие люди, как Гарет Бейл или Алекс Окслейд-Чемберлейн. Может показаться, что Люк Шоу играет в "Манчестере" уже целую вечность, однако ему всего лишь 23 года. В стан "красных дьяволов" он перебрался в 2014 за 37,5 млн евро. Ожидалось, что его навыки позволят сразу же стать игроком основного состава, тем более что, после ухода Патриса Эвра, у МЮ были проблемы с позицией левого защитника. Тем не менее, приход Моуринью и открытая критика португальца в адрес Шоу немного пошатнули его позиции. Зимой 2018 года он заметно подешевел (по данным портала Transfermarkt, его стоимость по состоянию на 15 января 2018 года составляла 15 млн евро) и был близок к уходу из "Манчестер Юнайтед". Однако, в нынешнем сезоне португалец (а теперь уже и Сульшер!) начал доверять англичанину и сделал из него одного из ключевых игроков. Да, в целом защита "красных дьяволов" никуда не годится, но Шоу смотрится как один из главных бриллиантов внутри этой неоднозначной линии. В текущем сезоне он отыграл 37 матчей за МЮ, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

4. Бен Чилуэлл ("Лестер Сити")

Ориентировочная стоимость: 25 млн евро

Бен Чилуэлл как никто лучше знает, что означает быть звездой клуба из серединки турнирной таблицы и испытывать постоянный интерес со стороны топ-клубов. Воспитанник "Лестера" лишь раз покидал родной клуб – в 2015 году он на несколько месяцев съездил в аренду в "Хаддерсфилд", где сыграл 8 матчей. В первый состав "лисов" игрок начал привлекаться еще в чемпионский сезон, однако тогда почти не играл. Период расцвета пришелся уже на пост-чемпионский игровой год, когда Чилуэлл заменял Фукса. Сегодня его трансферная стоимость колеблется в районе 25 млн евро, а среди претендентов на игрока впереди всех стоят "Барселона" и "Манчестер Сити". Первый видят в 22-летнем англичанине долгосрочную замену Жорди Альбе, который с каждым годом не молодеет, а у "Сити" вырисовывается не самая приятная ситуация на левом фланге: Зинченко играет хорошо, но позиция слева не является основной для него, а Бенжамин Менди большую часть времени проводит в лазарете. В текущем сезоне Бен Чилуэлл сыграл 33 матча в составе "лисов" и отметился 5 голевыми передачами.

3. Алехандро Гримальдо ("Бенфика")

Ориентировочная стоимость: 28 млн евро

Футбольный путь 23-летнего испанца Гримальдо начался в "Валенсии", где в 2008 году (игроку было всего 12 лет) его заметили скауты "Барселоны". Длинная история становления закончилась тем, что уже в 2016 году Гримальдо был частью "Барселоны В" и мог попадать даже в основную команду, но боссы "Бенфики" вовремя подсуетились и выкупили контракт молодого испанца за 2 млн евро. Безусловно, они не пожалели о содеянном. Уже несколько лет Гримальдо является ключевым игроком "орлов" на левом фланге защиты, а в критические моменты может закрывать также позиции центрального полузащитника или левого вингера. Широкая специализация, отменная скорость и огромный потенциал постоянно привлекает топ-клубы Европы. Уже сейчас сообщается, что Гримальдо находится на карандаше у туринского "Ювентуса" и лондонского "Арсенала". Оба коллектива предлагают за испанца более 50 млн евро. В прошлом сезоне интерес к защитнику приписывался мадридскому "Реалу", который активно искал долгосрочную замену Марсело. В текущем сезоне Гримальдо сыграл за "Бенфику" 49 матчей (90% в стартовом составе), забил 7 голов и отдал 9 результативных передач. Добротный уровень!

2. Ферлан Менди ("Лион")

Ориентировочная стоимость: 30 млн евро

На футбольном горизонте появилось очень много футболистов с фамилией Менди, которые выступают на высоком уровне. Пожалуй, самым перспективным из них является левый 23-летний защитник "Лиона" Ферлан Менди. Француз является воспитанником "Гавра". В стан "ткачей" футболист перебрался летом 2017 года (вместе с еще одни талантом Танги Ндомбеле) за 5 млн евро, при этом Transfermarkt оченивал его стоимость всего в 1,25 млн евро. Буквально за 2 года Менди подорожал более чем в 20 раз и даже заслужил вызов в национальную сборную. Дидье Дешам вызвал его на товарищеский матч против сборной Уругвая 20 ноября 2018 года, именно тогда и состоялся дебют француза. В текущем сезоне Ферлан сыграл 39 матчей в футболке "Лиона", забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Сообщается, что в услугах 23-летнего француза нуждается каталонская "Барселона", которая добавила его в "список интересов".

1. Хосе Гайя ("Валенсия")

Ориентировочная стоимость: 40 млн евро

С этим персонажем футбольного мира многие болельщики давно знакомы. Несмотря на то, что ему всего 23 года, в футбольных сводках испанец появляется невероятно давно. Конечно, главной причиной такого успеха является отличная игра. Футболист полезен как в обороне, так и в атаке. И хотя его статистика не такая уж и звездная – 40 матчей в футболке "Валенсии", 1 гол, 2 результативные передачи, – его вклад в успехи команды сложно переоценить. Испания удивительно богата на классных левых защитников, оттого Гайа никак не может стать основным в сборной. Он дебютировал в составе "красной фурии" 11 сентября 2018 года в победной встрече Лиги Наций против хорватов (6:0). С тех пор футболист провел еще 3 матча за команду Луиса Энрике, но не отличился результативными действиями. Как и все остальные представители нашей пятерки, Гайя представляет интерес для многих топ-клубов, однако пока что "Валенсии" удается удерживать своего воспитанника в составе.

Игорь Малиенко soccernews.ru

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4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 33 66
5 Челси Челси 34 66
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8 Уотфорд Уотфорд 34 49
9 Лестер Сити Лестер Сити 35 48
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12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 35 41
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