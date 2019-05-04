Цикл "Игроки, за которыми будущее"! ТОП-5 самых дорогих правых вингеров в категории U-23

Редакция Soccernews продолжает рассказывать о 5-ти самых дорогих игроках на каждой из основных футбольных позиций в категории U-23. Сегодня в объектив нашей команды попали правые вингеры.

Материал о самых дорогих вратарях до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих правых защитниках до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих левых защитниках до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих центральных защитниках (часть 1) до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих центральных защитниках (часть 2) до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих центральных полузащитниках (часть 1) до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих центральных полузащитниках (часть 2) до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

Материал о самых дорогих левых вингерах до 23 лет вы можете прочитать по этой ссылке.

5. Николя Пепе ("Лилль")

Ориентировочная стоимость: 40 млн евро

Несмотря на относительно небольшую по современным меркам трансферную стоимость, "Лилль" оценивает свою главную звезду не менее, чем в 70 млн евро. Главный вопрос в то, нужно ли куда-то уходить, ведь "Лилль" на ходу, и в следующем сезоне команда имеет большие шансы неплохо выступить в Лиге Чемпионов. Однако, так было всегда: в определенные моменты в составе "догов" появляются самородки, которые выводят команду на новый уровень. Достаточно вспомнить, что на рубеже прошлого и нынешнего десятилетия под крылом команды собралась целая гвардия самородков во главе с Азаром. Итог все помнят – чемпионский титул. Николя Пепе является воспитанником "Анже". Именно оттуда футболист перебрался на север Франции за 10 млн евро и вырос из очередного африканского таланта, коих во Франции хватает с головой, в уже сформировавшегося нападающего. Многие считают, что он может превратится в "игрока одного сезона", но при этом они забывают, что в прошлом сезоне Пепе был также неплох. Просто тогда "Лилль" болтался в низах турнирной таблицы и практически никто за ним не наблюдал. В текущем сезоне "доги" наверху, а сам африканец отметился 21 голом и 12 результативными передачами в 37 играх. В СМИ все чаще появляется информация о том, что правым вингером, главными козырями которого являются скорость и голевое чутье, интересуется множество клубов, среди которых числятся "Бавария", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

4. Серж Гнабри ("Бавария")

Ориентировочная стоимость: 45 млн евро

В свои 23 года Серж Гнабри уже может сказать "я знаю, потому что я жизнь прожил". И не поспоришь. Немей ивуарийского происхождения поиграл в структуре 7 разных клубов (которые, однако, ограничились лишь двумя странами), а по-настоящему заявил о себе лишь пару лет назад, когда переехал из "Арсенала" в "Вердер" за 5 млн евро. Именно в бременском клубе он и попал на карандаш "Баварии", которая старается скупать всех звезд Бундеслиги (некоторые шутят, что это похоже на социалистический подход в демократической стране – то есть в пределах одного клуба собираются все лучшие футболисты, которые позже становятся основой также и в сборной). Что касается сборной, то Гнабри успел поиграть и там. Дебютный матч состоялся еще осенью 2016 года, и был сыгран, скорее, с целью заигрывания, ведь на молодого вингера претендовал также Кот д’Ивуар. В текущем сезоне Гнабри получил достаточно времени в основном составе "Баварии", в связи с тем, что Роббен и Рибери постепенно готовятся уходить из игры. На счету вингера 38 матчей во всех турнирах, 13 голов и 9 результативных передач.

3. Федерико Кьеза ("Фиорентина")

Ориентировочная стоимость: 50 млн евро

Не так давно "Ювентус" забрал из "Фиорентины" Федерико Бернардески. Сегодня "старая синьора" близка к тому, чтобы забрать у фиалок еще одного одаренного вингера по имени Федерико – на сей раз его фамилия звучит как Кьеза. Футболист стал известным в широких кругах еще осенью 2017 года, когда его игра стала наводить шорох в пределах Серии "А", а трансферная стоимость взлетала в геометрической прогрессии. В итоге, сегодня Кьеза является одним из лучших вингеров итальянского чемпионата. Его отличительной чертой является универсальность – в текущем сезоне он успешно сыграл на 6 атакующих позициях (в том числе на острие атаки). Вторая важная особенность – это дриблинг. Кьеза применяет его повсеместно, из-за чего удается проходить массированные оборонительные порядки соперников. А если не удается, то на нем просто фолят. Третья особенность – удары с дальней дистанции. Игрок часто смещается с фланга в центр, чтобы проверить реакцию голкипера, а также является штатным исполнителем стандартов в "Фиорентине". Сложно сказать, нужно ли Кьезе переезжать в Турин, ведь в составе "Юве" и без того много атакующих футболистов. Однако, сидеть в составе "фиалок" тоже нет особого смысла, ведь в последнее время команда даже не борется за еврокубки. К примеру, в следующем сезоне она там не сыграет. Что касается Кьезы, то он сыграл 37 поединков, отметился 12 голами и 9 результативными передачами.

2. Кристиан Пулишич ("Боруссия" Дортмунд – "Челси")

Ориентировочная стоимость: 60 млн евро

Уже в начале следующего сезона Кристиану Пулишичу предстоит попробовать на вкус "аристократскую", как оказывается сейчас – совсем уж не легкую, жизнь. Американца приобрели этой зимой за 64 млн евро, но сразу же отдали в аренду назад в "Боруссию", что показалось весьма оправданным шагом с точки зрения того, что Пушилича нельзя заявить на еврокубки, а в основном составе "Челси" все еще играет Эден Азар. Кроме того, теперь Пулишич точно приедет в клуб, несмотря ни на какое решение по трансферному бану команды. Стоит отметить, что выбор "Челси" не является очевидным, ведь текущий сезон складывается для Пулишича не лучшим образом. Он все еще очень дорогой, но в его активе числятся всего 27 матчей, 60% из которых начались за пределами стартового состава, а также 5 голов и 5 результативных передач. Предполагаемая роль Пулишича в структуре "Челси" весьма проста и понятна. СМИ все чаще пишут о переезде Азара в Мадрид, так что в долгосрочной перспективе американец должен его заменить Эдена Азара. Посмотрим, получится ли!

1. Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд)

Ориентировочная стоимость: 80 млн евро

Английский нападающий Джейдон Санчо показал, возможно, самую выдающеюся игру среди всех молодых футболистов в первой части сезона 2018/19, однако уже в 2019 году подсел, и, как и вся "Боруссия", не смог накручивать голевые передачи с той же эффективностью и интенсивностью, что и раньше. С другой стороны, он стал одним из немногих игроков из ТОП-5 чемпионатов, у которого показатели голов и результитавных передач перевалили за 10. Джейдон Санчо является ярким представителем "игрока будущего", главными сильными сторонами которого являются скорость, условная реализация моментов, умение отдать передачу с фланга и дриблинг. В 40 матчах в футболке "шмелей" он забил 12 голов и отдал 19 результативных передач. Кроме того, еще прошлой 12 осенью 18-летний футболист дебютировал за англичан во встрече Лиги Наций против Хорватии. Интересно заметить, что большую часть молодежной карьеры Санчо провел в составе "Манчестер Сити", и переход в "Боруссию" всего лишь за 8 млн евро кажется не самым продуманным ходом стороны боссов "горожан", ведь в своем нынешнем состоянии Санчо смотрелся бы в составе "Сити" лучше, чем тот же Марез, за которого отдали более 50 млн евро.

И горь Малиенко | soccernews.ru