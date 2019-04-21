Цикл "Игроки, за которыми будущее"! ТОП-5 самых дорогих правых защитников в категории U-24

Редакция Soccernews продолжает рассказывать о 5 самых дорогих игроков на каждой из основных футбольных позиций в категории U-24. Сегодня разбираем правых защитников.

Материал о самых дорогих вратарях до 24 лет вы можете прочитать по ссылке.

5. Лукас Клостерман ("РБ Лейпциг")

Ориентировочная стоимость: 22 млн евро

"РБ Лейпциг" имеет очень явную ориентацию на сбор молодых игроков под крышей этого амбициозного проекта и постепенную продажу "бриллиантов" своей коллекции, деньги от которых позволят клубу не только безбедно существовать, но еще и развиваться. Одним из "бриллиантов" на короне "красных быков" является правый 22-летний защитник Лукас Клостерман. Он пришел в "Лейпциг" летом 2014 года после того, как неплохо заявил о себе в составе "Бохума" в рамках второй Бундеслиги. Несмотря на свой приличный, как для флангового защитника, рост – 189 см, Лукас является достаточно быстрым футболистом и может с легкостью поддерживать атаки. Подкупает и его универсальность, так как физические данных позволяют Клостерману играть не только на флангах защиты (он с одинаковой успешностью может действовать как слева, так и справа; основная позиция правого защитника – это, по большей части, следствие его ведущей правой ноги), но и в центре. В текущем сезоне Клостерман отыграл за "Лейпциг" 34 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Успехи в клубе заставили главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва обратить внимание на правого защитника. 20 марта текущего года он дебютировал за Бундестим в товарищеском матче с сербами.

4. Эрон Уан-Биссака ("Кристал Пэлэс")

Ориентировочная стоимость: 25 млн евро

Англичанин с конголезскими корнями является воспитанником "Кристал Пэлэс" и дебютировал за первую команду лишь в конце прошлого сезона. Правому защитнику понадобился год, чтобы стать не просто основным в составе своей команды, а еще и продвинуться на несколько шагов вперед, стать игроком национальной сборной, подорожать до 25 млн евро и стать одной из главных трансферных целей "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно. Однажды "красные дьяволы" уже обожглись, подписав тогда еще молодого нападающего "Пэлэс" Уилфрида Заа, но сейчас ситуация обещает сложится иначе. Стиль игры Эрона Уан-Биссаки очень подошел бы "Манчестеру", который постепенно теряет Антонио Валенсию из-за возраста и не имеет разумных альтернатив для его замены. Биссака активно поддерживает атаки своей команды благодаря солидной скорости, а также обладает неплохими физическими данными для того, чтобы останавливать быстрых вингеров АПЛ. В текущем сезоне он сыграл 35 матчей во всех турнирах и отдал 3 результативные передачи.

3. Альваро Одриосола ("Реал" Мадрид)

Ориентировочная стоимость: 30 млн евро

23-лентий испанский защитник Альваро Одриосола сделал себе имя в "Реал Сосьедаде", после чего его заметил другой, более статусный "Реал" – мадридский. В начале текущего сезона боссы "сливочных" отдали за игрока 30 млн евро. Инвестиция казалась достаточно разумной, так как тогдашний наставник королевского клуба Хулен Лопетеги прекрасно знал возможности Альваро по работе в сборной Испании. На данном этапе сложно оценить работу Одриосолы в Мадриде, так как его период адаптации явно затянулся. По началу ему было сложно сидеть за спиной Карвахаля, а когда тот получил травму, Альваро не смог в полной мере воспользоваться своим шансом и вскоре также сломался из-за весьма плотного графика и неистовую нагрузку на оборону "сливочных". Тем не менее, правый защитник постепенно растет и считается будущим испанского футбола. В текущем сезоне он провел 22 матча в футболке "Реала" (44% в стартовом составе), забил 1 гол и отдал 9 результативных передач.

2. Ашраф Хакими ("Боруссия" Дортмунд)

Ориентировочная стоимость: 30 млн евро

После того, как в течении текущего сезона в "Реале" сломались и Карвахаль, и Одриосола (а перед травмой он еще и играл не на своем уровне, что создавало эффект "какого лешего еще вообще приобрели?"), болельщики и эксперты дружно прокричали: "Где Хакими? Он готов!". Но в самом начале сезона руководство "сливочных" не считало, что Хакими может справится с ролью "основного" или "крутого запасного" в "Реале", и отправило 20-летнего Ашрафа в "Боруссию", где тот и засиял! Марокканец отлично вписался в игровые схемы Люсьена Фавра и обеспечил лидеру немецкого чемпионата как надежную оборонную работу на фланге. Во всяком случае, когда Хакими не мог играть с первых минут, это становилось заметно сразу же. Кроме того, Ашраф совершал (и совершает!) прекрасные забеги на чужую половину поля. Подкупает также универсальность марокканца, ведь, как показала практика, он неплох как справа, так и слева. Стоит сказать, что о Хакими говорят уже достаточно давно, еще с тех пор, как он дебютировал за национальную команду Марокко в возрасте 17 лет (11 октября 2016 года, Канада). За последний год Хакими вырос в цене более чем в 6 раз. Вокруг него крутится один из главных вопросов: "Выкупит ли его "Боруссия", или марокканец все же вернется в Мадрид?". Возможно, на это решение повлияет травма футболиста, полученная в игре с "Вольфсбургом". Как сообщают европейские СМИ, футболист сломал ногу, перенес операцию и не вернется на поле до следующего сезона. В текущем игровом году он сыграл 28 встреч в составе "шмелей", забил 3 гола и отдал 7 результативных передач.

1. Трент Александр-Арнольд ("Ливерпуль")

Ориентировочная стоимость: 50 млн евро

Стать основным фланговым защитником в команде Клоппа? Без проблем! Для этого тебе нужно быть перспективным, работоспособным и, желательно, помоложе. Идеально под это описание подходит одно из главных открытий 2018 года Эндрю Робертсон, но и Трент Александр-Арнольд с противоположного правого фланга от него не отстал. Футболист является воспитанником "красных", а первый матч за основную команду провел 14 декабря 2016 года (против "Мидлсбро"). Не все верили в молодого 17-летнего защитника, но с течением времени он не просто закрепился в стартовом составе, а и помог Клоппу довести "Ливерпуль" до финала Лиги Чемпионов. Сейчас у Александра-Арнольда нет альтернатив в составе "красных", 20-летний защитник является безоговорочным лидером на своей позиции. В текущем сезоне он сыграл 34 матча (из них 9 в рамках Лиги Чемпионов), забил 1 гол и отдал 9 результативных передач. Кроме того, Гарет Саутгейт активно использует Трента в сборной. Он дебютировал за команду "трех львов" 7 июня 2018 года во встрече с Коста-Рикой (победа 2:0), и с тех пор успел выйти на поле еще 4 раза и забить 1 гол.