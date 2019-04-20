Цикл "Игроки, за которыми будущее"! ТОП-5 самых дорогих вратарей в категории U-24

Время идет, трансферный рынок меняется, и сегодня редакция Soccernews хотела бы начать путь по позициям на футбольном поле, определяя самых дорогих, а соответственно – самых прогрессивных игроков в категории U-24 для каждого из амплуа. Начнем с вратарей. По традиции, используются данные авторитетного портала "Transfermarkt".

5. Эмиль Аудеро ("Сампдория")

Ориентировочная стоимость: 15 млн евро.

Оказывается, Италия просто "проперло" на голкиперские таланты. Перин должен был заменить Буффона на позиции главного стражи ворот национальной сборной, но в дело вклинился молодой Доннарумма, а за ним выстроились сразу несколько перспективных ребят. Один из них – 22-летный Эмиль Аудеро. Итальянец с индонезийскими корнями долгое время, а точнее – с 11 лет, находился в структуре "Юве", но, когда дело до основной команды, Аудеро мог рассчитывать лишь на место третьего вратаря в команде после Перина и Щесны. Талант игрока не позволял просиживать штаны даром, именно потому Аудеро уже 2 года пробует себя в арендах. Сначала вратарь стал лучшим игроком на своей позиции в "Венеции" из Серии "В", а в начале текущего игрового года попал в "Сампдорию". Игра молодого итальянца настолько понравилась боссам "блучеркьяти", что они решили не тянуть кота за хвост и выкупили контракт вратаря за 20 млн евро. Таким образом, уже со следующего сезона все права на игрока будут принадлежать "Сампдории". В текущем сезоне Аудеро провел 33 матча во всех турнирах, пропустил 41 гол и сыграл 12 сухих поединков. Этот футболист заслуживает отдельного внимания, так что совсем скоро мы подготовим более развернутый материал о нем.

4. Альбан Ляфон ("Фиорентина")

Ориентировочная стоимость: 17 млн евро

"Он больше не прогрессирует!", – заявляли многие о Альбане Лафонте, когда тот переходил в "Фиорентину" за 8,5 млн евро. Возможно, дело не столько в прогрессе, а в том, что с самого первого дня Ляфон стал главной надеждой французского футбола и будущей заменой Льорису. Предпосылка получилась очень даже весомой – 28 ноября 2015 года игрок стал самым молодым вратарем в истории Лиги 1. Он вышел на матч против "Ниццы" (тогда футболист играл за "Тулузу") в возрасте 16 лет и 10 месяцев. Да, сейчас Ляфон не хватает звезд с неба, но при этом все еще является очень добротным голкипером с очень добротным потенциалом, который опять стал на путь прогресса. В текущем сезоне Альбан сыграл 31 матч в футболке "фиалок", пропустил 38 голов и смог выстоять 9 встреч "на ноль".

3. Алекс Мерет ("Наполи")

Ориентировочная стоимость: 20 млн евро

"Удинезе" в очередной раз подтверждает, что клуб умеет воспитывать футболистов, а потом продавать их в более солидный клуб. После успехов рубежа нулевых-десятых, когда клуб даже попал в Лигу Чемпионов, команда больше не хватала звезд с неба, но постоянно продавала. Сейчас пришла очередь продавать Алекса Мерета, который в конце текущего сезона станет полноправным игроком "Наполи". Боссы неаполитанцев решили выкупить арендованного голкипера за 22 млн евро. Несмотря на то, что воспитал игрока "Удинезе", все его нынешние заслуги связывают с другой итальянской командой – СПАЛом. Мерет отправился в Феррару летом 2016 года, когда его ориентировочная стоимость даже не доходила до одного миллиона евро, а в начале 2018 "Наполи" арендовал уже одного из лучших вратарей Серии "А". Да, вы правы, в списке самых дорогих и перспективных голкиперов большинство играет в Италии, а двое даже имеют итальянский паспорт. Но не спешите! Итальянцев будет еще больше, а пока отправимся в Голландию. Напоследок стоит сказать, что в текущем сезоне Мерет сыграл 19 матчей во всех турнирах, пропустил 16 голов и смог оставить ворота "сухими" в 9 встречах. В 2017 году его даже вызывали в сборную Италии, но дебютировать за главную команду он все еще не успел.

2. Андре Онана ("Аякс")

Ориентировочная стоимость: 35 млн евро

На очереди очередной талант из "Аякса". Да, когда речь идет о голландском гранде и его попадании в полуфинал Лиги Чемпионов, все сразу вспоминают Де Лигта или Де Йонга, но забывают об этом 23-летнем камерунском голкипере, который находится в структуре клуба с 2015 года, после того, как был куплен у "Барселоны" за 150 тыс. евро. Интересно, что сейчас "Барса" рассматривает Онану как один из вариантов замены Силлесену. Однако, совсем недавно "божьи сыновья" обскакали каталонский клуб и подписали новый контракт с Андре, который будет действовать до лета 2022 года. Делали не сообщаются, но ясно одно – теперь "Барселоне" придется достать серьезную пачку денег из кармана, если она все же захочет видеть африканца в своих рядах. Скрытый герой "Аякса" имеет очень даже неплохую статистику. В текущем сезоне он сыграл 48 матчей во всех турнирах, пропустил 38 голов и имеет в активе 23 "сухих" матча. Что касается Лиги Чемпионов, то здесь у Онаны 16 матчей с учетом квалификации, 14 пропущенных мячей и 6 сухих поединков.

1. Джанлуиджи Доннарумма ("Милан")

Ориентировочная стоимость: 50 млн евро

А вот и он – самый дорогой голкипер в категории U-24 и один из самых дорогих голкиперов мира. В свое время он стал достаточно популярным персонажем в связи с очень быстрым взлетом, в том числе в статус основного вратаря сборной Италии, но неразбериха с агентом, желание уехать и нестабильная игра в воротах сделали из Доннаруммы не самого "чистого" персонажа в мировом футболе. Мнение многих экспертов об игре Джанлуиджы вращается вокруг того факта, что футболист неуверенно отбивает удары с дальней дистанции, а также не всегда играет на выходах. Тем не менее, в текущем сезоне 20-летний итальянец пропустил не так уж много – 28 голов в 33 матчах, а также отметился 12 сухими поединками. Это помогает "Милану" оставаться в пределах зоны Лиги Чемпионов после 32 туров Серии "А". Интересно, что в последнее время на горизонте не видать новостей о серьезной заинтересованности какого-либо топ-клуба в услугах Доннаруммы. Подождем трансферного окна! Или же того момента, когда Мино Райола продаст Де Лигта и начнет заниматься 20-летним Джанлуиджи.