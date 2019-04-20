Цикл "Игроки, за которыми будущее"! ТОП-5 самых дорогих вратарей в категории U-24

1 Теги андре онанаалекс меретджанлуиджи доннарумма

Цикл "Игроки, за которыми будущее"! ТОП-5 самых дорогих вратарей в категории U-24

Время идет, трансферный рынок меняется, и сегодня редакция Soccernews хотела бы начать путь по позициям на футбольном поле, определяя самых дорогих, а соответственно – самых прогрессивных игроков в категории U-24 для каждого из амплуа. Начнем с вратарей. По традиции, используются данные авторитетного портала "Transfermarkt".

5. Эмиль Аудеро ("Сампдория")

Ориентировочная стоимость: 15 млн евро.

Оказывается, Италия просто "проперло" на голкиперские таланты. Перин должен был заменить Буффона на позиции главного стражи ворот национальной сборной, но в дело вклинился молодой Доннарумма, а за ним выстроились сразу несколько перспективных ребят. Один из них – 22-летный Эмиль Аудеро. Итальянец с индонезийскими корнями долгое время, а точнее – с 11 лет, находился в структуре "Юве", но, когда дело до основной команды, Аудеро мог рассчитывать лишь на место третьего вратаря в команде после Перина и Щесны. Талант игрока не позволял просиживать штаны даром, именно потому Аудеро уже 2 года пробует себя в арендах. Сначала вратарь стал лучшим игроком на своей позиции в "Венеции" из Серии "В", а в начале текущего игрового года попал в "Сампдорию". Игра молодого итальянца настолько понравилась боссам "блучеркьяти", что они решили не тянуть кота за хвост и выкупили контракт вратаря за 20 млн евро. Таким образом, уже со следующего сезона все права на игрока будут принадлежать "Сампдории". В текущем сезоне Аудеро провел 33 матча во всех турнирах, пропустил 41 гол и сыграл 12 сухих поединков. Этот футболист заслуживает отдельного внимания, так что совсем скоро мы подготовим более развернутый материал о нем.

4. Альбан Ляфон ("Фиорентина")

Ориентировочная стоимость: 17 млн евро

"Он больше не прогрессирует!", – заявляли многие о Альбане Лафонте, когда тот переходил в "Фиорентину" за 8,5 млн евро. Возможно, дело не столько в прогрессе, а в том, что с самого первого дня Ляфон стал главной надеждой французского футбола и будущей заменой Льорису. Предпосылка получилась очень даже весомой – 28 ноября 2015 года игрок стал самым молодым вратарем в истории Лиги 1. Он вышел на матч против "Ниццы" (тогда футболист играл за "Тулузу") в возрасте 16 лет и 10 месяцев. Да, сейчас Ляфон не хватает звезд с неба, но при этом все еще является очень добротным голкипером с очень добротным потенциалом, который опять стал на путь прогресса. В текущем сезоне Альбан сыграл 31 матч в футболке "фиалок", пропустил 38 голов и смог выстоять 9 встреч "на ноль".

3. Алекс Мерет ("Наполи")

Ориентировочная стоимость: 20 млн евро

"Удинезе" в очередной раз подтверждает, что клуб умеет воспитывать футболистов, а потом продавать их в более солидный клуб. После успехов рубежа нулевых-десятых, когда клуб даже попал в Лигу Чемпионов, команда больше не хватала звезд с неба, но постоянно продавала. Сейчас пришла очередь продавать Алекса Мерета, который в конце текущего сезона станет полноправным игроком "Наполи". Боссы неаполитанцев решили выкупить арендованного голкипера за 22 млн евро. Несмотря на то, что воспитал игрока "Удинезе", все его нынешние заслуги связывают с другой итальянской командой – СПАЛом. Мерет отправился в Феррару летом 2016 года, когда его ориентировочная стоимость даже не доходила до одного миллиона евро, а в начале 2018 "Наполи" арендовал уже одного из лучших вратарей Серии "А". Да, вы правы, в списке самых дорогих и перспективных голкиперов большинство играет в Италии, а двое даже имеют итальянский паспорт. Но не спешите! Итальянцев будет еще больше, а пока отправимся в Голландию. Напоследок стоит сказать, что в текущем сезоне Мерет сыграл 19 матчей во всех турнирах, пропустил 16 голов и смог оставить ворота "сухими" в 9 встречах. В 2017 году его даже вызывали в сборную Италии, но дебютировать за главную команду он все еще не успел.

2. Андре Онана ("Аякс")

Ориентировочная стоимость: 35 млн евро

На очереди очередной талант из "Аякса". Да, когда речь идет о голландском гранде и его попадании в полуфинал Лиги Чемпионов, все сразу вспоминают Де Лигта или Де Йонга, но забывают об этом 23-летнем камерунском голкипере, который находится в структуре клуба с 2015 года, после того, как был куплен у "Барселоны" за 150 тыс. евро. Интересно, что сейчас "Барса" рассматривает Онану как один из вариантов замены Силлесену. Однако, совсем недавно "божьи сыновья" обскакали каталонский клуб и подписали новый контракт с Андре, который будет действовать до лета 2022 года. Делали не сообщаются, но ясно одно – теперь "Барселоне" придется достать серьезную пачку денег из кармана, если она все же захочет видеть африканца в своих рядах. Скрытый герой "Аякса" имеет очень даже неплохую статистику. В текущем сезоне он сыграл 48 матчей во всех турнирах, пропустил 38 голов и имеет в активе 23 "сухих" матча. Что касается Лиги Чемпионов, то здесь у Онаны 16 матчей с учетом квалификации, 14 пропущенных мячей и 6 сухих поединков.

1. Джанлуиджи Доннарумма ("Милан")

Ориентировочная стоимость: 50 млн евро

А вот и он – самый дорогой голкипер в категории U-24 и один из самых дорогих голкиперов мира. В свое время он стал достаточно популярным персонажем в связи с очень быстрым взлетом, в том числе в статус основного вратаря сборной Италии, но неразбериха с агентом, желание уехать и нестабильная игра в воротах сделали из Доннаруммы не самого "чистого" персонажа в мировом футболе. Мнение многих экспертов об игре Джанлуиджы вращается вокруг того факта, что футболист неуверенно отбивает удары с дальней дистанции, а также не всегда играет на выходах. Тем не менее, в текущем сезоне 20-летний итальянец пропустил не так уж много – 28 голов в 33 матчах, а также отметился 12 сухими поединками. Это помогает "Милану" оставаться в пределах зоны Лиги Чемпионов после 32 туров Серии "А". Интересно, что в последнее время на горизонте не видать новостей о серьезной заинтересованности какого-либо топ-клуба в услугах Доннаруммы. Подождем трансферного окна! Или же того момента, когда Мино Райола продаст Де Лигта и начнет заниматься 20-летним Джанлуиджи.

Игорь Малиенко soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Карыч
Карыч

Много шума из ничего. Это о Доннарумме.

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Интер" создал красивый ролик к 500-летию со дня смерти да Винчи

"Интер" создал красивый ролик к 500-летию со дня смерти да Винчи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 32 84
2 Наполи Наполи 32 67
3 Интер Милан Интер Милан 32 60
4 Милан Милан 32 55
5 Рома Рома 32 54
6 Аталанта Аталанта 32 53
7 Лацио Лацио 32 52
8 Торино Торино 32 50
9 Сампдория Сампдория 32 48
10 Фиорентина Фиорентина 32 40
11 Сассуоло Сассуоло 32 37
12 Кальяри Кальяри 32 37
13 СПАЛ СПАЛ 32 35
14 Парма Парма 32 35
15 Дженоа Дженоа 32 34
16 Удинезе Удинезе 32 32
17 Болонья Болонья 32 31
18 Эмполи Эмполи 32 29
19 Фрозиноне Фрозиноне 32 23
20 Кьево Кьево 32 11
Полная таблица

топ-5 тегов