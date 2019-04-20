Цикл "Игроки, за которыми будущее"! ТОП-5 самых дорогих вратарей в категории U-24
Время идет, трансферный рынок меняется, и сегодня редакция Soccernews хотела бы начать путь по позициям на футбольном поле, определяя самых дорогих, а соответственно – самых прогрессивных игроков в категории U-24 для каждого из амплуа. Начнем с вратарей. По традиции, используются данные авторитетного портала "Transfermarkt".
5. Эмиль Аудеро ("Сампдория")
Ориентировочная стоимость: 15 млн евро.
Оказывается, Италия просто "проперло" на голкиперские таланты. Перин должен был заменить Буффона на позиции главного стражи ворот национальной сборной, но в дело вклинился молодой Доннарумма, а за ним выстроились сразу несколько перспективных ребят. Один из них – 22-летный Эмиль Аудеро. Итальянец с индонезийскими корнями долгое время, а точнее – с 11 лет, находился в структуре "Юве", но, когда дело до основной команды, Аудеро мог рассчитывать лишь на место третьего вратаря в команде после Перина и Щесны. Талант игрока не позволял просиживать штаны даром, именно потому Аудеро уже 2 года пробует себя в арендах. Сначала вратарь стал лучшим игроком на своей позиции в "Венеции" из Серии "В", а в начале текущего игрового года попал в "Сампдорию". Игра молодого итальянца настолько понравилась боссам "блучеркьяти", что они решили не тянуть кота за хвост и выкупили контракт вратаря за 20 млн евро. Таким образом, уже со следующего сезона все права на игрока будут принадлежать "Сампдории". В текущем сезоне Аудеро провел 33 матча во всех турнирах, пропустил 41 гол и сыграл 12 сухих поединков. Этот футболист заслуживает отдельного внимания, так что совсем скоро мы подготовим более развернутый материал о нем.
4. Альбан Ляфон ("Фиорентина")
Ориентировочная стоимость: 17 млн евро
"Он больше не прогрессирует!", – заявляли многие о Альбане Лафонте, когда тот переходил в "Фиорентину" за 8,5 млн евро. Возможно, дело не столько в прогрессе, а в том, что с самого первого дня Ляфон стал главной надеждой французского футбола и будущей заменой Льорису. Предпосылка получилась очень даже весомой – 28 ноября 2015 года игрок стал самым молодым вратарем в истории Лиги 1. Он вышел на матч против "Ниццы" (тогда футболист играл за "Тулузу") в возрасте 16 лет и 10 месяцев. Да, сейчас Ляфон не хватает звезд с неба, но при этом все еще является очень добротным голкипером с очень добротным потенциалом, который опять стал на путь прогресса. В текущем сезоне Альбан сыграл 31 матч в футболке "фиалок", пропустил 38 голов и смог выстоять 9 встреч "на ноль".
3. Алекс Мерет ("Наполи")
Ориентировочная стоимость: 20 млн евро
"Удинезе" в очередной раз подтверждает, что клуб умеет воспитывать футболистов, а потом продавать их в более солидный клуб. После успехов рубежа нулевых-десятых, когда клуб даже попал в Лигу Чемпионов, команда больше не хватала звезд с неба, но постоянно продавала. Сейчас пришла очередь продавать Алекса Мерета, который в конце текущего сезона станет полноправным игроком "Наполи". Боссы неаполитанцев решили выкупить арендованного голкипера за 22 млн евро. Несмотря на то, что воспитал игрока "Удинезе", все его нынешние заслуги связывают с другой итальянской командой – СПАЛом. Мерет отправился в Феррару летом 2016 года, когда его ориентировочная стоимость даже не доходила до одного миллиона евро, а в начале 2018 "Наполи" арендовал уже одного из лучших вратарей Серии "А". Да, вы правы, в списке самых дорогих и перспективных голкиперов большинство играет в Италии, а двое даже имеют итальянский паспорт. Но не спешите! Итальянцев будет еще больше, а пока отправимся в Голландию. Напоследок стоит сказать, что в текущем сезоне Мерет сыграл 19 матчей во всех турнирах, пропустил 16 голов и смог оставить ворота "сухими" в 9 встречах. В 2017 году его даже вызывали в сборную Италии, но дебютировать за главную команду он все еще не успел.
2. Андре Онана ("Аякс")
Ориентировочная стоимость: 35 млн евро
На очереди очередной талант из "Аякса". Да, когда речь идет о голландском гранде и его попадании в полуфинал Лиги Чемпионов, все сразу вспоминают Де Лигта или Де Йонга, но забывают об этом 23-летнем камерунском голкипере, который находится в структуре клуба с 2015 года, после того, как был куплен у "Барселоны" за 150 тыс. евро. Интересно, что сейчас "Барса" рассматривает Онану как один из вариантов замены Силлесену. Однако, совсем недавно "божьи сыновья" обскакали каталонский клуб и подписали новый контракт с Андре, который будет действовать до лета 2022 года. Делали не сообщаются, но ясно одно – теперь "Барселоне" придется достать серьезную пачку денег из кармана, если она все же захочет видеть африканца в своих рядах. Скрытый герой "Аякса" имеет очень даже неплохую статистику. В текущем сезоне он сыграл 48 матчей во всех турнирах, пропустил 38 голов и имеет в активе 23 "сухих" матча. Что касается Лиги Чемпионов, то здесь у Онаны 16 матчей с учетом квалификации, 14 пропущенных мячей и 6 сухих поединков.
1. Джанлуиджи Доннарумма ("Милан")
Ориентировочная стоимость: 50 млн евро
А вот и он – самый дорогой голкипер в категории U-24 и один из самых дорогих голкиперов мира. В свое время он стал достаточно популярным персонажем в связи с очень быстрым взлетом, в том числе в статус основного вратаря сборной Италии, но неразбериха с агентом, желание уехать и нестабильная игра в воротах сделали из Доннаруммы не самого "чистого" персонажа в мировом футболе. Мнение многих экспертов об игре Джанлуиджы вращается вокруг того факта, что футболист неуверенно отбивает удары с дальней дистанции, а также не всегда играет на выходах. Тем не менее, в текущем сезоне 20-летний итальянец пропустил не так уж много – 28 голов в 33 матчах, а также отметился 12 сухими поединками. Это помогает "Милану" оставаться в пределах зоны Лиги Чемпионов после 32 туров Серии "А". Интересно, что в последнее время на горизонте не видать новостей о серьезной заинтересованности какого-либо топ-клуба в услугах Доннаруммы. Подождем трансферного окна! Или же того момента, когда Мино Райола продаст Де Лигта и начнет заниматься 20-летним Джанлуиджи.
Игорь Малиенко | soccernews.ru
опрос
главное
-
"Реал" может заключить с adidas самый выгодный контракт среди всех клиентов компании
-
Невероятная история ФК "Пирамидс", потрясшая Египет
-
"Манчестер Сити" готов заплатить 120 млн евро за 19-летнего Фелиша
-
"Вердер" - единственная команда Бундеслиги, которая забивает в каждом матче в этом сезоне
-
Главные новости дня: 19 апреля
Лента новостей
-
"Интер" - "Рома": видеотрансляция битвы за место в Лиге чемпионов
-
Вадим Евсеев: "Мяч не шел в ворота. Это футбол"
-
Зинченко и Сон - в старте на матч "Манчестр Сити" - "Тоттенхэм"
-
1
Цикл "Игроки, за которыми будущее"! ТОП-5 самых дорогих вратарей в категории U-24
-
Бускетс заявил, что его привлекает вариант с продолжением карьеры в MLS
-
Тульский "Арсенал" на выезде обыграл "Уфу" в рамках 24-го тура РПЛ
-
"Интер" создал красивый ролик к 500-летию со дня смерти да Винчи
-
Стали известны стартовые составы "Оренбурга" и "Ростова" на матч 24-го тура РПЛ
-
1
Вальверде: "Нужно сосредоточится на чемпионате Испании и выиграть его"
-
"Ювентус" - "Фиорентина": видеотрансляция матча 33-го тура Серии А
-
Фабрегас дерзко ответил экс-игроку "Челси" Робертсу
-
"Манчестер Юнайтед" готов расстаться с Лукаку
-
Фалькао не исключает, что покинет "Монако" этим летом
-
Коутиньо: "Было бы отлично, если бы это удалось сыграть с Неймаром за один клуб"
-
Конте прокомментировал жест Моуринью в сторону болельщиков "Ювентуса"
-
Чалов: "После поражения от "Оренбурга" нам надо реабилитироваться"
-
1
"Реал" может заключить с adidas самый выгодный контракт среди всех клиентов компании
-
Зобнин рассказал, по каким критериям оценивает свою игру в матче
-
"Ювентус" хочет купить у "Реала" Иско за 85 миллионов евро
-
Спаллетти: "Сейчас мы сокращаем отставание от таких команд, как "Наполи" и "Рома"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|32
|84
|2
|Наполи
|32
|67
|3
|Интер Милан
|32
|60
|4
|Милан
|32
|55
|5
|Рома
|32
|54
|6
|Аталанта
|32
|53
|7
|Лацио
|32
|52
|8
|Торино
|32
|50
|9
|Сампдория
|32
|48
|10
|Фиорентина
|32
|40
|11
|Сассуоло
|32
|37
|12
|Кальяри
|32
|37
|13
|СПАЛ
|32
|35
|14
|Парма
|32
|35
|15
|Дженоа
|32
|34
|16
|Удинезе
|32
|32
|17
|Болонья
|32
|31
|18
|Эмполи
|32
|29
|19
|Фрозиноне
|32
|23
|20
|Кьево
|32
|11