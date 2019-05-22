Цикл "Итоги сезона": ТОП-10 футболистов, которые провалились в текущем игровом году. Часть 1

Сезон подходит к концу, пришло время собирать все то, что было разбросанно по европейским футбольным полям, и редакция Soccernews не исключение. Сегодня мы запускаем цикл "итоги сезона", в котором вспомним все лучшее и худшее, что видели болельщики в течении этих месяцев. Начнем с десятки главных разочарований среди футболистов. Сегодня в объективе первая часть!

Жером Боатенг ("Бавария") – центральный защитник

Последние несколько сезонов выдались для Боатенга лучшими в карьере: он выиграл кучу трофеев, стал Чемпионом Мира и пробрался в число лучших футболистов мира на своей позиции. Все было именно так, но вот в текущем сезоне все игровые успехи куда-то делись и немец превратился в посредственность. Европейские СМИ все чаще начали писать о том, что Боатенг занят не тем: футболист озаботился созданием имиджа, начал "тусить" со звездами и выбивать себе рекламные контракты. При этом его все чаще охватывала лень на тренировках, что привело к печальным для футбольной стороны вопроса последствиям. Немец очень много ошибался в текущем сезоне и выпал из основных составов "Баварии" и сборной Германии (с последней он и вовсе попрощался). Есть ли у 30-летнего Жерома перспективы в "Баварии"? Очевидно, что их не так много. Место Боатенга занял молодой Зюле, а недавно мюнхенцы договорились о трансферах Павара и Эрнандеса, которые способны играть в центре защиты. Из этой ситуации есть два выхода: снова начать пахать, чтобы стать топом, или уйти в другой клуб (чем "Бавария" занимается прямо сейчас). Первый пункт скорее из разряда мечты, поскольку нынешняя ситуация показывает, что Боатенг даже не собирается набирать форму.

Марсело ("Реал") – левый защитник

В текущем сезоне Марсело сыграл не так много матчей (всего 22 игры в Ла Лиге) из-за постоянных травм, но даже эти игры в исполнении бразильского защитника – это откровенно не то, что было в течении нескольких последних сезонах. Все мы знаем, что Марсело больше ориентирован на атаку, и часто играло против бразильца, но вот в текущем сезоне его защитные показатели и вовсе рухнули – всего лишь 1,3 отбора и 0,7 перехвата в среднем за матч. Это в 2 раза хуже, чем, например, в прошлом сезоне. При этом атака бразильца тоже изрядно пострадала. Игрок набрал всего 4 балла по системе гол+пас в Ла Лиге, что является худшим показателем Марсело за последние 9 лет (не считая сезон 2012/13, который был почти полностью омрачен серьезными травмами). Ситуация дошла до того, что при Солари бразилец уселся на скамейку запасных, освободив позицию для молодого Ригелона. Тот не бегает в атаку каждые 2 минуты, не может выдать такой же креативный пас, но зато его оборонительные действия выглядят куда надежней. Сейчас на арену снова вернулся Зидан! Посмотрим, сможет ли Марсело снова выйти на прежний уровень при французском наставнике.

Диего Коста ("Атлетико") – форвард

Не уезжаем из Мадрида, ведь здесь достаточно разочарований. Следующий на очереди – Диего Коста. Во-первых, испанец бразильского происхождения забил всего 2 гола и отдал 3 результативные передачи в 16 играх Ла Лиги, что само по себе не может считаться нормой. Во-вторых, Коста принял участия в двух очень важных эпизодах. Он удалился на уже в первом тайме решающего матча с "Барселоной", где "Атлетико" вполне мог сокращать отставание от первого места и вклиниваться в борьбу за чемпионство. Второй эпизод – это пропуск ответного матча Лиги Чемпионов против "Ювентуса" из-за дисквалификации и очередной "пролет" "матрасников". Очевидно, что винить Косту во всех грехах не стоит, но нельзя отрицать, что именно испанец стоит ближе к центру, когда речь заходит о неудачах "Атлетико". Сейчас боссы клуба активно занимаются возможностью продажи и замены футболиста. Неужели большая карьера закончена?

Пауло Дибала ("Ювентус") – нападающий

А вот и история одного из самых везучих и невезучих игроков современности. С одной стороны, он играет в одних командах с Месси и Роналду: первый в сборной, второй – в клубе. С другой стороны, и в сборной, и в клубе он конкурирует с лучшими игроками современности, из-за чего не может взять на себя роль лидера. Однако, винить во всем только это обстоятельство не стоит, ведь Аллегри регулярно давал Дибале игровое время в "Ювентуса", и вопрос лишь в том, что Пауло делал на поле. Всего 11 очков по системе гол+пас – это худший показатель игрока со времен его выступлений в "Палермо". То есть вот уже 5 лет Дибала так не проваливался. И вместо исправления ситуации фанаты видели лишь регулярные проявления характера в виде скандальных интервью и уходов в раздевалку до финального свистка.

Фелиппе Коутиньо ("Барселона") – атакующий полузащитник

Коутиньо пришел в "Барсу" за 135 млн евро, и казалось, что вот она – будущая звезда и, возможно, легенда команды. Но не все так просто, ведь за последний год Коутиньо не запомнился ровным счетом ничем. Анонс в виде нового Иньесты с треском провалился, а сам Коутиньо оказался в ситуации, когда ему просто не могут найти место на поле. Игра в тройке нападении – это немного не то, к чем он привык, да и выдерживать конкуренцию не так уж и просто, ведь одна из двух позиций вингеров намертво закреплена за Месси. А вот игра в нижнем треугольнике, куда, как видно сейчас, Коутиньо и брали, не совсем подходит Фелипе с точки зрения игровых характеристик. Иногда с уст бразильца проскакивали слова о том, что он просто не понимает системы "Барселоны" и не знает, как играть внутри нее. Как итог – всего 7 баллов по системе гол+пас, что является худшим результатом в карьере. Сейчас в прессе появляется множество слухов об отъезде игрока из Каталонии. Если все пойдет именно так, что дорогостоящий трансфер можно смело номинировать на звание худшего в истории.

Игорь Малиенко | soccernews.ru