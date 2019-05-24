Цикл "Итоги сезона": ТОП-10 футболистов, которые провалились в текущем игровом году. Часть 2

Редакция Soccernews продолжает подводить итого сезона 2018/19. Сегодня говорим о второй пятерки игроков, которые, по нашему мнению, являются наибольшими разочарованиями игрового года. Материал о первой пятерке вы можете прочитать здесь.

Месут Озил ("Арсенал") – атакующий полузащитник

Кризис Месута Озила – это никакая не новость. Если посмотреть на 3 последние сезоны в исполнении немецкого атакующего полузащитника, то можно заметить, что к парочке шедевральных матчей в течении игрового года прибавляется очень много посредственных поединков, где "ленивый гений" больше похож на игрока из середняка РПЛ. Казалось, что приход Унаи Эмери даст новый импульс в карьере Озила, однако ничего подобного не произошло. В текущем сезоне он провел 24 неполные игры в чемпионате Англии, но смог отметится лишь 5 голами и 2 ассистами – один из худших показателей в карьере. На данном этапе совершенно очевидно, что Месут исчерпал себя в "Арсенале". Единственный способ хоть как-то исправить текущее положение дел – это уехать в другой клуб. А поскольку Озил – это далеко не юнец, то ждать предложений от топовых команд мира уже, наверное, не стоит. Неужели мы наблюдаем закат очередной звезды?

Мануэль Нойер ("Бавария") – вратарь

Если взять сезон в целом, то игра Нойера вполне себе неплохая… если сравнивать ее с выступлением середняка Бундеслиги. А вот для "Баварии" его нынешняя форма была слишком низкая. То ли неудачи в сборной так подкосили голкипера, то ли он просто вошел в "черную" полосу, связанную с физическими кондициями, но его статистические показатели явно отклонились не в ту сторону. К примеру, он стал делать всего лишь 1,3 сейва за игру, в то время как раньше это число переваливало за 2. Да, такой результат возможен, если защита команды играет очень круто, но в данном случае это утверждение явно не подходит. В текущем сезоне Нойер умудрился не отбить ни одного удара в створ в течении 3 игр подряд – это не только его личный антирекорд, но и антирекорд ведущего немецкого дивизиона. И напоследок – процент общего количества отбитых ударов (то есть тех самых пресловутых сейвов) рухнул с 80% до 60%. Полный провал, который, в том числе, повлиял на то, что выступления всей "Баварии" по ходу сезона были не самыми динамичными, крутыми и сильными. Ее победа в чемпионате – это, в первую очередь, "заслуга" "Боруссии", которая умудрилась растерять все добытое преимущество.

Сергей Милинкович-Савич ("Лацио") – центральный полузащитник

Сергей Милинкович-Савич – топ-футболист или раздутая медийная персона. В прошлом сезоне многие эксперты склонялись к первому варианту. Серб стал настоящим лидером "Лацио" и сразу же привлек к себе внимание многих ведущих клубов, среди которых "Ювентус", "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Когда в прессе заходила речь о стоимости игрока, то никто не писал суммы меньше 100 млн евро. Более того, не так давно председатель совета директоров римского клуба заявил, что отклонил предложение в 160 млн евро от одной из команд (имя не уточняется). В текущем сезоне Савич напоминает раздутую медийную личность, поскольку его уровень игры значительно упал. И если президент "Лацио" говорил правду о 160 млн евро, то он просто упустил возможность продать "искусственную" звезду за столь космические деньги. Да, можно сказать, что оборонительные показатели Милинковича-Савича остались на приблизительно том же уровне, но вот атака пропала вовсе: в 3 раза меньше голов в Серии "А" (4 в этом сезоне против 12 в прошлом), падение частоты и эффективности дриблинга (в среднем 1 успешная обводка в текущем сезоне против 1,8 в прошлом), и только количество результативных передач осталось неизменным (3). Все это указывает лишь на одну вещь: Милинкович-Савич – лишь очередной качественный центральный полузащитник (!), но никак не суперзвезда. Ожидания и авансы, которые давались по итогам прошлого сезона, не оправданы!

Алексис Санчес ("Манчестер Юнайтед") – вингер

Ожидается, что самый высокооплачиваемый игрок АПЛ (зарплата 26 млн евро за сезон) должен играть на уровне Роналду и Месси, или хотя бы не уступать Салаху, Мане, Агуэро или Азару, но все это лишь "ожидается". На деле самым высокооплачиваемым игроком английской Премьер-лиги является Алексис Санчес, который уже полтора года лежит в "теплой ванне", зарабатывает себе на старость, но совершенно не играет в футбол. И вряд ли дело в том, что тренеры ему не доверяют. Если говорить о нынешнем сезоне, то в атаку поставили любого, кто может приносить хоть какую-то пользу. В целом, МЮ – это одно сплошное разочарование, но об этом в следующих материалах. Что касается чилийца, то в 27 неполных матчах текущего сезона (во всех турнирах) Санчес отметился всего лишь 2 голами и 4 результативными передачами. Ходят слухи, что "Манчестер Юнайтед" пытается продать футболиста, но ни один клуб не соглашается брать себе игрока, пусть и качественного, который полтора года не проходит в стартовый состав своей команды. А досрочный разрыв контракта будет стоить "красным дьяволам" около 15 млн евро. Пока решение принимается, констатируем следующее: 74 млн евро (34 млн евро за трансфер + приблизительно 40 млн зарплаты за полтора года) были потрачены совершенно впустую.

Гарет Бэйл ("Реал" Мадрид) – вингер

"Если бы у меня была четвертая замена, я все равно не выпустил бы Бэйла", – именно это сказал Зидан после одного из недавних матчей "Реала" в Ла Лиге. Эти слова означают одно – валийца в "Реале" не будет и уже летом он поменяет команду. Вопрос лишь в том, кто его возьмет, ведь текущий сезон Гарета получился из рук вон плохим. Еще 3 года назад было видно, что это совершенно не тот игрок, который сможет выполнить важнейшую стратегическую задачу в будущем – заменить Роналду. В текущем игровом году, когда эта проблема встала очень остро в связи с непосредственным уходом португальца, Бэйл и вовсе сдал. Молодой Винисиус Жуниор выглядел куда активней и ярче. Все это видно просто "на глаз", даже без подключения статистики, хотя там у Гарета тоже все плохо – всего 14 голов и 6 голевых передач в 42 матчах (далеко не лидерский показатель), а также глобальное падение во всех игровых аспектах. В особенности, меньше обводок (0,6 против 1,4 в прошлых нескольких сезонах) и ключевых передач (0,6 против 1,8 в прошлом сезоне). Интересно, что сам Бэйл уходить не хочет, и здесь ситуация очень схожа с Санчесом. Отличие лишь одно: если чилиец получает 26 млн евро, то зарплата валийца на 6 млн евро больше. Ясное дело, что любой другой клуб в нынешних условиях столько не заплатит. Даже если речь пойдет о Аравийском полуострове, США или Китае.

Игорь Малиенко | soccernews.ru