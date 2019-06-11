Цикл "Итоги сезона": ТОП-10 худших трансферов уходящего игрового года. Часть 1

После материалов об удачных трансферах пришло время подвести итоги самых неудачных переходов в текущем сезоне. На удивление, в процессе подготовки материала таких оказалось достаточно много, но мы решили выделить десятку тех, на которых возлагались уж очень большие надежды в масштабах отдельного клуба.

10. Алиреза Джаханбахш (Из "АЗ Алкмаара" в "Брайтон") – 19 млн евро

Иранцы в составе команд из АПЛ – это не такая уж и распространенная практика, но недавний Чемпионат Мира у успехи внутри голландской лиги заставили "Брайтон" рискнуть и выложить за вингера Алиреза Джаханбахша целых 19 млн евро. Да, в Эредивизии иранец смотрелся неплохо – на его счету 21 гол и 12 голевых передач в 33 матчах, однако на юге Англии что-то явно пошло не так. Джаханбахшу 12 раз доверили место на футбольном поле, однако ни одного результативного действия он так и не совершил. Эта история снова заставляет посмотреть в прошлое на других супербомбардиров внутри Голландии, которые так и не смогли ничего показать на уровне топ-лиг. Вспомните хотя бы многообещающий приход Висента Янсена в "Тоттенхэм".

9. Доминик Соланке (Из "Ливерпуля" в "Борнмут") – 21 млн евро

Сложно сказать, ждали ли чего-то от Соланке в "Борнмуте", однако 21 млн евро, за форварда, который провалился в составе "Ливерпуля" считались огромным перебором. Еще абсурдней общая сумма сделки кажется на фоне того, что Соланке достался "красным" по сути бесплатно после того, как решил уйти из "Челси" из-за туманных перспектив относительно своего будущего. Итогом длинной цепи трансферов стали 10 сыгранных матчей в текущем сезоне АПЛ (всего 2 – в основном составе), 0 голов и 1 голевая передача. Очевидно, что боссы "вишен" ожидали совсем не этого!

8. Симоне Дзадза (Из "Валенсии" в "Торино") – 14 млн евро

Многие вспоминают лишь один эпизод при участии Дзадзы в течении текущего игрового года – привезенный пенальти в туринском дерби, который стоял "быкам" победы и важных очков в борьбе за Лигу Европы. Все остальное в голову не приходит просто потому, что вспоминать особо нечего. В течении текущего сезона форвард провел 30 матчей в Серии "А", в которых забил всего лишь 4 гола (в ворота таких скромных команд, как "Кьево" и "Кальяри") и отдал 3 результативные передачи. Такого можно было бы ожидать от свободного агента, который пришел кормиться хоть какими-нибудь "хлебами", но никак не от самой дорогой покупки в истории "Торино". Стоит отметить, что свою провальную серию игрок начал еще три года, когда перешел из "Ювентуса" в "Вест Хэм" и не забил в столице Англии ни одного гола. Прошлогодняя голевая реабилитация смогла поднять его трансферную стоимость, но не более. В итоге, самый дорогой трансфер в истории "бордовых" провалился (пока что!), а "Валенсия" считает деньги.

7. Хавьер Пасторе (Из ПСЖ в "Рому") – 24 млн евро

После продажи Алиссона "Рома" получила большую кучу денег, чтобы Мончи смог провести сильную трансферную кампанию и прикупить в Рим нескольких человек, которые сделают "волков" более крепкими на уровне Лиги Чемпионов, более работоспособными и просто более звездными. Особенные надежды возлагались на 29-летнего Хавьера Пасторе, который ранее уже играл в Серии "А" и должен был добавить "Роме" опыта впереди. Однако, ожидания о том, что, после сидения на скамейке в ПСЖ, аргентинец вдруг воспрянет духом, оказались напрасными – всего 14 матчей в текущем сезоне Серии "А" и 3 гола в ворота аутсайдеров. Более того, Пасторе стал одним из худших футболистов "Ромы" по оценкам Whoscored, при том, что его зарплата является одной из самых высоких в команде (3,5 млн евро в год). Итогом ситуации стали 2 обстоятельства: (а) Мончи по-быстрому покинул "Рому"; (б) итальянская пресса прозвала Пасторе одним из худших трансферов "волков" в ХХI веке и смешала руководителей "Ромы" с грязью от непонимания, как далеко не самый богатый клуб может позволять себе тратить столь большие деньги за столь невыразительных футболистов.

6. Гонсало Игуаин (из "Ювентуса" в "Милан" и в "Челси") – 9 млн евро + 9 млн евро

Гонсало Игуаин – это прямая противоположность Кшиштофа Пёнтека. Поляк успел дважды оказаться в центре очень удачных трансферов, а оба перехода аргентинца по ходу сезона оказались провальными. Первую часть сезона Игуаин провел в "Милане" после того, как ему не нашлось места в "Юве" с приходом Роналду. Нельзя сказать, что 6 голов в 15 матчах Серии "А" – это невероятно плохой показатель, но в игру вступаю и прочие факторы. Например, аргентинец перегорел в матче против своего бывшего клуба, не забил пенальти, да еще и удалился. А в декабре начал просто ходить по полю, не понимая, что именно нужно делать. Именно в этот период "Милан" оформил самую длинную за много лет безголевую серию. Переход в "Челси" обещал стать прорывом, ведь работать нужно было с Сарри, при котором ранее аргентинец показывал хорошую результативность в "Наполи". Однако, боевой настрой не пришел и в Лондоне. Игуаин запомнился только голами в ворота аутсайдеров и мячами, которые уже никак не влияли на ход поединках. Да и нельзя сказать, что конкуренция у Жиру была хоть как-то выиграна. По информации европейских СМИ, в контракте Игуаина прописано специальное условие, что "аристократы" должны выкупить контракт аргентинца за 36 млн евро в случае победы в Лиге Европы. Пока не понятно, как повлияет трансферный бан на эту ситуацию, но если Игуаин все же будет куплен на постоянной основе, то "Челси" рискует пополнить свою коллекцию "не тех" форвардов.

Игорь Малиенко | soccernews.ru