Цикл "Итоги сезона": ТОП-10 лучших игроков уходящего игрового года. Часть 1

Редакция Soccernews продолжает подводить итоги сезона 2018/19. Сегодня мы решили поговорить о игроках, которые проявили лучше остальных проявили себя по ходу игрового года. Традиционно, мы решили НЕ включать в наш ТОП двух лучших футболистов современности: Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Их доминирование на континенте совершенно понятно и не поддается сомнению даже в текущем сезоне, когда их клубы – "Ювентус" и "Барселона" – вопреки всем ожиданиям не смогли достигнуть финала Лиги Чемпионов. Хотя, конечно, в футбольной среде найдутся люди, которые будут всячески опровергать данную идею, указывая на тенденцию статистики и прочие математические вещи. Именно поэтому мы просто отбросим Месси и Роналду и посмотрим, кто же еще был неистово крут.

10. Эндрю Робертсон и Трент Александр-Арнольд ("Ливерпуль") – крайние защитники

Многие ассоциируют ударную мощь "Ливерпуля" с атакующим трио Мане-Фирмино-Салах (о них тоже поговорим чуть позже), но удивительным фактом является то, что все это не работало бы без крайних защитников. Эндрю Робертсон и Трент Александр-Арнольд отлично интегрировались в систему Клоппа и, как кажется, действуют как единое целое. Именно потому они идут дуэтом в нашем ТОПе, ведь исключение одного из защитников из этого списка было бы как минимум нечестным. Оба фулбека отметились больше, чем 10 голевыми передачами в текущем сезоне АПЛ и заняли место в пятерке лучших по этому показателю. На минуточку, подобные цифры имеет Кристиан Эриксен, который считается главным конструктором атак "Тоттенхэма" (Трент Александр-Арнольд и вовсе побил рекорд голевых передач для футболистов обороны). Интересно, что футболисты отличаются друг от друга. Александр-Арнольд предпочитает быстрый бег и прямолинейные навесы/прострелы практически у боковой линии (а еще любит подавать хитрые угловые, как в игре с "Барселоной"); Робертсон же вешает в штрафную из любого положения, а также силен в таком компоненте, как силовой дриблинг (то есть он более мощный). При всех атакующих талантах, крайние защитники являются одними из лидеров "Ливерпуля" по количеству отборов за матч (в среднем 2,2) и сыграли большую роль в том, что оборона "красных" была одной из лучших в Европе.

9. Сон Хын Мин ("Тоттенхэм") – нападающий

Минута славы Сон Хын Мина затягивалась из-за того, что после переезда в Англию он всегда был за спиной кого-то. Последнее время главным футболистом "шпор" считался Харри Кейн, который, как говорилось, тащил на себе всю команду. Однако, практически половина игровых 2018/19 годов Кейна ушла в небытие из-за травмы. Это и стало причиной взгляда в сторону Сона, его статистики и роли. В текущем сезоне Сон стал бомбардиром футболистом "Тоттенхэма" в АПЛ, а также вторым футболистом клуба по системе гол+пас. Почеттино нашел в корейце навыки универсального солдата и использовал его сразу на 6 разных позициях. Интересно, что лучше всего Сон сыграл именно на месте центрального нападающего – 11 голов и 3 ассиста в 18 встречах. Пиковой точкой Сона стали, конечно же, встречи против "Манчестер Сити" в четвертьфинале ЛЧ, где его 3 гола буквально уложили на лопатки Гвардиолу. Можно смело говорить, что кореец провел свой лучший сезон в карьере, а его усилия помогли "Тоттенхэму" впервые в истории пробиться в финал Лиги Чемпионов.

8. Алехандро Гомес ("Аталанта") – вингер

В текущем сезоне "Аталанта" совершила настоящую сенсацию, заняв третье место в итальянской Серии "А" и подвинув назад такие клубы, как "Рома" и "Милан". Подопечные Гасперини стали лучшей атакующей командой чемпионата, обойдя "Ювентус" и "Наполи" в итоговой таблице забитых голов (77 против 70 и 74 соответственно). К данному успеху причастна вся команда, но на наш скромный взгляд самым ярким цветком во всем этом палисаднике из Бергамо стал 31-летний Алехандро Гомес. Несмотря на свой довольно внушительный футбольный возраст аргентинец (который еще недавно играл на просторах СНГ – в харьковском "Металлисте") проделал огромный объем беговой работы и стал одним из лучших игроков Серии "А" по оценкам WhoScored (7,6). Главной особенностью Гомеса в текущем сезоне является дриблинг. В среднем он обходил соперника по 2,2 раза за матч (один из лучших показателей в чемпионате). Его стиль игры стал следствием того, что на Алехандро достаточно часто фолили (в среднем по 3 раза за матч). И пусть его голевые успехи не столь значительны – 7 голов против 23 у лучшего бомбардира Сапаты – пасы, прессинг, постоянное обострение и роль мотора команды сделали Гомеса одним из самых заметных персонажей в Серии "А" 2018/19.

7. Садио Мане ("Ливерпуль") – вингер

Нет, Садио Мане – это не лучший игрок "Ливерпуля" в текущем сезоне. Есть еще один, который порвал абсолютно всех. Но о нем чуть позже. А пока давайте остановимся на одной главной истине – теневым лидером атаки "красных" (победителя ЛЧ) в текущем сезоне (теневым, потому что формально все считали лидером фамилию(!) Салаха) стал именно сенегалец. Возможно, импульсом для такого прорыва стал еще прошлый финал Лиги Чемпионов, где Мане пришлось брать на себя функции лидера в отсутствии Салаха и даже забивать голы. В текущем сезоне Клопп расширил круг полномочий сенегальца и использовал его сразу на 7 разных позициях. Доходило до того, что некоторые отрезки встреч Садио играл на позиции форварда. В 4 таких матчах сенегалец отметился 3 голами и 1 результативной передачей. Главным индикатором прогресса Мане стали его 22 гола в текущем сезоне АПЛ и статус одного из трех лучших бомбардиров (напомним, что у Салаха и Обамеянга тоже по 22 мяча). Однако, интересным является тот факт, что, если считать лишь голы с игры, то сенегалец является лучшим бомбардиром Премьер-лиги, опережая ближайшего конкурента (Салаха) на 3 гола. Крутым Мане делает и беговая работа. Если посмотреть его тепловую карту, можно заметить, что сенегалец покрывает большую часть поля, стремительно и мощно прессингует, а также активно отрабатывает в обороне. Фантастика!

6. Николя Пепе ("Лилль") – нападающий

Еще один африканец отлично проявил себя в текущей сезоне и даже позволил своей команде стать одним из главных открытий текущего сезона (о командах, впрочем, мы поговорим чуть позже). Ивуариец Николя Пепе отметился 33 баллами по системе гол+пас в 38 играх Лиги 1. Лучше него во Франции выступил только 1 футболист – Килиан Мбаппе из не имеющего конкурентов ПСЖ. Именно это стало причиной того, что игрока сразу же захотели буквально все – от "Ливерпуля" до "Баварии". Последние, по сообщениям европейских СМИ, уже предлагали за Пепе 80 млн евро (сейчас его трансферная стоимость оценивается в 40 млн евро). Как заявил президент "Лилля", Пепе вряд ли останется в команде на следующий сезон, ведь предлагаемые суммы – это не то, что способен перебить "Лилль", и уж тем более не то, от чего нужно отказываться. Пепе нельзя назвать "бегунком", несмотря на то что он действует в основном из фланга. В уходящем сезоне Пепе отлично проявил себя в таких компонентах, как дриблинг (2,7 обводок за игру), удары (3,1 удар за игру – один из лучших показателей в лиге) и ключевые передачи (2 паса за игру – также один из лучших показателей в лиге). Если говорить кратко – отличный сезон!

Игорь Малиенко | soccernews.ru