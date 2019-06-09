Цикл "Итоги сезона": ТОП-10 лучших игроков уходящего игрового года. Часть 2

Редакция Soccernews продолжает подводить итоги уходящего сезона, и сегодня в наш объектив попадают лучшие футболисты текущего сезона, а точнее вторая часть избранной десятки. Напоминаем, что ТОП составляется без учета Роналду и Месси.

Первую часть материала вы можете прочитать по этой ссылке.

5. Хаким Зийех/Душан Тадич ("Аякс") – атакующие полузащитники/нападающие

Нынешний "Аякс" – это настоящее откровение, и выделить кого-то из этой фантастической команды сложно, поскольку каждый в равной степени заслуживает на звание лучшего среди лучших. Мы решили не идти по пути многих, превознося Де Лигта и Де Йонга (но при этом нельзя утверждать, что они были невероятно круты). Свою порцию славы эти голландские таланты уже получили. Куда интересней, на наш взгляд, будет вспомнить теневых героев "Аякса", которые несли свою лепту в более чем 120 голов клуба в текущем сезоне. Первый игрок – марокканец Хаким Зийех. В текущем сезоне именно его фанаты "Аякса" назвали "футболистом года", что вполне соответствует его статистике и нарезках в интернете. В 49 играх во всех турнирах Зийех забил 21 гол и отдал 24 ассиста. Что касается техники и дриблинга, то этот футболист вне конкуренции в чемпионате Голландии. Ходят слухи, что Юрген Клопп не прочь поработать с таким футболистом. Второй игрок – Душан Тадич. После уезда с Англии этот сербский нападающий раскрылся в новой роли "полуложной девятки". В 56 играх он сумел забить 38 голов и отдач 24 голевые передачи. В среднем серб делает больше 1 результативное действие за игру. Работа этих двух парней позволила "Аяксу" не только выиграть очередное чемпионство в Нидерландах, а и дойти до полуфинала Лиги Чемпионов, где до выхода в главный матч не хватило каких-то 30 секунд.

4. Бернарду Силва ("Манчестер Сити") – вингер/центральный полузащитник

Из грязи в князи – девиз Бернарду Силвы в текущем сезоне. Вингер был куплен у "Монако" еще 2 года назад, но в прошлом сезоне Гвардиола упорно не находил места в стартовом составе для португальца. Все изменил текущий игровой год, где помощь Силвы стала просто необходимой, после того как сломался системообразующий игрок системы Гвардиолы Кевин Де Брюйне. Испанский наставник перевел португальца в центральный треугольник, и тот буквально расцвел, показав, что может быть даже лучше бельгийца в некоторых компонентах. Быстрое принятие решений, фантастическая техника и очень высокая скорость позволили Силве совершать в среднем по 1,7 удара и 1,4 отбора за матч – фантастический универсальный показатель. Но самое главное – это результативные передачи, коих Силва отдавал по 2 за встречу. Это второй показатель в составе "Сити" после Давида Сильвы. Не исключено, что без скрытых способностей Бернарду Силвы Гвардиола не смог бы оформить свое второе кряду чемпионство в Англии.

3. Килиан Мбаппе (ПСЖ) – нападающий

Современный мир требует современных решений. Именно потому Мбаппе в нашем списке. Если посмотреть на смазанный сезон ПСЖ, где Неймар и Кавани долго были травмированы, кубки улетели из рук, а тактические идеи Тухеля не всегда давали результат из-за провала отдельных личностей, то француз – это чуть ли не единственное светлое пятно в парижском клубе. В текущем сезоне он стал лучшим бомбардиром Лиги 1, а также лучшим футболистом чемпионата по версии WhoScored – его средняя оценка превышает 8 баллов. Бомбардирские таланты были настолько выражены у 20-летнего чемпиона мира, что он обогнал даже Месси в плане средней результативности. Мбаппе нужно всего 70 игровых минут, чтобы совершить результативное действие, а Месси проворачивает подобное за 75 минут. Вопрос лишь в том, остаться ли или уходить. Вполне возможно, что невероятный стартовый рывок, чем славен Мбаппе, просто усохнет в не совсем конкурентной Франции.

2. Эден Азар ("Челси") – вингер

Настало время поговорить о неоднозначных фигурах. Может показаться, что Эден Азар находится в нашем списке только из-за фамилии, но это не так. Несмотря на все критические стрелы в адрес Маурицио Сарри и его "Челси", Азар провел отличный сезон. Начнем хотя бы с того, что во многом именно индивидуальные действия Азара позволили "Челси" запрыгнуть в последний вагон, который катится в сторону Лиги Чемпионов, а также победить в Лиге Европы. Все это отражается в статистике – текущий игровой год стал для бельгийца лучшим по системе гол+пас – 31 балл в 37 играх – за все время пребывания в расположении "аристократов". Если брать во внимание тот факт, что "Челси" забил 63 гола, то Азар принял участие в 49% из них. Если за половину команды будут считать вратарей, то Азар может серьезно поспорить с этим. Кроме того, бельгиец постоянно обеспечивал команде по 2,6 ключевые передачи за игру и заставлял на себе фолить – в среднем 2,8 нарушения. Недавно было объявлено, что этот сезон стал последним для Азара в "Челси", так что прощание получилось на славу. Возникает лишь один вопрос – а есть ли у Сарри игрок (с учетом Пулишича), который сможет достойно заметь эту бельгийскую машину в следующем сезоне?

1. Вирджил Ван Дейк ("Ливерпуль") - центральный защитник

Не так уж и часто защитники получают Золотые мячи. За всю историю игры таких случаев было всего 4, а если говорить только о истинно оборонительных футболистах, главной задачей которых является стена сзади (а не свобода на поле и обильные перемещения, как в случае с Беккенбауэром), то на пьедестале остается только Каннаваро. Голландец Ван Дейк имеет все шансы разбавить компанию великого итальянца. В текущем сезоне он стал настоящим столбом, на котором держалась игра "Ливерпуля". Во-первых, Ван Дейка нельзя было перебить. Он снимал практически весь воздух и выигрывал по 5 верховых единоборств за матч. Во-вторых, график пропущенных голов "Ливерпуля" стал резко падать с его приходом. Если два сезона назад "красные" пропустили 42 гола в АПЛ, то в текущем сезоне это число остановилось на фантастической отметке 22. В-третьих, Ван Дейка практически невозможно обыграть 1 в 1. Последний раз это случалось в марте 2018, то есть более года назад. В текущем сезоне Ван Дейк не дал пройти себя на дриблинге, да еще и добавлял к этому более 1 перехвата за игру. В-четвертых, триумфальная Лига Чемпионов закончилась для голландца 2 голами и 2 результативными передачами. В-пятых, он является лидером сборной Голландии, внес фантастическую лепту в ее проход в финал Лиги Наций, и уже ожидает победы в этом турнире. В-шестых, Ван Дейк стал игроком сезона в Англии. Последний раз защитник брал эту награду в 2005 года. Им был легендарный Джон Терри. А теперь перечитайте все это еще раз и попробуйте оспорить тот факт, что Ван Дейк заслужил Золотой мяч. Хотя в букмекеров он пока не фаворит. Лидирующие позиции занимает Месси.

Конечно, мы не смогли втиснуть в десятку всех тех, кто также заслуживал быть в списке лучших игроков года. Если наши предыдущие материалы соберут хороший отклик, мы напишем бонусную часть, в которой найдется место еще 5 очень интересным персонажам.

Игорь Малиенко | soccernews.ru