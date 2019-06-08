Цикл "Итоги сезона": ТОП-10 лучших трансферов уходящего игрового года. Часть 1

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Цикл "Итоги сезона": ТОП-10 лучших трансферов уходящего игрового года. Часть 1

Говоря об итогах уходящего сезона, нельзя не отметить трансферы, коих с каждым годом становится все больше и больше. Трансферная "тусовка" становится настолько популярной и обсуждаемой, что даже сложно определить, о ком говорят больше: футболистах, которые круто заиграли, или футболистах, которые круто провалились. Мы постараемся затронуть обе касты, но в первую очередь поговорим о лучшем. Сегодня в объективе редакции Soccernews 10 игроков, которые, на наш взгляд, стали лучшими объектами трансферов в сезоне 2018/19. Традиционно разбиваем материал на 2 части для более удобного чтения.

10. Никола Влашич (Из "Эвертона" в ЦСКА) – бесплатная аренда

В начале текущего сезона московским армейцам пришлось полностью перестраивать и омолаживать состав. Очевидно, что в течении подобного процесса никто не ждет от команд феноменальных успехов, однако Виктор Гончаренко (или, если угодно, Ганчаренко) и его ЦСКА провели достойный сезон и даже успели дважды обыграть мадридский "Реал". Одним из главных творцов успеха на футбольном поле стал хорватский полузащитник Никола Влашич, который был отправлен в Москву по арендному соглашению. Фактически, армейцы заполучили на год одного из лучших игроков РПЛ. WhoScored оценивает выступления Влашича по сезону в высокие 7,35 балла – лишь Артем Дзюба имеет результат выше. Очевидно, что подобный шаг был абсолютно правильным как для ЦСКА, так и для самого футболиста. Армейцы получили дополнительные 2,2 обводки и 2,7 ключевые передачи по ходу каждого из матчей (не говоря уже о более, чем 3 ударах), а Влашич сумел показать себя благодаря яркой игре в Лиге Чемпионов (на скамейке в "Эвертоне") и его нынешний клуб отказался от возможности по-быстрому избавится от хорвата. В итоге, РПЛ приобрела очень сильного футболиста, который мог бы увеличивать престиж лиги. Будет грустно, если полузащитник все-таки уедет.

9. Криштиану Роналду (Из "Реала" в "Ювентус") – 117 млн евро

Трансфер Криштиану Роналду является очень неоднозначным, ведь свою главную цель он так и не догнал – Лига Чемпионов не выиграна. А сам футболист завершил бомбардирскую гонку Серии "А" лишь на 4 месте и не смог похвастаться невероятными рекордами результативности. Однако, сейчас мы говорим именно о том типе трансферов, которые не стоит воспринимать, гладя исключительно на статистические показатели. Приход звезды подобного калибра стал настоящим толчком для "Ювентуса" в сфере маркетинга. Клуб увеличил свою узнаваемость в мире, продал значительно больше продукции, связанной с личным брендом, получил новых подписчиков в социальные сети, и, конечно, привлек многих парней в свои академии. Как сообщают европейские СМИ, школы "Юве" по всему миру начали заполняться активней с приходом Роналду. Кроме того, статистика у португальца, ради правды, тоже не ушла в небытие и все еще находится на уровне мировой звезды. Единственное, что хочется сказать "Ювентусу" – респект. Клуб рискнул и получил достаточно многое в плане околофутбольной жизни.

8. Мусса Дембеле (Из "Селтика" в "Лион") – 22 млн евро

Многие фанаты, которые любят исключительно счет на табло, могли даже не слышать о таком футболисте как Мусса Дембеле ввиду того, что Лига 1 не пользуется огромной популярностью на территории СНГ, "Лион" не смог сотворить серию сенсаций в Лиге Чемпионов, а Дембеле в футбольном мире настолько много, что их с легкостью можно перепутать. Однако, здесь история о том, как во Франции в очередной раз сумели найти талант, которые уже через несколько лет может стать звездой мирового уровня. Мусса Дембеле отлично играл в "Селтике", наколотив 26 голов в 54 играх шотландской лиги. Кроме того, тренера, работавшие с Дембеле, часто рассказывали о его схожести с легендарным Дрогба. Наверное, именно этим мотивировали боссы "Лиона", когда давали 22 млн евро. И футболист не подкачал! В своем дебютном сезоне Мусса Дембеле стал лидером "ткачей" по системе гол+пас, опередив даже более опытного и известного Депая. Ожидается, что уже совсем скоро Дембеле получит предложение из одного из клубов из ТОП-6 АПЛ. Во всяком случае, такая информация проскакивала на английских порталах. Очевидно, что теперь сумма за футболиста возрастет как минимум в 2 раза.

7. Родри (Из "Вильярреала" в "Атлетико") – 20 млн евро

Наличие Родри в текущем списке омрачает лишь тот факт, что этот испанец является продуктом академии "Атлетико" и прошел путь, как у Погба: набрал опыта и авторитета в другом клубе, а потом вернулся домой в три дорога. Во всем остальном – идеальный трансфер для "матрасников", на котором можно даже отбить все затраты в перспективе. Родри отлично исполняет роль диспетчера, хорошо чувствуя себе под давлением. Его главный показатель – 90,9% точных передач по ходу чемпионата. Это один из лучших показателей в Европе для футболистов, которые провели на поле более 10 игр. Ко всему этому добавляются успехи в защитной сфере, которая является приоритетной для Симеоне – в среднем 1,2 перехвата и 3 отбора за матч. Сейчас Transfermarkt оценивает игрока в 60 млн евро, так что инвестиции оказались невероятно точными.

6. Артур (Из "Гремио" в "Барселону") – 31 млн евро

Еще один центральный полузащитник проявил себя отлично в Испании. Речь о 22-летнем Артуре, которого "Барселона" нашла в чемпионате Бразилии. Игрок подобного типа был нужен каталонцам, словно воздух, ведь совсем недавно от них ушел главный диспетчер – Хави. Сейчас 31 млн евро кажется просто прекрасной суммой, ведь в Артуре сразу же были обнаружены ДНК игры "Барселоны". Точность его передач превышает 93%, благодаря чему бразилец может конструировать атаки в центре поля, задавать ритм и даже быть полезным возле чужой штрафной. Согласно данным аналитических изданий, Артур отдает по одной ключевой передаче практически в каждом матче. Да, нельзя отрицать, что бразилец находился на поле не в каждом матче, но при этом нельзя также не принимать во внимание, что футболисту из Латинской Америки не потребовалось времени, чтобы понять философию "Барсы". Одним словом – точное попадание!

Продолжение следует...

Игорь Малиенко soccernews.ru

Личный футбольный блог автора - Instagram
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