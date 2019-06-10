Цикл "Итоги сезона": ТОП-10 лучших трансферов уходящего игрового года. Часть 2

Редакция Soccernews продолжает подводить итоги сезона. Недавно мы начали говорить о лучших трансферах уходящего игрового года. Материал доступен по этой ссылке. Сегодня продолжаем обсуждать самые взрывные приобретения, выделяя, на наш взгляд, самых лучших.

5. Душан Тадич (Из "Саутгемптона" в "Аякс") – 12 млн евро

Уезд из Англии определенно пошел на пользу Тадичу. При его нынешних успехах сложно представить, почему АПЛ не смогла взорваться под его давлением. Еще более сложно представить, почему "Аякс", вечно ищущий молодых талантов, решил укреплять свою линию нападения именно этим 30-летним сербом, ведь за 4 гола в Премьер-лиге он забил непримечательные 24 мяча. Однако, "божьи сыновья" и наследники Джека Рейнолдса знали, что нужно делать. Тадич отметился уникальным достижением – на его счету больше результативных действий, чем сыгранных матчей – в 56 играх он сумел забить 38 голов и отдач 24 голевые передачи. Можно было бы говорить о везении и о чрезмерной ставки на атаку в пределах голландского чемпионата, однако Тадич проделал огромный объем работы и в Лиге Чемпионов, отметившись 6 голами на основной стадии (4 бомбардир турнира). Его вклад в проход команды до стадии полуфинала самого престижного клубного турнира Европы просто огромный.

4. Дуван Сапата (Из "Сампдории" в "Аталанту") – аренда на 2 года за 14 млн евро

Колумбийский форвард отлично знает Италию, ведь его переезд в страну пиццы и спагетти пришелся на 2013 год. С тех пор многое менялось, кроме одного – Сапата не мог заиграть на высоком уровне ни в одном из своих клубов, даже несмотря на высокий потенциал. И все же любые вопросы о потенциале разбивались об разговоры о футбольной ограниченности в плане техники и тактики. Все поменялось 2 года назад, когда колумбиец смог проявить себя в "Сампдории", настреляв 11 голов в 31 игре. Однако, это достижение не впечатлило боссов "Сампы", и в начале текущего сезона главный тренер "Аталанты" Гасперини пригласил мощного Сапату в свой клуб. Такого прогресса колумбиец еще не видал – в текущем сезоне он забил 23 гола в чемпионате, став вторым бомбардиром Серии "А" и лучшим снайпером клуба из Бергамо (30% всех голов "Аталанты"). Благодаря главному тренеру Сапата стал намного грамотней тактически, что позволило уменьшать роль технических пробелов. Как итог, Дуван стал более командным игроком, чаще открывал зоны для партнеров и более грамотно открывался сам. Итог сотрудничества все знают – "Аталанта" впервые в своей истории вышла в Лигу Чемпионов!

3. Пако Алькасер (Из "Барселоны" в "Боруссию" Дортмунд) – 23 млн евро

Казалось, что на определенном этапе Пако Алькасер просто угаснет как топ-футболист, ведь его переход в "Барселону" несколько лет назад был явным промахом – 34 неполных матча за 2 сезона и звание "глубокого запасного". Очевидно, что испанцу требовалась шоковая терапия, которую смогла организовать "Боруссия" из Дортмунда. Изначально "шмели" взяли Алькасера в аренду за 1 млн евро без права обязательного выкупа, однако чуть позже начали быстренько оформлять полноценный трансфер, выплатив актуальную сумму отступных. Испанец просто взорвал Бундеслигу. В 23 играх он забил 17 голов и даже боролся за звание лучшего бомбардира лиги, но в итоге уступил это звание Роберту Левандовски. В самом начале дортмундского пути Пако требовалось всего лишь 59 минут игрового времени, чтобы отметиться голом. Пикантности ситуации добавлял тот факт, что Алькасер был запасным и часто выходил на поле со скамейки. Благодаря этому даже удалось побить один из рекордов Бундеслиги – 13 мячей после выхода на поле по ходу встречи. Так и до звания "супер запасного" не далеко.

2. Алиссон Беккер (Из "Ромы" в "Ливерпуль") – 62,5 млн евро

Прошлогодний финал Лиги Чемпионов четко показал, что "Ливерпулю" нужен голкипер мирового класса. Естественно, после абсолютного фиаско Кариуса боссы "красных" задумались об укреплении ленточки ворот и вызвали на помощь Алиссона из "Ромы", отдав "волкам" солидную сумму на их, в итоге, провальную трансферную кампанию. В текущем сезоне бразилец показал, что он является одним из лучших голкиперов в мире прямо сейчас (во всяком случае, Тер Штеген и Эдерсон точно не скучают на вершине). Благодаря Беккеру оборона "Ливерпуля" наконец-то стала сбалансированной. Это помогло пропустить всего 22 гола в текущем сезоне АПЛ, став лидером оборонительных порядков не только в самой богатой лиге мира, но и в Европе. Сам же Алиссон отметился не менее крутыми достижениями. Он отразил 80% ударов, которые летели в створ его ворот и впервые за 10 лет преодолел планку в 20 сухих матчей в АПЛ. Да, в Англии трофеев взять не удалось, ведь чемпионская гонка с "Сити" завершилась не в пользу "красных". А вот Лигу Чемпионов Клопп взял, во многом благодаря Алиссону. Кстати, "Барселона" уже 2 года подряд терпит сокрушительное фиаско от команд, на воротах которых стоит бразилец.

1. Кшиштоф Пёнтек (Из "Краковии" в "Дженоа"; Из "Дженоа" в "Милан") – 4,5 млн евро + 35 млн евро

А вот лучшим трансфером текущего сезона стал переход польского нападающего Кшиштофа Пёнтека, да не один, а сразу 2. В начале года его забрала себе "Дженоа", выплатив польской "Краковии" почти 5 млн евро. Никто не понимал, почему выбор пал именно на этого поляка, но прессе активно обсуждалась история о том, что 10 лет назад "Дженоа" отказалась от Роберта Левандовски, а потом кусала локти и остальные недостижимые части тела. Как бы там ни было, о трансфере Пёнтека представители Генуи не пожалели – поляку не потребовалась адаптация, и он сразу же приступил к своим прямым обязанностям: забил 19 голов и отдал 1 голевую передачу в 21 матче. Успехи поляка быстро заметил "Милан" и оформил переход за 35 млн евро. В итоге, "Дженоа" пополнила бюджет на 30 млн евро всего за полгода, а "Милан" приобрел забивного нападающего, которые помог команде Гаттузо преодолеть голевой застой и отметился 11 голами в 21 поединке. Если брать во внимание только мячи в Серии "А", то в общей сложности на счету Пёнтека получится 22 результативных выстрела – это третий показатель в чемпионате. В итоге имеем следующее: 1 сезон, 2 крутых трансфера и перспектива превратится в одного из лидеров сборной Польши и наследника Левандовски. Прекрасно!

Игорь Малиенко | soccernews.ru