Цилер перешел из "Лестера" в "Штутгарт"

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Цилер перешел из "Лестера" в "Штутгарт"

Немецкий вратарь "Лестера" Рон-Роберт Цилер стал игроком "Штутгарта", сообщает официальный твиттер клуба.

Сумма трансфера составила 4 миллиона евро. Голкипер подписал с немецким клубом контракт до лета 2020 года.

28-летний Цилер выступал за "Лестер" с 2016 года и провел за клуб 11 матчей. Ранее играл за "Манчестер Юнайтед", "Нортхэмптон" и "Ганновер". За сборную Германии сыграл 6 матчей. Ориентировочная стоимость голкипера составляет 7 миллионов евро.

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