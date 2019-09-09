"Цирк дю Солей" представит шоу о жизни Месси
Канадская компания "Цирк де Солей", работающая в сфере развлечений, представит в Барселоне шоу о жизни нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, сообщает Marca.
По сведениям издания, представление будет называться "Месси 10" и оно будет демонстрироваться на протяжении месяца.
Шоу длиной в 90 минут будет сочетать в себе невероятные трюки, а также поэтизм.
Напомним, что 32-летний Месси является воспитанником "Барселоны" и самым лучшим бомбардиром в истории клуба.
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