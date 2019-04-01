Cмеяться разрешается: сборная России поделилась роликом из забавных эпизодов с футболистами

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Cмеяться разрешается: сборная России поделилась роликом из забавных эпизодов с футболистами

Сборная России в честь 1 апреля поделилась роликом из забавных эпизодов с футболистами.

"Сегодня смеяться разрешается. Забавные моменты из жизни сборной России в честь 1-го апреля! Кое-что вы увидите впервые", - говорится в твиттере российской национальной команды.

Напомним, что сборная России стартовала в отборочном турнире Евро-2020, набрав три очка в матчах с Бельгией (1:3) и Казахстаном (4:0).

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Комментарии

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pavelsukhanov

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Карыч
Карыч

Вот Спартак - команда так...

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Все таки роль Дзюбы в команде неоценима. Атмосфера с ним и без него, две разные картины. Врятли бы он так раскрылся,если б остался гнить в спартаке. Погряз бы в скандалах и вечных разборках.

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jugulator
Пьянь

В Спартаке тоже все рады, что избавились от столь мерзкого персонажа, который вечно поливал всех грязью и воровал деньги у одноклубников.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

У Дзюбы в Зените все норм, в сборной тоже. В Арсенале и Ростове тоже все было замечательно. И только в Спартаке ( удивительно) были скандалы. В Спартаке даже Канте, в что нибудь, да вляпается.

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jugulator
Пьянь

В Зените у Дзюбы было так хорошо, что его отправляли в аренду в Арсенал | Дзюба: на тренировки к Манчини я ходил как на каторгу" | Дзюба про Эмери: пусть говорит наш тренеришка | Дзюба: "Карпин обещал погубить мою карьеру" | Капелло: не вызываю Дзюбу в сборную потому что очень хорошо его знаю | Во время одной из тренировок из куртки Быстрова в раздевалке пропали 23 тысячи рублей, которые удивительным образом потом уже в куртке Дзюбы нашел сам же Быстров

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Ну хз, время все расставило по своим местам. Дзюбу сейчас любит народ. При чем даже Фаны Зенита, которые изначально скептически относились к его переходу. И есть за что любить. Особенно после чм. Спартак же, окончательно закрепил за собой звание " дом 2 " Российского футбола, в котором скандалы происходят чуть ли не раз в месяц. Над Спартаком смеются все, кроме его фанов) Это не пустой звук.

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Mutaloff
Mutaloff

Капец твоя логика!Если там футболист не ужился,значит нужно винить всех кроме себя любимого?Дом 2?Часто туда заглядываешь?И приведи пример скандала или ссоры внутри клуба Спартака за последнее время?И да,кто же над ними ржёт?

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Mutaloff
Mutaloff

Это пипец,половина твоих аргументов-это вообще личная жизнь Глушакова,касаемо финала лч,Федун такого и близко не говорил,не пизди,вылеты от рапидов это просто провал и отвртная игра,Карреру уволили это да,но это было год назад,конфликт погас!

Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Ахахах, тебе реально привести примеры?) Скандал Ещенко и Глушакова с Кареррой) Изгнание Карреры. Бесконечные акции ультрас в поддержку итальянцу. Акции против Глушакова. Развод, и угрозы Глушакова жене, которые всплывают в сеть. Вылеты от Рапидов. Все это, вкупе с периодическими кукареками Федуна о чуть ли не " финале лч" делают Спартак главным зашкваром России.Я много общаюсь с разными фанами, поверь, спартак это уже анекдот. Это я тебе еще первое что пришло на ум написал. В спартаке даже фанаты не дружат с руководством, так что можешь не начинать.

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Опубликована символическая сборная 21-го тура РПЛ по версии Whoscored

Опубликована символическая сборная 21-го тура РПЛ по версии Whoscored

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