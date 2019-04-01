Cмеяться разрешается: сборная России поделилась роликом из забавных эпизодов с футболистами

Сборная России в честь 1 апреля поделилась роликом из забавных эпизодов с футболистами.

"Сегодня смеяться разрешается. Забавные моменты из жизни сборной России в честь 1-го апреля! Кое-что вы увидите впервые", - говорится в твиттере российской национальной команды.

Сегодня смеяться разрешается Забавные моменты из жизни @TeamRussia в честь 1-го апреля! Кое-что вы увидите впервые #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/UF9Vw0IR8G — Сборная России (@TeamRussia) 1 апреля 2019 г.

Напомним, что сборная России стартовала в отборочном турнире Евро-2020, набрав три очка в матчах с Бельгией (1:3) и Казахстаном (4:0).

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