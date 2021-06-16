Coca-Cola отреагировала на жест Роналду, который убрал напитки компании со стола

Теги криштиану роналдупортугалия

Coca-Cola отреагировала на жест Роналду, который убрал напитки компании со стола

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Пресс-служба компании Coca-Cola отреагировала на жест нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, который на пресс-конференции демонстративно убрал напитки компании со стола.

В заявлении компания отметила, что "у каждого свои предпочтения в напитках", а также у всех разные "вкусы и потребности".

36-летний форвард оставил перед собой только воду. Ранее звёздный игрок жаловался, что его старший сын пьет Coca-Cola, и это раздражает его.

Не пропустите: Роналду обрушил стоимость акций Coca-Cola на миллиарды долларов. | http://soccernews.ru
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