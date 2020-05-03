COPE: Смолов не сможет возобновить тренировки с "Сельтой"

Теги федор смоловсельта виго

COPE: Смолов не сможет возобновить тренировки с "Сельтой"

Форвард "Сельты" Федор Смолов не сможет вовремя начать тренироваться с испанским клубом, сообщает COPE.

Напомним, в начале апреля футболист улетел из Испании в Россию, чтобы быть с семьей во время пандемии коронавируса.

Игрокам испанских клубов с 4 мая разрешено возобновить тренировки. С 5 по 7 мая футболистам сделают тест на коронавирус и спустя 48 часов они смогут приступить к занятиям.

Смолов же после возвращения в Виго должен будет пройти обязательный двухнедельный карантин.

Смолов перешел в "Сельту" в зимнее трансферное окно из "Локомотива" на правах аренды. В нынешнем сезоне 30-летний форвард провел шесть матчей в чемпионате Испании и забил один гол. Его контракт с "Локомотивом" действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Селюк заявил, что Смолов испортил репутацию россиян в Испании. | http://soccernews.ru
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