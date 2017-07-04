Цорк: "Дембеле - экстраординарен, не может быть и речи о его продаже"

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк в который раз исключил продажу вингера своей команды Усмана Дембеле.

" Не может быть и речи о его продаже. То, что он демонстрирует - экстраординарно, он - часть нашей команды и и ее главный талант. Создается впечатление , что он может сделать разницу в любое время. Он может в одиночку решить судьбу матча ", - цитирует Цорка Die Welt.

Не пропустите: самые ожидаемые трансферы лета 2017 года. | soccernews.ru