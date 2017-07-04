Цорк: "Дембеле - экстраординарен, не может быть и речи о его продаже"

Теги боруссия дортмундусман дембеле

Цорк: "Дембеле - экстраординарен, не может быть и речи о его продаже"Спортивный директор дортмундской "БоруссииМихаэль Цорк в который раз исключил продажу вингера своей команды Усмана Дембеле.

"Не может быть и речи о его продаже. То, что он демонстрирует - экстраординарно, он - часть нашей команды и и ее главный талант. Создается впечатление , что он может сделать разницу в любое время. Он может в одиночку решить судьбу матча", - цитирует Цорка Die Welt.

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