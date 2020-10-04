Цорк эмоционально отреагировал на очередной вопрос о Санчо и "МЮ"

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк высказался о возможном переходе хавбека Джейдона Санчо в "Манчестер Юнайтед".

"Я уже 27 раз повторял, что эта дверь закрыта!" - цитирует Sky Sports Цорка.

Ранее сообщалось, что дортмундская "Боруссия" отклонила очередное предложение "Манчестер Юнайтед" по Санчо.

20-летний Санчо в нынешнем сезоне провел за "Боруссию" три матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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