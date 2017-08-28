Цорк: "Мы давно хотели видеть Ярмоленко в своей команде"

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк высказался о покупке вингера сборной Украины Андрея Ярмоленко.

"Ярмоленко - игрок, которого мы давно хотели видеть в своей команде. Он играл на высоком уровне в клубе и национальной сборной своей страны" - приводит слова Цорка официальный сайт "шмелей".

Напомним, что "Боруссия" заплатила за Ярмоленко 25 миллионов евро. Сам футболист поставил подпись под контрактом до лета 2021 года.

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