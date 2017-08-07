Цорк: "Никаких соглашений о переходе Дембеле в "Барселону" нет"

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк высказался о возможном трансфере вингера своей команды Усмана Дембеле в каталонскую "Барселону".

"Насколько я знаю, по Дембеле нет соглашения о его переходе в "Барселону". Никаких обязательств с какой-либо стороны в настоящее время не существует", - приводит слова Цорка L'Equipe.

Напомним, "Боруссия" надеется сохранить Дембеле на следующий сезон. | soccernews.ru