Цорк: "Никаких соглашений о переходе Дембеле в "Барселону" нет"

Теги барселонаборуссия дортмундусман дембеле

Цорк: "Никаких соглашений о переходе Дембеле в "Барселону" нет"Спортивный директор дортмундской "БоруссииМихаэль Цорк  высказался о возможном трансфере вингера своей команды Усмана Дембеле в каталонскую "Барселону".

"Насколько я знаю, по Дембеле нет соглашения о его переходе в "Барселону". Никаких обязательств с какой-либо стороны в настоящее время не существует", - приводит слова Цорка L'Equipe.

Напомним, "Боруссия" надеется сохранить Дембеле на следующий сезон. | soccernews.ru

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