Цорк ответил на слова Обамеянга, назвавшего гендиректора "Боруссии" клоуном

Теги пьер-эмерик обамеянгборуссия дортмундарсенал лондон

Цорк ответил на слова Обамеянга, назвавшего гендиректора "Боруссии" клоуном

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк прокомментировал слова бывшего игрока команды Пьера-Эмерика Обамеянга, назвавшего генерального директора немецкого клуба Йоахима Ватцке клоуном. Об этом сообщает Goal.

Напомним, Ватцке сказал, что форвард покинул команду из-за денег и теперь наверняка грустит, так как вынужден смотреть Лигу Чемпионов по телевизору. Обамеянг в свою очередь обозвал гендиректора клоуном.

"По-моему, Обамеянг здесь выбрал неправильный тон и не те слова. Ханс-Йоахим Ватцке не сказал ничего плохого и не имел в виду ничего плохого", - отметил Цорк.

Нападающий зимой 2018 года перешел из "Боруссии" в "Арсенал" за 65 миллионов евро.

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