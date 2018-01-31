Цорк пожелал Обамеянгу успехов в "Арсенале"

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк дал комментарии по поводу трансфера Пьера-Эмерика Обамеянга в "Арсенал".

"Если исключить неприятные события последних недель, то смело можно заявить, что участие Обамеянга в жизни "Боруссии" сыграло огромную роль. Пьер-Эмерик на протяжении 4 лет был ключевым футболистом клуба, забил множество решающих голов, а также стал частью команды, которая выиграла Кубок Германии в прошлом сезоне. Мы желаем Обамеянгу всего наилучшего в "Арсенале" - приводит слова Цорка официальный сайт клуба.

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