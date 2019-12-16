Цорк прокомментировал встречу с ПСЖ в 1/8 финала Лиги Чемпионов

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк высказался по поводу результатов 1/8 финала Лиги Чемпионов. Об этом сообщает L’Equipe.

Немецкий клуб на данном этапе встретится с ПСЖ.

Напомним, что главным тренером парижан является Томас Тухель, который ранее возглавлял "Боруссию".

"Команда будет играть не против Томаса Тухеля, а против ПСЖ. Он делает свою работу и, когда он вернется в Дортменд, его встретят как друга", - сказал Цорк.

Первая встреча команд состоится 18 февраля в Германии. Ответная игра состоится 11 марта в Париже.

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