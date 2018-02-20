Цорк: "Штегер сумел сбалансировать игру "Боруссии"

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Цорк: "Штегер сумел сбалансировать игру "Боруссии"

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк похвали главного тренера Петера Штегера.

"Штегер сумел сбалансировать игру команды. Он предпринимал небольшие, но крайне эффективные шаги. Ему удалось вывести команду из ужасной ситуации, в которой она была. Впрочем нам нужно улучшать игру "Боруссии" и дальше", - цитирует Цорка Bild.

Стоит отметить, что Штегер стал первым тренером в истории дортмундской "Боруссии", не проигравшим ни разу в первых восьми матчах Бундеслиги.

После 23 туров "шмели" занимают второе место в чемпионате Германии.

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