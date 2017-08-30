Цорк: "Толян - это футболист с огромным потенциалом"

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк прокомментировал трансфер Джереми Толяна.

"Джереми может сыграть и на правом, и на левом фланге защиты. Он был одним из ключевых игроков сборной Германии, этим летом выигравшей молодежный Чемпионат Европы. Это футболист с огромным потенциалом" - приводит слова Цорка официальный сайт клуба.

Толян провел в Бундеслиге 56 поединков, в которых отметился двумя голами и одним ассистом.

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