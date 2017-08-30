Цорк: "Толян - это футболист с огромным потенциалом"

Теги боруссия дортмундджереми толян

Цорк: "Толян - это футболист с огромным потенциалом"

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк прокомментировал трансфер Джереми Толяна.

"Джереми может сыграть и на правом, и на левом фланге защиты. Он был одним из ключевых игроков сборной Германии, этим летом выигравшей молодежный Чемпионат Европы. Это футболист с огромным потенциалом" - приводит слова Цорка официальный сайт клуба.

Толян провел в Бундеслиге 56 поединков, в которых отметился двумя голами и одним ассистом.

Читайте также: Толян стал игроком дортмундской "Боруссии". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 4 тура

Турнир прогнозов: анонс 4 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 2 6
2 Бавария Мюнхен 2 6
3 Гамбург 2 6
4 Ганновер 96 2 6
5 Боруссия Менхенгладбах 2 4
6 Хоффенхайм 2 4
7 РБ Лейпциг 2 3
8 Шальке 2 3
9 Герта 2 3
10 Штутгарт 2 3
11 Вольфсбург 2 3
12 Аугсбург 2 1
13 Айнтрахт Франкфурт 2 1
14 Байер Леверкузен 2 1
15 Фрайбург 2 1
16 Майнц 05 2 0
17 Кельн 2 0
18 Вердер Бремен 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов