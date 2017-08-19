Цорк: "У нас четкая позиция по поводу Дембеле"

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк высказался о возможном трансфере Усмана Дембеле в "Барселону".

"У нас четкая позиция по поводу Дембеле. Если наши требования по футболисту будут удовлетворены, мы отпустим его. Если предложение по Дембеле не будет соответствовать нашим требованиям, он останется в "Боруссии". Мы не будем тянуть с этим решением до последнего дня трансферного окна" - приводит слова Цорка Sport.es.

Ранее "Боруссия" не приняла предложение "Барселоны" в размере 130 миллионов евро.

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