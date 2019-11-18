Цорн: "Хотим сделать "Спартак" более европейским клубом"

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн рассказал, как планирует менять московский клуб в ближайшие годы.

"Мы в "Спартаке" в стадии очень большой перестройки. Мы хотим сделать клуб более европейским и изменить структуру. Когда я пришёл, не было чёткой линии развития. Не было понятно, как клуб хочет развиваться.

К столетию клуба мы хотим выиграть один-два трофея. На нас оказывается огромное давление, болельщики хотят видеть успехи. "Спартак" - это раздражитель для всех", - сказал Цорн.

Напомним, что столетний юбилей "Спартак" отметит в апреле 2022 года.

В текущем розыгрыше РПЛ "красно-белые" занимают шестое место в турнирной таблице после 16 сыгранных матчей.

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