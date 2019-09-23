Цорн лайкнул комментарий фаната, высмеявшего Кононова
Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн поставил "нравится" под издевательским комментарием под видеороликом, на котором главный тренер команды Олег Кононов говорит мотивационную речь.
Специалист наставлял игроков в гостинице "Россия". Цорн поставил лайк комментарию "Кличко нервно курит в сторонке".
Речь Кононова:
"Будете вы смелыми. Ну и что, ну проиграли игру, ну вызовут вас на ковёр руководители, предположим. Ну и что? У тебя в голове: "Да, я сегодня проиграл, завтра я выиграю, послезавтра выиграю, но я играю, мои игроки радуются этому футболу, и всё равно жизнь покажет, что я прав". Надо идти именно к этому футболу. Я хочу, чтобы многие тренеры в первую очередь были в своей методике привязаны всё равно к атаке. Ещё раз повторю, мы же приходим и зрители приходят смотреть на красивый футбол, чтобы получить удовольствие".
"Спартак" после 10 туров РПЛ занимает 9 место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков, от лидирующего "Зенита" клуб отстает на 9 баллов.
25 сентября красно-белые сыграют с КАМАЗом в рамках 1/16 финала Кубка России. Начало встречи - в 18:30 (мск).
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