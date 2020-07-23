Цорн мог покинуть "Спартак" из-за жены Федуна

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Цорн мог покинуть "Спартак" из-за жены Федуна

Журналист Игорь Рабинер сообщил, что увольнение Томаса Цорна с поста генерального директора "Спартака" мола спровоцировать жена владельца московского клуба Леонида Федуна Зарема.

"От одного серьезного источника услышал, что одной из причин отставки Томаса Цорна стала его реакция на какое-то замечание Заремы: "Не знаю, откуда Вы это узнали". Жена Леонида Арнольдовича якобы сочла тональность этой фразы неуважительной. И все", - написал Рабинер в своем Telegram-канале.

Напомним, что преемником Цорна в "Спартаке" стал Шамиль Газизов, который ранее занимал аналогичный пост в "Уфе".

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