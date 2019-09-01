Цорн: "Мы рады, что Алекс Крал решил присоединиться к красно-белой семье!"

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн рассказал, что думает о новом приобретении московского клуба.

Сегодня, 1 сентября в стан красно-белых перешел хавбек Алекс Крал.

"Мы рады, что Алекс Крал решил присоединиться к красно-белой семье! Это один из наиболее талантливых представителей своего поколения на позиции центрального полузащитника.

Мы давно вели Крала, и в нашем шортлисте опорников он был на верхней строчке. При этом чех является универсальным игроком, может сыграть как в обороне, так и ближе к атакующей группе. В свой 21 год он уже является игроком сборной Чехии и обладает большим потенциалом для совершенствования своих ключевых навыков, среди которых отбор, техника и первый пас. Мы подписали с Кралом 5-летний контракт и связываем с игроком серьёзные планы по развитию клуба", - сказал Цорн.

За трансфер футболиста "Спартак" заплатил 12 миллионов евро.

Ранее полузащитник также прокомментировал своей переход в российский клуб.

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