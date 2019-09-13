Цорн: "Нас устраивает Кононов"

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн рассказал, что думает о главном тренере команды Олеге Кононове. Об этом сообщает Sport24.

"Нас устраивает Кононов. Мы совсем недавно привезли ему последнего нового футболиста. Давайте сейчас посмотрим, как у него получится поставить игру обновленной команды. Ребята тоже должны сыграться. Шюррле приехал, три месяца не играл, а потом сразу вышел на несколько матчей. Было видно, что ему тяжело, и что ему нужна была пауза. И не только он устал. Тот факт, что команда осталась без Лиги Европы, облегчает нам календарь. Это даст возможность тренеру, может быть, где-то дать свои наставления, поставить свой стиль игры. Если захотеть, можно найти позитив даже в таких вещах", - сказал Цорн.

"Спартак" после 8 туров чемпионата России занимает 6 место в турнирной таблице, набрав 14 очков. Завтра, 14 сентября, красно-белые сыграют с "Уралом" в Москве в рамках 9-го тура РПЛ. Начало - в 16:20 (мск).

А еще: "Спартак" добился уверенной победы над "Уралом" в молодежном первенстве| http://soccernews.ru