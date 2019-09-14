Цорн назвал цель нового состава "Спартака"

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн озвучил задачу команды после глобального летнего обновления.

"Давайте будем исходить из того, что результат - самое важное. Бесковский футбол, легендарный стиль - это хорошо, но нужны победы, нужно смотреть на то, как попасть в Лигу Чемпионов в будущем сезоне. Наша цель - эффективность. Мы берём ребят на долгий срок, с перспективой. Не на два, не на четыре матча квалификации. Всё-таки мы мыслим дальше. И наша цель - решить с новым составом задачу выхода в групповой раунд Лиги Чемпионов", - сказал Цорн.

Напомним, что во время летнего трансферного окна "красно-белые" серьёзно обновили состав. Они купили 6 футболистов на 42 миллиона евро. Параллельно клуб отпустил 7 игроков, заработав 28 миллионов.

В последний раз "Спартак" играл в ЛЧ осенью 2017 года после чемпионского сезона.

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