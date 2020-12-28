Цорн назвал главную проблему работы в "Спартаке"
Бывший генеральный директор "Спартака" Томас Цорн вспомнил о сложностях во время своей работы в московском клубе.
"Для меня одной из самых больших проблем в клубе с таким медийным весом, как московский "Спартак", помимо давления и постоянной необходимости быть успешным, было поддержание баланса между внутренней работой клуба и общественным имиджем", - сказал функционер.
Цорн занимал пост гендиректора "красно-белых" с мая 2019 по июль 2020 года.
В текущем розыгрыше РПЛ "Спартак" идёт на третьем месте, прошлым чемпионат команда завершила на седьмой строчке.
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