Цорн назвал главную проблему работы в "Спартаке"

Бывший генеральный директор "Спартака" Томас Цорн вспомнил о сложностях во время своей работы в московском клубе.

"Для меня одной из самых больших проблем в клубе с таким медийным весом, как московский "Спартак", помимо давления и постоянной необходимости быть успешным, было поддержание баланса между внутренней работой клуба и общественным имиджем", - сказал функционер.

Цорн занимал пост гендиректора "красно-белых" с мая 2019 по июль 2020 года.

В текущем розыгрыше РПЛ "Спартак" идёт на третьем месте, прошлым чемпионат команда завершила на седьмой строчке.

Не пропустите: "Спартак" почтил память Ильи Цымбаларя. | http://soccernews.ru