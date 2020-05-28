Цорн назвал плюсы от перехода Шюррле в "Спартак"

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн заявил, что он не считает неудачным трансфер немецкого полузащитника Андре Шюррле, который был арендован у дортмундской "Боруссии".

"Шюррле помог адаптироваться молодым иностранцам, которых приобрели летом – Тилу, Кралу, Ларссону. Знаю, что и Зелимхан Бакаев, мечтающий о выступлениях в больших европейских клубах, много общался с Андре о том, как устроен футбол в Европе, спрашивал совета.

С точки зрения бренда "Спартака" приход Шюррле дал нам внимание в зарубежных СМИ. Да и насколько помню, в нашем официальном магазине майка Андре – самая продаваемая", - приводит слова Цорна Sport24.

В нынешнем сезоне 29-летний футболист провел за "Спартак" 18 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Московский клуб решил не выкупать трансфер хавбека, поэтому он вернется в "Боруссию".

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