Цорн назвал позицию, которую "Спартак" намерен усилить этой зимой

Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн рассказал о трансферных планах клуба.

"Планируются ли другие трансферы? Посмотрим, у нас есть одна позиция, которую мы рассматриваем - опорный полузащитник, который также может сыграть на позиции центрального защитника. Речь идёт об аренде. Нам надо соблюдать финансовый фэйр-плей", - сказал Цорн.

По информации журналиста Сергея Егорова, "красно-белые" готовы выделить 1 миллион евро на аренду и зарплату новичка на полгода.

Напомним, что накануне "Спартак" арендовал у "Крыльев Советов" нападающего Александра Соболева с правом последующего выкупа.

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