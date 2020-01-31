Цорн назвал позицию, которую "Спартак" намерен усилить этой зимой
Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн рассказал о трансферных планах клуба.
"Планируются ли другие трансферы? Посмотрим, у нас есть одна позиция, которую мы рассматриваем - опорный полузащитник, который также может сыграть на позиции центрального защитника. Речь идёт об аренде. Нам надо соблюдать финансовый фэйр-плей", - сказал Цорн.
По информации журналиста Сергея Егорова, "красно-белые" готовы выделить 1 миллион евро на аренду и зарплату новичка на полгода.
Напомним, что накануне "Спартак" арендовал у "Крыльев Советов" нападающего Александра Соболева с правом последующего выкупа.
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