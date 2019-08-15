Цорн назвал причину срыва трансфера Яниса Хаджи в "Спартак"
Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн рассказал, почему не состоялся переход в московский клуб румынского полузащитника Яниса Хаджи.
"Мы активно действовали по Хаджи, но не договорились с игроком. И не по финансам, а по тому, что игрок отказался принимать наши дисциплинарные правила. Мы как клуб должны как-то контролировать игроков, иметь право их наказать, оштрафовать. Хотя мы это часто не делаем, у нас все себя хорошо ведут", - сказал Цорн в эфире YouTube-канала "КраСава".
Напомним, что 20-летний Хаджи в итоге перешёл из "Вииторула" в "Генк". Сумма трансфера составила 4 миллиона евро.
Примечательно, что у "Спартака" за перспективного хавбека требовали втрое больше - 12 миллионов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|5
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|2
|Ростов
|5
|11
|3
|ЦСКА Москва
|5
|10
|4
|Краснодар
|5
|10
|5
|Арсенал Тула
|5
|10
|6
|Локомотив Москва
|5
|10
|7
|Спартак Москва
|5
|8
|8
|Рубин
|5
|7
|9
|Урал
|5
|7
|10
|Ахмат
|5
|6
|11
|Динамо Москва
|5
|5
|12
|Тамбов
|5
|4
|13
|Уфа
|5
|4
|14
|Крылья Советов
|5
|3
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|5
|2
|16
|Оренбург
|5
|1