Цорн назвал причину срыва трансфера Яниса Хаджи в "Спартак"

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Цорн назвал причину срыва трансфера Яниса Хаджи в "Спартак"

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн рассказал, почему не состоялся переход в московский клуб румынского полузащитника Яниса Хаджи.

"Мы активно действовали по Хаджи, но не договорились с игроком. И не по финансам, а по тому, что игрок отказался принимать наши дисциплинарные правила. Мы как клуб должны как-то контролировать игроков, иметь право их наказать, оштрафовать. Хотя мы это часто не делаем, у нас все себя хорошо ведут", - сказал Цорн в эфире YouTube-канала "КраСава".

Напомним, что 20-летний Хаджи в итоге перешёл из "Вииторула" в "Генк". Сумма трансфера составила 4 миллиона евро.

Примечательно, что у "Спартака" за перспективного хавбека требовали втрое больше - 12 миллионов.

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